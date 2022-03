Miljardi-investointi on Nesteen pään­avaus Yhdys­valloissa, mutta yhtiö pohtii jo seuraavia liikkeitä

Kalifornian-investointia pohjustettiin vuosia. Yhtiö osti raaka-aineen hankintayhtiöitä ja pohti oman jalostamon rakentamista, mutta päätyi kimppaan suuren amerikkalaisen jalostamoyhtiön kanssa.

Neste ryhtyy valmistamaan uusiutuvaa dieseliä Yhdysvalloissa yhdessä Marathon Petroleumin kanssa. Yhtiö on Yhdysvaltain suurimpia öljynjalostajia. Kuvassa yhtiön Los Angelesin -jalostamo.

Polttoainejalostaja Neste hamuaa itselleen isoa roolia Yhdysvaltojen uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla. Yhtiö investoi lähes miljardi euroa uusiutuvan dieselin tuotantoon Kaliforniassa yhdessä amerikkalaisen öljynjalostajan Marathon Petroleumin kanssa. Samaan aikaan Neste miettii jo seuraavia askelia, esimerkiksi oman jalostamon perustamista Yhdysvaltoihin.

Yhtiö kertoi myöhään tiistaina perustavansa Marathonin kanssa uusiutuvan dieselin tuotantoon keskittyvän yhteisyrityksen. Marathon on Yhdysvaltain suurimpia öljynjalostajia.

Yhteisyrityksen kautta Neste menee mukaan Marathonin käynnissä olevaan hankkeeseen, jossa yhtiön vanha öljynjalostamo Martinezissa, Kaliforniassa muutetaan uusiutuvan dieselin tuotantoon. Jalostamosta on tulossa valtava. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia, mistä Neste saa puolet. Vertailun vuoksi Nesteen Singaporen-jalostamon kapasiteetti on laajennuksen jälkeen 1,3 miljoonaa tonnia.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kuvaa investointia hyvin merkittäväksi. Neste on nyt ainoa yhtiö, jolla on uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitokset kolmella mantereella eli Rotterdamissa, Singaporessa ja Kaliforniassa.

”Tämä tekee Nesteestä todella globaalin yhtiön”, hän sanoo.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker

Vanacker kuvaa Yhdysvaltain markkinoita hyvin tärkeiksi, ja ilmastosääntelyssä juuri Kalifornia kulkee etujoukossa. Osavaltio tukee uusiutuvien polttoaineiden käyttöä merkittävin tuin.

Neste on jo entuudestaan myynyt tuotteitaan Yhdysvalloissa, mutta valmistanut ne Singaporessa. Jo vuosia yhtiössä on kuitenkin nähty, että se tarvitsee tuotantolaitoksen Yhdysvalloissa.

”Alan globaalina johtajana meidän täytyy olla siellä paikallisesti läsnä”, Vanacker sanoo.

Hänen mukaansa investoinnin myötä Neste mielletään Yhdysvalloissa paikalliseksi toimijaksi, joka on valmis myös investoimaan paikallisesti. Lisäksi tulevat logistiikkaan liittyvät hyödyt.

”On äärimmäisen tärkeää, että meillä on paikallinen toimitusketju.”

Päänavausta Yhdysvalloissa on valmisteltu jo pitkään, Vanacker kertoo. Yhtiö on rakentanut raaka-aineiden hankintaketjua ostamalla Yhdysvalloista kaksi suurta eläin- ja kasvirasvojen välittäjää, Mahoneyn ja Agri Tradingin. Nesteellä on jo nyt yli 500 työntekijää Yhdysvalloissa.

Neste harkitsi myös kokonaan oman jalostamon rakentamista Yhdysvaltoihin, mutta totesi yhteistyön Marathonin kanssa paremmaksi vaihtoehdoksi. Yhtiöiden mukaan niiden vahvuudet täydentävät toisiaan.

”Marathonilla on kokemusta suurten uusiutuvan dieselin laitosten muutostöistä, suurta pääomaa vaativien projektien toteuttamisesta ja laitoksen operoinnista Kalifornian markkinoilla. Nesteellä on raaka-aineiden kestävään hankintaan ja uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon liittyvää osaamista”, Marathon perustelee järjestelyä pörssitiedotteessaan.

Vanacker sanoo, että järjestely nielee myös vähemmän pääomia kuin uuden jalostamon rakentaminen.

Sopimuksen mukaan Marathon vastaa jalostamon operoinnista, mutta raaka-aineen hankinnasta yhtiöt vastaavat yhdessä. Tuotanto jaetaan puoliksi, ja sen yhtiöt myyvät asiakkailleen omilla tuotemerkeillään.

Neste valmistautuu jo seuraaviin isoihin askeliin Yhdysvalloissa.

Vanackerin mukaan Nesteellä voi olla Yhdysvalloissa oma jalostamo, joka voisi tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta. Yhtä lailla mahdollista on, että tähänkin etsitään paikallinen kumppani.

Minkäänlaista aikataulua Neste ei seuraaville mahdollisille askelille anna. Jalostamoinvestoinnit ovat miljardiluokan hankkeita, joiden valmistelu vie joka tapauksessa pitkään.

”Seuraamme markkinoiden kysyntää”, Vanacker sanoo.

Nesteellä on nyt käynnissä tai valmisteilla monta isoa investointia.

Singaporen-jalostamon laajennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuonna. Laajennus maksaa 1,5 miljardia euroa.

Kun Singapore ja Martinez ovat täydessä käytössä ensi vuoden lopussa, kasvaa Nesteen vuotuinen tuotantokapasiteetti nykyisestä 3,3 miljoonasta tonnista 5,5 miljoonaan tonniin.

Lisäksi yhtiö valmistelee uuden jalostamon rakentamista Rotterdamiin. Lopullista investointipäätöstä ei ole tehty, mutta yhtiön mukaan se tehdään lähikuukausina. Yhtiö on kertonut, että investointi on samaa kokoluokkaa kuin Singaporessa.

Jos myös Rotterdam toteutuu, on Neste tekemässä muutaman vuoden sisään hyvin karkeasti arvioiden neljän miljardin euron investoinnit tuotannon kasvattamiseen.

Vanackerin mukaan tämä ei horjuta Nesteen taloutta. Hän korostaa, että yhtiö on hyvin vakavarainen ja kannattava.

Markkinat ottivat investointiuutisen vastaan riemumielin. Kello 13:n jälkeen yhtiön osake oli 15 prosentin nousussa.