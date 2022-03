Määräysvalta Hartwall Areenan taustayhtiössä on Roman Rotenbergilla ja Gennadi Timtšenkolla. Molemmat ovat olleet jo vuosia Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalla.

Kaupparekisterin asiakirjoista ilmenee, että OP Yrityspankki Oyj on tarjonnut kahden pakotelistatun oligarkin määräysvallassa olevalle Helsinki Hallille yritystilipalvelua. OP-Ryhmä kieltäytyy kommentoimasta yhteistyötä eikä kerro, jatkuuko se edelleen.

Halliyhtiö on pyörittänyt jääkiekkojoukkue Jokereiden kotihallin eli Hartwall Arenan toimintaa. Hallin nimi on tosin nyt vaihtumassa, sillä juomayhtiö Hartwall on keskiviikkona irtisanonut yhteistyösopimuksen.

Äänivalta halliyhtiössä on yritysomistusten kautta Roman Rotenbergilla ja Gennadi Timtšenkolla. Oligarkit omistavat halliyhtiötä Arena Events -yhtiönsä kautta.

Molemmat ovat olleet Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalla jo pitkään, vuosista 2014–2015 asti. Viime viikolla Timtšenko lisättiin Britannian pakotelistalle ja tällä viikolla EU:n pakotelistalle. Timtšenko on samalla EU:n pakotelistan ensimmäinen Suomen kansalainen.

Syynä on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota.

Nimellisesti Arena Eventsillä on alle puolet Helsinki Hallin osakkeista, mikä on auttanut halliyhtiötä välttämään pakotesääntelyn. Oligarkkien osakkeilla on kuitenkin muita suurempi äänivalta, joten tosiasiallisesti niillä on yli 90-prosenttinen määräysvalta Helsinki Hallissa.

OP:n rooli halliyhtiön pankkipalveluiden tarjoajana käy ilmi maksutositteista, joita Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on toimitettu.

Viimeisin yhteydestä kertova tosite on toimitettu viranomaiselle tammikuussa 2021. Tuolloin Helsinki Halli on maksanut OP:n tililtään Arena Eventsin 55 euron maksun PRH:lle. Halliyhtiö on siis hoitanut myös omistajansa eli oligarkkien yrityksen viranomaismaksuja.

Edellisessä kuussa PRH:lle oli lähetetty kopio yrityksen tiliotteesta. Siitä selviää, että joulukuun 4. päivänä 2020 halliyhtiön tilin saldo oli seitsemän miljoonaa euroa.

Tiliotteesta ilmenee myös muita tililtä lähteneitä ja sinne tulleita maksuja pankkien välillä. Näyttää siis siltä, että ainakin tuolloin OP:n yritystili on toiminut normaalisti.

Lain mukaan kansalaisilla on oikeus peruspankkipalveluihin.

Pankit ovat kuitenkin rajoittaneet pakotelistalle lisättyjen henkilöiden palveluita siinä pelossa, että Yhdysvallat kohdistaisi myös pankkeihin sanktioita. Ristiriitaista tilannetta on puitu oikeudessa ja alan riitoja ratkovassa Finessä.

Pankeilla on kuitenkin vapaus valita yritysasiakkaansa.

HS kysyi OP-ryhmältä, onko oligarkkien hallinnassa olevan halliyhtiön asiakkuus yhä voimassa ja millaista harkintaa palveluiden tarjoamisen suhteen on tehty. Lisäksi tiedusteltiin, onko Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttanut tarpeita arvioida asiakkuuksia tässä tapauksessa tai yleisesti.

”Emme voi pankkisalaisuuden vuoksi kommentoida yksittäisiä asiakkuuksia tai niihin liittyviä asioita”, pankki ilmoitti sähköpostitse.

HS kysyi myös Helsinki Hallin toimitusjohtajalta Kimmo Kivisillalta yhteistyöstä pankin kanssa. Hän ei ehtinyt puhumaan puhelimessa, mutta totesi tekstiviestitse, että ”yhtiö ei ole pakotteiden piirissä”.

Helsinki Halli on joutunut vakaviin vaikeuksiin yhteistyökumppaneiden kaikotessa vastalauseena Venäjän hyökkäyssodalle. Tappiota halli on tehnyt jo aiemmin koronapandemian takia.

Huhtikuussa 2021 päättyneellä tilikaudella tappiota syntyi reilun viiden miljoonan euron liikevaihdolla noin 460 000 euroa.

Tilinpäätöksestä ilmenee myös, että yhtiö on saanut pandemiaan liittyvää kustannustukea Valtiokonttorilta. Yhteensä tukea on pandemian alun jälkeen yhtiölle myönnetty 1,9 miljoonaa euroa.

Suomen Jääkiekkoliitto kertoi viime perjantaina, että se poistaa leijonapaidat ja mestaruusviirit hallin katosta. Jääkiekkoliitto myös omistaa 13 prosenttia halliyhtiön osakkeista.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja on Harri Nummela, jonka päivätyö on OP-ryhmän ylimmässä johdossa. Hän vastaa pienten ja keskisuurten yritysten sekä henkilöasiakkaiden pankkitoiminnasta.

Nummela sanoo, että hän ei edes tiedä, missä pankissa Helsinki Halli on hoitanut pankkiasioitaan: ”Se on OP-yrityspankin asia”.

”Sen tiedän, että Helsinki Halli ei ole ollut pakotelistalla, koska pakotelistalla olevien henkilöiden omistus on alle puolet osakemäärästä.”

Nummela sanoo, että Jääkiekkoliitto ei ole lainkaan mukana varsinaisessa hallibisneksessä, vaikka omistaakin halliyhtiön osakkeita.

”Jääkiekkoliitolla on omistuksessaan Areenan kyljessä oleva toimistosiipi eli me olemme ostaneet nämä toimitilat itsellemme. Samoin omistamme yhden aition”, hän selvittää.

Hänen mukaansa Jääkiekkoliiton 60 hengen toimitilojen omistus on vain ”teknisesti samaa halliyhtiötä”.