Tietotekniikka oli Ukrainan toiseksi suurin vientituote. Sen ydin on Lvivin yliopistokaupunki, jonka yritykset tekevät nyt voitavansa auttaakseen maataan. ”Käytännössä rahoitamme taistelua vapaudestamme”, sijoituskonsultti sanoo.

Ukraina on yksi Itä-Euroopan kehittyneimpiä tietotekniikkamaita.

Esimerkiksi ohjelmistoyhtiö Tieto-Evryllä on Ukrainassa hieman yli kaksi tuhatta tietotekniikka-ammattilaista palveluksessaan.

”Olemme paraikaa evakuoimassa työntekijöitämme muun muassa busseilla vaarallisilta alueilta vähemmän vaarallisille alueille ja muihin maihin”, Tieto-Evryn ulkoisesta viestinnästä vastaava Reija Sihlman kertoi perjantaina.

Ukrainalaiset teknologiayhtiöt ovat kasvaneet kansainvälisen ulkoistamisbuumin ansiosta.

Vaikka Ukrainan vienti on ollut ollut viime vuosina alamaissa, tietotekniikan vienti kasvoi vuosina 2020 ja 2021 runsaan 20 prosentin vuosivauhtia.

Ukrainan suurimman tietotekniikka-alan yhteisön, IT Ukraine Associationin arvion mukaan it-palveluiden vienti on vuodesta 2017 vuoteen 2021 kasvanut 2,5 miljardista dollarista jo lähes seitsemään miljardiin dollariin (noin 6,4 miljardia euroa).

Samana aikana tietotekniikka-alan työntekijämäärä kasvoi 158 000:sta 285 000:een, raportti kertoo.

Tarkkoja lukuja Ukrainan it-alan palveluviennistä on vaikea saada.

”Palvelujen tilastointi on aina vaikeaa, ja Ukrainan kaltaisen tulotason maissa se on vaikeampaa kuin Suomessa”, Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko muistuttaa.

Suuret ukrainalaiset it-yhtiöt, kuten Asters, Biosphere Corporation, DTEK, Depositphotos, Sigma Software Group, Smart Holding, Jetsoftpro ja Softserve, ovat suomalaiskuluttajille varsin tuntemattomia.

Yhdysvaltoihin paljolti kasvun ansiosta muuttaneet ohjelmistokehitysyhtiö Gitlab, valokuvien parannusyhtiö Looksery ja kirjoituksenkorjausyhtiö Grammarly ovat monelle jo tutumpia.

Yksi Ukrainan tietotekniikan ydinpaikoista on Lvivin kaupunki. Se sijaitsee 70 kilometrin päässä Ukrainan länsirajalta.

Tietotekniikkaosaajia tuottaa erityisesti Lviv Polyteknikan kansallinen yliopisto. Monista sen opiskelijoista ja opettajista on tullut menestyvien it-alan yritysten perustajia ja johtajia.

Lvivin tietotekniikka-alan Lviv IT Cluster -yhteisön jäseninä on yli 180 yhtiötä ja yli 25 000 henkeä.

Jetsoftpron perustaja ja toimitusjohtaja Serhiy Kharytonov näyttöpäätteiden edessä Lvivissä.

Teknologiayhtiö Jetsoftpron (JSP) perustaja ja toimitusjohtaja Serhiy Kharytonov on Lviv Polyteknikan kasvatti ja yliopiston pitkäaikainen apulaisprofessori.

Hän on ollut yli 30 vuotta kestäneellä urallaan teknologiajohtajana eri puolilla maailmaa: Lvivissä, Moskovassa, Harkovassa ja Los Angelesissa.

Joulukuusta 2017 lähtien hän on johtanut ohjelmisto- ja automaatioratkaisuja yrityksille tarjoavaa JSP:tä. Sen palveluksessa on paraikaa 250 työntekijää.

Kharytonov kertoo puhelimessa, että tilaustöiden teko asiakkaille eri puolilla maailmaa on jatkunut toistaiseksi sovitusti.

Tosin heti sodan alettua yhtiön johto järjesteli organisaationsa uusiksi.

”Osa tuotannosta pitää huolen siitä, että tietotekniikan palvelutoiminta ja ohjelmistokehitys jatkuu. Toiset ovat muuttamassa toimenkuvaansa niin, että he voivat auttaa hallitusta ja armeijaa Venäjän hyökkäystä vastaan”, Kharytonov sanoo.

JSP:llä on toimipisteitä Ukrainassa muuallakin kuin Lvivissä. Erityisesti Itä-Ukrainasta on siirretty työntekijöitä turvallisemmille alueille, joissa on toimivat internetyhteydet.

Kharytonov kehuu yhtiön eurooppalaisia kumppaneita ja asiakkaita siitä, miten sotaan on suhtauduttu.

”He ymmärtävät tilanteen. On toimittu korkean moraalin pelisäännöillä.”

Arvioiden mukaan Itä-Euroopan noin puolesta miljoonasta ohjelmistokehittäjästä jopa puolet olisi ukrainalaisia.

Puola ja Ukraina ovat Itä-Euroopan it-alan suurmaita. Puolassakin koodaajista ehkä jopa joka neljännen arvioidaan olevan ukrainalaisia, eräs suomalaiskonsultti kertoo HS:lle.

Ukrainalaiset koodarit ovat haluttua työvoimaa monessa Euroopan maassa, mutta nyt ei ole koodareiden houkuttelun aika. 18–60-vuotiaat ukrainalaiset miehet eivät saa sodan aikana lähteä maasta.

Tietotekniikan arvioidaan olevan yksi Ukrainan tärkeimpiä vientitulojen lähteitä.

Maanviljely on maan ylivoimaisesti suurin ja tärkein vientitoimiala. Päätuotteita ovat maissi, auringonkukan öljy ja erilaiset vilja- ja öljykasvituotteet.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Ukrainan ja Venäjän yhteenlaskettu maanviljelys- ja ruokavienti on niin suurta, että se kattaa yli kymmenen prosenttia kaikesta globaalisti kaupatusta kalorimäärästä.

Harvardin yliopiston Atlas of Economic Complexity -tietokannan mukaan Ukrainan suurimmat vientialat maatalouden jälkeen vuonna 2019 olivat erilaiset kuljetustoiminnat, malmien vienti ja tietotekniikka.

Kharytonovin mukaan tietotekniikka on jo Ukrainan suurimpia teollisuudenhaaroja.

”Ennen sotaa ict-sektorin vientitulot toivat noin kuusi miljardia dollaria vuodessa.”

Kansainvälisen median mukaan Ukrainan tietotekniikkayhtiöt muodostavat laajan, Ukrainan puolustusta tukevan ”hakkeriarmeijan”, joka auttaa maan hallintoa monin eri tavoin.

Kharytonov ei halua kertoa asiasta tarkemmin.

”Voin puhua vain oman yhtiöni puolesta. Lahjoitamme rahaa armeijalle, autamme pakolaisia ja vapaaehtoisia sekä tarjoamme kyberturvaa.”

Kun Kharytonovilta kysyy, mitä suomalaiset voisivat tehdä Ukrainan hyväksi, hän korostaa Ukrainan armeijan ja pakolaisten auttamista ja sitä, että ukrainalaisten yritysten työ- ja tilausmäärät pidettäisiin vakaina.

Sodan kestosta Kharytonov sanoo, ettei hän ole optimistinen.

”En usko kuukauden kestävään sotaan. Kerroin omalle väelleni, että tämä sota kestää pidempään – puolesta vuodesta vuoteen tai sinne päin.”

Perusteluna on ennen kaikkea se, että Venäjällä on selvä, noin kymmenkertainen sotilaallinen ylivoima. Ukrainan etuna ovat taitavammat sotajoukot ja se, että maalla on kokemusta puolustustaistelusta.

Venäjä on pommittanut Ukrainaa Donbasissa vuodesta 2014 eli kahdeksan viime vuotta.

Oman JSP-yrityksen suorituskykykin on kunnossa force majeure -tilanteesta huolimatta, Kharytonov sanoo reippaana.

”Meillä on kokemusta ja osaamme kehittää sitä”, hän vakuuttaa.

Jetsoftpron työntekijöitä Lvivin toimistolla.

Länsi-Ukrainassa toimivan Citadel Capitalin toimitusjohtaja Dmytro Symovonyk on seurannut sijoituskonsulttina Lvivin tietotekniikka-alan kasvua pitkään.

”Toistaiseksi tietotekniikka-ala on täällä pystynyt jatkamaan töitään.”

Hän kertoo joidenkin yritysten siirtäneen tuotantoaan naapurimaihin, kuten Puolaan.

Samoin yritykset ja monet ihmiset ovat vaihtaneet internetyhteytensä palvelutarjoajiin, joilla on suorat internetyhteydet Eurooppaan. Symovonyk ottaa esimerkeiksi toimijoita Sloveniassa, Slovakiassa ja Saksassa.

Tietotekniikan ammattilaisilla on tyypillisesti selvästi paremmat palkat kuin Ukrainassa väestöllä keskimäärin.

Sen ansiosta moni heistä pystyy nyt auttamaan sodan uhreja.

It-alan yritykset ovat Symovonykin mukaan lahjoittaneet runsaasti varoja esimerkiksi Itä-Ukrainassa tarvittaviin luotiliivi- ja kypärähankintoihin.

Puolalaiset ovat puolestaan auttaneet siellä asuvia tietotekniikka-ammattilaisia saamaan perheensä turvaan Ukrainasta ja etsineet lapsille jopa koulupaikat valmiiksi, Symovonyk kertoo.

Symovonykin mukaan on selvää, että it-alan yritykset tekevät voitavansa auttaakseen armeijaa ja Ukrainan hallitusta.

”Käytännössä joukkorahoitamme taistelua vapaudestamme”, Symovonyk sanoo puhelimessa.

Symovonykin analyysi Ukrainan sodasta on synkkä.

Hän vertaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia Adolf Hitleriin, joka pyrki valtaamaan Eurooppaa alue kerrallaan.

Putin ei halua, että hänen toimintaansa voidaan ennustaa, eikä hän välitä ihmishengistä, Symovynyk sanoo.

Kun sotilaallista vastarintaa ei saada nujerrettua, siirrytään Syyrian kaltaiseen sotaan, jossa tapetaan siviilejä eri tavoin.

”Hän uskoi, että koska hänellä on ydinaseita, hän voisi kiristää koko maailmaa sillä, ettei vastarintaa syntyisi. Mutta vastarinta on jo syntynyt.”