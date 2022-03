Helsinki-areena avattiin huhtikuussa 1997. Hartwall on ollut hallin pääsponsori alusta saakka.

Hartwall on irtisanonut markkinointiyhteistyösopimuksen Helsinki-areenan kanssa.

Areenaa on kutsuttu sen valmistumisestaan asti Hartwall Areenaksi. Huhtikuussa 1997 avattu jäähalli on toiminut jääkiekkojoukkue Jokereiden kotihallina sekä konserttipaikkana. Hallissa on järjestetty muun muassa kevään 2007 Euroviisut sekä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuja.

Jokerien kotihallina toimiva Helsinki-areena siirtyi venäläisomistukseen kesällä 2013, kun Jokerit myytiin KHL-jääkiekkoliigaan.

Hartwall-areenan omistaa venäläinen Roman Rotenberg. Halli siirtyi hänen omistukseen syksyllä 2014.

Tätä ennen länsimaat oli lisännyt Boris ja Arkadi Rotenbergin sekä venäläissuomalaisen oligarkki Gennadi Timtšenkon pakotelistoilleen. Kolmikosta Timtšenko ja Boris Rotenberg olivat tuolloin Yhdysvaltain pakotelistalla, Arkadi Rotenberg sekä USA:n että EU:n listoilla.

Roman Rotenberg on Boris Rotenbergin poika.

Timtšenko ja Boris Rotenberg on lisätty myös länsivaltioiden tuoreille pakotelistoille. Listoilla on myös Arkadin poika Igor Rotenberg.

HS kertoi tiistaina, että Timtšenko on myös ensimmäinen Suomen kansalainen, joka on lisätty EU:n pakotelistalle. EU tiedotti laajennetusta listauksesta maanantaina illalla. Listalle lisättiin yhteensä 26 uutta nimeä.

Timtšenko on myös Venäjän ja Armenian kansalainen.

Viime päivinä Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa on saanut monet sponsorit irtautumaan jääkiekkojoukkue Jokerien taustalta.

Tiistaina esimerkiksi ravintolakonserni Restel kertoi aloittaneensa neuvottelut liiketoiminnasta luopumisesta Hartwall Arenalla.

”Aloitamme neuvottelut sopimuksen päättämisestä ja yt-lain mukaiset muutosneuvottelut välittömästi ja pyrimme irtaantumaan liiketoiminnasta mahdollisimman pian”, sanot Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman yhtiön tiedotteessa.

Aiemmin Jokerien yhteistyökumppaneista ovat lähteneet muun muassa henkilöstöpalveluyritys Barona sekä Bar Ihku. Muillakin yrityksillä suunta on samanlainen.

Hartwallin lähtö hallin pääsponsoriksi tuli julkisuuteen vuonna 1995. Suuren areenan nimeäminen yrityksen mukaan oli Suomessa tuolloin ennenkuulumatonta.

Hallin idean isä, nykyinen kansanedustaja Harry Harkimo oli hakenut mallia Kanadasta.

Hartwall sai areenasta pääsponsorin aseman lähtemällä hankkeeseen mukaan kymmenen prosentin rahoitusosuudella.

Uutinen päivittyy.