Venäläistä raakaöljyä myydään nyt markkinoilla poikkeukselliseen alehintaan.

Raakaöljyn hinta on noussut korkeimmilleen moneen vuoteen, kun öljynostajat välttelevät ostamasta venäläistä raakaöljyä ja markkinoilla spekuloidaan, voivatko länsimaat rajoittaa energiakauppaa Venäjän kanssa vastatoimena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Pohjanmeren Brent-raakaöljyn hinta nousi keskiviikkona 110 dollariin barrelilta. Näin kallista öljy on ollut viimeksi vuonna 2014. Barreli on öljykaupan mittayksikkö, joka vastaa 159 litraa. Brent on maailman öljykaupan seuratuin viitehinta, johon iso osa toimitussopimuksista on sidottu.

Hintaero Brentin ja venäläisen Urals-laadun välillä kertoo, että ostajat karsastavat nyt venäläisen öljyn ostamista. Viime vuosina Uralsin barrelihinta on ollut suunnilleen kaksi dollaria vähemmän kuin Brentin, mutta keskiviikkona ero repesi 18 dollariin, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Urals-öljyä käytetään tyypillisesti paljon Pohjois-Euroopan ja Välimeren alueen jalostamoissa.

Bloombergin mukaan raaka-ainevälittäjä Trafigura yritti aiemmin tällä viikolla myydä ison erän Urals-öljyä, mutta ei saanut sitä kaupaksi.

Konsulttiyhtiö Energy Aspects arvioi, että jopa 70 prosentille kaupan olevasta venäläisestä öljystä on nyt vaikea löytää ostajaa, kertovat Financial Times ja Bloomberg. Syynä ovat venäläisiin pankkeihin kohdistuvat talouspakotteet, jotka tekevät maksujen hoitamisen vaikeaksi, kasvaneet rahtihinnat ja yleisemmin kasvaneet geopoliittiset riskit.

Vaikka energiakauppa ei toistaiseksi ole lännen pakotteiden piirissä, ovat jotkut ostajat ilmoittaneet vähentävänsä venäläisen öljyn käyttöä. Polttoainejalostaja Neste kertoi tällä viikolla vähentäneensä raakaöljyn hankintaa Venäjältä ja korvanneensa sitä muista lähteistä tulevalla öljyllä. Tavallisesti kaksi kolmasosaa yhtiön jalostamasta raakaöljystä tulee Venäjältä.

Venäjän öljykaupan tielle on kasautunut monenlaisia uhkia ja esteitä.

Britannia on kieltänyt venäläisomisteisten öljytankkereiden saapumisen maahan. Maailman suurimpiin raaka-ainevälittäjiin kuuluva Glencore ilmoitti tiistaina tarkastelevansa uudelleen läsnäoloaan Venäjän markkinoilla. Maailman suurin varustamo Maersk on ilmoittanut lopettavansa kuljetukset Venäjälle lukuun ottamatta välttämättömyyshyödykkeitä kuten elintarvikkeita ja lääkkeitä.

Energiakaupan yllä leijuu myös pakotteiden riski.

Venäjä on maailman toiseksi suurin öljynviejä. Se vie joka päivä karkeasti 4–5 miljoonaa barrelia raakaöljyä ja lisäksi 2–3 miljoonaa barrelia öljytuotteita. EU-maat ovat Venäjän tärkein asiakas.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenvaltiot ilmoittivat tiistaina vapauttavansa 60 miljoonaa barrelia raakaöljyä strategisista varastoista hillitäkseen öljyn hinnan nousua. IEA on turvautunut strategisiin varastoihin vain kolme kertaa aiemmin. Brentin hinta jatkoi silti nousuaan.

Öljyntuottajamaiden kartelli Opec tapaa niin ikään tiistaina keskustellakseen tuotantomääristä. Markkinoiden odotus on, etteivät maat aio merkittävästi lisätä tuotantomääriä, mikä painaisi hintoja alaspäin.