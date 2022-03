Jääkiekko­liitto on valmis luopumaan omistuksestaan Helsinki-areenassa: ”Jos joku tarjoaa järkevää hintaa, niin myydään”

Hartwall kertoi keskiviikkoaamuna, että yhtiö on irtisanonut markkinointi­yhteistyö­sopimuksen Helsinki-areenan kanssa.

Jääkiekkoliiton osuus Helsinki-areenan toimintaa pyörittävästä Helsinki Hallista on myytävänä. Jääkiekkoliitto omistaa 13 prosenttia halliyhtiön osakkeista.

Areenaa on kutsuttu sen valmistumisesta (1997) lähtien Hartwall-areenaksi.

”Jos joku tarjoaa järkevää hintaa, niin myydään. Mutta eipä taida kukaan olla nyt ostamassa”, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja OP-ryhmän johtokunnan jäsen Harri Nummela sanoo.

Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Syynä on Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa. Se on johtanut laajoihin talouspakotteisiin venäläisiä oligarkkeja kohtaan.

Yli 90-prosenttinen äänivalta Helsinki Hallissa on yritysomistusten kautta Roman Rotenbergilla ja Gennadi Timtšenkolla. Oligarkit omistavat halliyhtiötä Arena Events -yhtiönsä kautta.

Molemmat ovat olleet Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalla jo pitkään, vuosista 2014–2015 asti. Viime viikolla Timtšenko lisättiin Britannian pakotelistalle ja tällä viikolla EU:n pakotelistalle, jolle päätyi näin myös ensimmäinen Suomen kansalainen.

Jääkiekkoliitolla on omistuksessaan Helsinki-areenan kyljessä oleva toimistosiipi, jossa on töissä noin 60 ihmistä. Toimistosiipi on yhtiössä omana osakesarjanaan, joka ei esimerkiksi tuota oikeutta yhtiön osingonjakoon.

Jääkiekkoliitto kertoi perjantaina, että se poistaa Leijona-paidat ja mestaruusviirit Helsinki-areenan katosta.

Jääkiekkoliitto ry on urheilujärjestö, joka hallinnoi jääkiekkoa ja rullakiekkoa Suomessa.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että OP Yrityspankki Oyj on tarjonnut kahden pakotelistatun oligarkin määräysvallassa olevalle Helsinki Hallille yritystilipalvelua. OP-Ryhmä kieltäytyy kommentoimasta yhteistyötä eikä kerro, jatkuuko se edelleen