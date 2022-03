EU:n talouspakotteet uhkaavat venäläis­omisteisen telakan tärkeää projektia. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo kaupungin harkitsevan, millaisiin toimiin se yhtiön takia ryhtyy uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Hietalahdessa Helsingin keskustassa sijaitseva telakka on HS:n hankkimien tietojen perusteella ajautumassa vakaviin vaikeuksiin EU:n talouspakotteiden ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen vuoksi.

Venäläisomisteisen telakan alukset uhkaavat HS:n tietojen mukaan joutua EU:n asettaman vientikiellon piiriin ja Helsingin kaupunki pohtii jopa, voiko venäläinen telakka tulevaisuudessa toimia Suomen pääkaupungin keskustassa.

Venäläisen sijoitusyhtiön Algador Holdingsin omistaman telakan palveluksessa on 450 työntekijää. Tämän lisäksi se työllistää 700 alihankkijan työntekijää.

Telakan tilanne on kärjistynyt nopeasti. Vasta tammikuussa Helsinki Shipyard kertoi saaneensa merkittävän tilauksen venäläiseltä kaivos- ja metalliyhtiö Nornickeliltä.

Tilauksen työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin tuolloin telakalla ja laajemmin meri­teollisuudessa noin 2 100 henkilö­työ­vuotta. Murtajan suunnittelu on jo aloitettu, ja töiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Valmista pitäisi olla vuonna 2025.

Nyt jäänmurtajaprojektin tulevaisuus on epävarma. EU päätti 26. helmikuuta kieltää merialusten viennin Venäjälle. Ukrainan sodan vuoksi julistettujen pakotteiden kestoa ei ole lopullisesti päätetty. Niihin jätettiin kuitenkin huhtikuun loppuun asti jatkuva harkinnanvara aluksille, joiden toimittamisesta Venäjälle on jo tehty sopimus.

Helsingin telakalla on tämän vuoksi kaksi vaihtoehtoa. Se voi hakea jäänmurtajalle vientilupaa huhtikuun loppuun mennessä tai laskea sen varaan, että vuonna 2025 pakotteita ei enää ole.

”Jos sopimus merialuksen viennistä Venäjälle on tehty ennen 26. helmikuuta, ulkoministeriö voi myöntää tai olla myöntämällä vientilupaa. Tämä edellyttää, että vientilupaa on haettu ennen toukokuun ensimmäistä päivää”, sanoo ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen.

Pakotteet Venäjää vastaan ovat niin ankarat, että jopa haaksirikkoutuneen aluksen pelastamista koskevat korjaustyöt Suomesta Venäjälle toimitettuna vaativat Sepposen mukaan vientilupaa ulkoministeriöltä.

Helsingin telakka uskoo, että jäänmurtajaprojekti voisi yhä toteutua.

”Suomalaisena yrityksenä noudatamme aina kaikkia pakotesäännöksiä, eikä tämänhetkisillä pakotteilla ole vaikutusta liiketoimintaamme. Seuraamme kuitenkin tilanteen nopeaa kehitystä tiivisti ja odotamme valtiohallinnon ohjeistusta arvioidaksemme seuraavien vuosien projektejamme”, sanoo telakan väliaikainen toimitusjohtaja Simo Rastas.

Telakkaa ja sen omistajia vastaan ei ole määrätty pakotteita.

Nornickelin jäänmurtajan rakentaminen aloitetaan Rastaan mukaan ensi vuoden alussa. Sitä ennen yhtiöllä täytyy luonnollisesti olla varmuus siitä, että jäänmurtaja voidaan viedä Venäjälle.

Jäänmurtajan tilanneen Nornickelin suurin osakkeenomistaja on erittäin vaikutusvaltainen venäläinen miljardööri Vladimir Potanin, joka on uutistoimisto Bloombergin mukaan Venäjän varakkain ihminen. Hänen omaisuutensa laskennallinen arvo on Bloombergin mukaan 25 miljardia dollaria. Potaninia tai Nornickeliä vastaan ei ole määrätty pakotteita.

Rastaan mukaan telakan liikevaihdosta alle kaksi prosenttia tuli viime vuonna Venäjältä, mutta osuus kasvaa Nornickelin jäänmurtajan takia. Telakan liikevaihto oli viime vuonna 179 miljoonaa euroa.

Helsingin telakka on viime vuosina ollut usein julkisuudessa.

Vuonna 2009 telakan tulevaisuus oli edellisen kerran vaakalaudalla. Silloin sen omisti eteläkorealainen monialayhtiö STX, joka halusi telakasta eroon. Pelissä oli satoja työpaikkoja.

STX myi 50 prosentin omistusosuutensa telakasta venäläiselle OSK:lle. Telakan nimeksi tuli Arctech Helsinki Shipyard.

OSK on Venäjän valtion telakkayhtiö, joka valmistaa sota-aluksia ja sukellusveneitä. Liiketaloudellisesti kauppa oli järkevä: Venäjä pelasti telakan, jossa osataan rakentaa hyviä jäänmurtajia. Niitä on Helsingissä valmistettu jo Neuvostoliitolle.

Poliittisesti kauppa herätti silti kysymyksiä. Miksi Helsingin keskustassa sijaitseva telakka myydään venäläiselle sota-alusten ja sukellusveneiden valmistajalle?

Kaupan toteutumisen ehtona oli, että Helsingissä ei valmisteta eikä huolleta sota-aluksia eikä sukellusveneitä. OSK halusi myös ostaa Aker Arcticin, joka on erikoistunut jäänmurtotekniikan kehittämiseen. Sitä ei kuitenkaan myyty, mikä oli myös tietoinen ratkaisu: Venäjälle myytiin telakka mutta ei tärkeintä osaamista jäänmurtotekniikassa.

Pääministerit Mari Kiviniemi ja Vladimir Putin osallistuivat joulukuussa 2010 Moskovassa tilaisuuteen, jossa allekirjoitettiin sopimus Helsingin telakan 50 prosentin omistusosuuden myymisestä venäläiselle telakkayhtiö OSK:lle. Edessä Helsingin telakan silloisen omistajan STX Finlandin toimitusjohtaja Juha Heikinheimo ja hallituksen puheenjohtaja Su-Jou Kim.

Taloudelliset vaikeudet kärjistyivät vuonna 2014, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan Krimin niemimaalle. Samana vuonna Helsingin telakka siirtyi kokonaan OSK:n omistukseen. Hyökkäyksen takia OSK:ta vastaan määrättiin pakotteet, minkä vuoksi telakan maksuliikenne vaikeutui merkittävästi.

Vuonna 2019 telakan osti tuntematon venäläinen sijoitusyhtiö Algador Holdings. Sen omistavat venäläiset Rišat Bagautdinov ja Vladimir Kasjanenko. Telakalla rakennetaan parhaillaan kahta pientä risteilyalusta arktisille vesille. Ne on tilannut Swan Hellenic -varustamo, jonka omistajia Bagautdinov ja Kasjanenko HS:n tietojen mukaan ovat.

Algadorin ostaessa telakan vuonna 2019 neuvonantajana oli suomalainen konsulttiyhtiö Corporate Advisor Group. Sen toimitusjohtaja Heimo Hakamo on hoitanut pitkään pakotteisiin määrätyn suomalais-venäläisen miljardöörin Gennadi Timtšenkon asioita Suomessa. Timtšenko kuuluu EU:n ja Yhdysvaltojen mukaan presidentti Vladimir Putinin sisäpiiriin.

Telakan monimutkaiset Venäjälle kietoutuvat omistusjärjestelyt ovat herättäneet jo pitkään keskustelua yrityksen turvallisuuspoliittisesta merkityksestä.

”Olemme hyvin tietoisia telakan ulko- ja turvallisuuspoliittisista aspekteista [näkökohdista]”, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Helsingin Sanomien kahdesta asiasta perillä olevasta lähteestä saaman tiedon mukaan telakan väitetään olevan välikäsien kautta epäsuorasti Venäjän hallituksen ohjauksessa. Suorasta yhteydestä Venäjän hallintoon ei kuitenkaan ole pitävää näyttöä.

Telakan tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on, mitä Helsingin kaupunki siitä ajattelee. Telakka nimittäin sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla maa-alueella.

Telakalla on vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa vuoteen 2035 asti. Vartiaisen mukaan telakka haluaisi kovasti jatkaa sopimusta.

Vartiainen kertoo pohtineensa jo pidempään, miksi Helsingin keskustassa on venäläinen telakka. Luvassa voi olla päätöksiä jo lähiaikoina.

Vartiaisen mukaan telakan asemaa ja vuokrasopimuksen kohtaloa ryhdytään miettimään lähipäivinä, koska Helsingin kaupunki on jo alkanut selvittää toimia, joihin se ryhtyy turvallisuustilanteen muuttumisen takia.

”Kun katsotaan kansainvälispoliittista tilannetta, minun on vaikea nykytilanteen valossa nähdä, että venäläisomisteinen telakka voisi pidemmällä aikavälillä toimintaansa jatkaa nykyisellä paikallaan.”