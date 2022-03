Lontoon pörssiin listattujen venäläisyhtiöiden markkina-arvosta on sulanut kahdessa viikossa 572 miljardia dollaria.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viikko sitten. Tässä jutussa seurataan Venäjän hyökkäyksen talousvaikutuksia.

Rupla vahvistunut hieman, Venäjän keskuspankki asettaa venäläisten valuuttaostoille kovan provision

Venäjän rupla on vahvistunut hiukan pohjalukemistaan, mutta valuutta pysyy yhä dollariin nähden heikkona.

Torstaiaamuna yhdellä dollarilla sai noin 98 ruplaa.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Venäjän keskuspankki on asettanut 30 prosentin provision yksityishenkilöiden ulkomaisten valuuttojen ostoihin.

Valuutanvälittäjät kertoivat uutistoimisto Reutersille määräyksen tulleen maan keskuspankilta.

Reuters ei välittömästi saanut asiasta vahvistusta keskuspankilta.

Osakemarkkinat

Venäläisyhtiöiden osakkeet ovat sulaneet täysin eurooppalaisissa pörsseissä. Esimerkiksi Lontoon pörssissä kaupattavia venäläisyhtiöitä seuraava Dow Jones Russia GDR-indeksi on menettänyt käytännössä arvonsa kokonaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan indeksin arvosta on sulanut kahdessa viikossa 98 prosenttia. Syöksyn yhteydessä yhteensä 23 venäläisyhtiön markkina-arvosta on kadonnut huimat 572 miljardia dollaria.

Yhtiöiden joukossa on muun energiayhtiö Gazpromin ja Sberbankin kaltaisia suuryhtiöitä. Esimerkiksi Sberbankin osaketta kaupattiin Lontoon pörssissä muutamilla senteillä.

FTSE Russell on kertonut poistavansa Venäjän osakeindekseistään, kun pörssi aukeaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

FTSE Russell on Lontoon pörssin omistavan London Stock Exchange Groupin tytäryhtiö. Se tuottaa, ylläpitää, lisensoi ja markkinoi osakemarkkinaindeksejä.

Myös amerikkalainen rahoitusyhtiö MSCI on ilmoittanut poistavansa Venäjän kehittyvien markkinoiden indeksistä.

Oligarkkit siirtävät ”superjahtejaan” Malediiveille

Venäläismiljardöörit ovat siirtäneet jahtejaan Malediiveille pakotteiden iskettyä, kertoo uutistoimisto Reuters. Sen mukaan ainakin viisi venäläisten miljardöörien omistamaa "superjahtia" olivat keskiviikkona Malediivien aluevesillä.

Malediivit sijaitsevat Intian valtamerellä. Valtiolla ei ole luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvallat on sanonut pyrkivänsä sujuvampaan yhteistyöhön pakotteiden suhteen.

"Tulevalla viikolla käynnistämme monenvälisen transatlanttisen työryhmän tunnistamaan, metsästämään ja jäädyttämään pakotteiden kohteena olevien venäläisten yritysten ja oligarkkien omaisuutta", tiedotti valkoinen talo sunnuntaina.

Keskiviikkona talouslehti Forbes myös kertoi saksalaisviranomaisten takavarikoineen EU:n pakotelistalla olevan Alisher Usmanovin 600 miljoonan dollarin (540 miljoonaa euroa) arvoisen jahdin hampurilaisella telakalla.

Öljyn hinta kovassa nousussa

Raakaöljyn hinta on rajussa nousussa. Pohjanmeren Brent-viitelaadun barrelihinta on kohonnut torstaiaamuna jo yli 117 dollariin. Korkeimmillaan hinta on käynyt aamulla 118 dollarissa.

Hinta on todella korkea, sillä edellisen kerran öljy on maksanut yhtä paljon helmikuussa 2013.

Yhdysvallat alkaa etsiä keinoja vähentää venäläisen öljyn kulutusta, sanoo valkoisen talon edustaja Daleep Singh CNN-kanavalle.

"Etsimme tapoja vähentää Yhdysvaltojen venäläisen öljyn kulutusta säilyttäen silti maailmanlaajuisen energiansaannin", sanoi Singh.

Venäjä tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä, ja se on suurin öljymaa Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen jälkeen. Viime päivinä venäläiset vientiyritykset ovat The New York Timesin mukaan yrittäneet myydä öljyään alennetuin hinnoin.