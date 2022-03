Finnairin mukaan neuvottelut koskevat 2 800 lentäjää ja matkustamohenkilöstön jäsentä.

Finnair kertoo aloittavansa muutosneuvottelut Venäjän ilmatilan sulun takia. Yhtiön mukaan Venäjän ilmatilan sulku aiheuttaa sen liikenteeseen merkittäviä muutoksia.

”Finnair on tänään kutsunut henkilöstön edustajat yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin korkeintaan 90 päivän lomautuksista, jotka toteutuessaan koskisivat ohjaamo- ja matkustamopalveluhenkilöstöä. Arvioitu kuukausittainen lisälomautustarve huhtikuusta alkaen olisi 90–220 lentäjää ja 150–450 matkustamohenkilöstön jäsentä”, yhtiö kirjoittaa tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan lopullinen lomautustarve ratkeaa sitten, kun tiedetään miten poikkeustilanne kehittyy.

Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki 2 800 liikennelentäjää ja matkustamohenkilöstön jäsentä Suomessa, yhtiö kertoo.

Valtion pääosin omistaman yhtiön mukaan on mahdollista, että Venäjän lentosulku vaikuttaa myös Finnairin Suomen ulkopuoliseen henkilöstöön niissä kohteissa, joissa työmäärän arvioidaan merkittävästi vähentyvän.

Venäjä sulki maanantaina ilmatilansa suomalaisilta lentokoneilta. Sulku on voimassa 28. toukokuuta asti. Finnair on perunut lentonsa Venäjälle tuohon päivään saakka.

”Meillä on lentoja selvästi suunniteltua vähemmän, ja siksi myös työtä on valitettavasti vähemmän tarjolla lähikuukausina”, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt yhtiön tiedotteessa.

”Iso osa henkilöstöstämme on ollut pitkään lomautettuna pandemian aikana, joten tarve uusille lomautuksille tuntuu nyt erityisen raskaalta, mistä olemme pahoillamme.”

Venäjän ilmatilan sulku on Finnairille iso isku, sillä Finnairin strategian kulmakivenä on ollut maantieteellinen sijainti. Suomen sijainti on mahdollistanut nopeimmat yhteydet kasvavilla Aasian ja Euroopan välisillä lentomarkkinoilla. Nopein reitti Aasiaan on kulkenut Venäjän halki.

Finnair kertoi keskiviikkona aloittavansa ensi viikolla lennot Tokioon uudella reitityksellä, joka kiertää Venäjän ilmatilan. Lentoaika pitenee noin kolmella tunnilla arviolta 13 tuntiin.

Uusi reitti kulkee Helsingistä Tokioon tuulista riippuen joko eteläistä tai pohjoista reittiä.

”Japani on yksi tärkeimmistä markkinoistamme. Japanin ja Helsingin välillä kulkee myös paljon lentorahtia, ja lentoyhteyksien jatkuminen on tärkeää”, sanoi Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Finnair perui viime sunnuntaina Japanin, Kiinan ja Etelä-Korean lentonsa viikon ajaksi. Päätöksellä yhtiö ennakoi Venäjän ilmatilan sulkeutumista.

Lentoyhtiö arvioi parhaillaan, voisiko osan Kiinan ja Korean lennoista lentää toisella reitityksellä. Yhtiö valmistelee myös vaihtoehtoista verkosto- ja liikennesuunnitelmaa tilanteen pitkittymisen varalta.

Valtion 56 prosenttisesti omistaman yhtiön osake on kärsinyt voimakkaasti Venäjän Ukrainassa viikko sitten aloittamasta täysimittaisesta sodasta.

Finnairin arvosta katosi sodan alun jälkeen muutamassa päivässä kolmannes eli vajaat 280 miljoonaa euroa.

Tiistaina Finnairin osakkeen hinta lähti nousuun ja keskiviikon pörssiavauksessa Finnairin osake on noin 8 prosentin nousussa.