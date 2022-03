Moskovan pörssi on ollut koko viikon ajan kiinni, joten ulkomaalaiset sijoittajat eivät pääse vetämään pääomiaan pois Venäjältä. Suomalaisillakin on varoja jumissa Venäjä-rahastoissa.

Moskovan pörssin rakennus kuvattuna maanantaina. Pörssi on ollut koko viikon ajan kiinni.

Moskovan pörssi on ollut koko viikon ajan kiinni viimeviikkoisen romahduksen jäljiltä. Ulkomaisen pääoman pako Venäjältä on ollut huomattavaa, ja lukuisat yritykset ovat ilmoittaneet lopettavansa toimintansa maassa.

Koska markkinat ovat kiinni, eivät ulkomaalaiset sijoittajatkaan ole päässeet vetämään varojaan pois romahtaneilta markkinoilta.

Suomalaisilla rahastoyhtiöillä on myös yhä sijoituksia Venäjällä. Esimerkiksi Nordealla on sijoituksia Venäjä-rahastossa sekä Itä-Eurooppa-rahastossa. Molemmat rahastot on nyt suljettu, Venäjä-rahasto maanantaista lähtien ja Itä-Eurooppa-rahasto tiistaista lähtien.

Nordean Venäjä-rahaston arvo oli helmikuun lopulla 128 miljoonaa euroa ja Itä-Eurooppa-rahaston arvo 81 miljoonaa euroa. Nyt niiden arvot ovat vielä voimakkaasti pienentyneet.

Molemmissa rahastoissa on noin 15 000 asiakasta. Heidän varansa ovat nyt jumissa. Rahastoja ei voi ostaa, eikä niistä saa varoja ulos tällä hetkellä.

”Tahdomme päästä kokonaan pois Venäjän markkinoilta, mutta tällä hetkellä markkinat ovat kiinni ja rahastojen säännöt estävät varojen liikuttelun. Jos kauppaa ei voi käydä, niin rahasto on pakko sulkea”, kertoo Nordea-rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tanja Eronen.

Rahastot aukeavat heti, kun Venäjän markkinat aukeavat ulkomaalaisille sijoittajille. Sen jälkeen rahasto-osuuksia omistavat sijoittajat voivat myydä osuutensa.

Tavallisesti sanotaan, että pörssiromahdus on oikea aika ostaa osakkeita. Venäjän tilanne vaikuttaa kuitenkin sellaiselta, ettei Nordea pysty suosittelemaan osakkeiden hankkimista maan markkinoilta.

”Näyttää siltä, että Venäjä eristetään länsimaalaisilta markkinoilta pitkäksi aikaa”, Eronen sanoo. ”Sijoittajaneuvonnassa emme ole suositelleet Venäjää ennen tätä kriisiäkään.”

Nordea on jo pitkään vähentänyt Venäjä-omistuksia kehittyvien maiden rahastostaan. Venäjän valtion omistuksia ei rahastoyhtiöllä ennen kriisiä ollut lainkaan. Myöskään Nordean Maailma-rahastossa ei ole Venäjää.

”Näemme, että monet isot indeksit poistavat Venäjää omista indekseistään. Venäjää ollaan poistamassa tällä hetkellä kehittyvien maiden indekseistä. Se viittaa siihen, että Venäjä tulee olemaan eristetty.”