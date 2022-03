Moni kertoo poistaneensa Yangon taksisovelluksen puhelimestaan. Samalla Mäntsälä pohtii muita keinoja kauko­lämmön tuotannolle, jos venäläis­omisteinen datakeskus ei enää ole vaihtoehto.

Sota Ukrainassa on nopeasti muuttanut suhtautumista liiketoiminnan harjoittamiseen Venäjän kanssa. Lukuisat yritykset ovat kertoneet lopettavansa venäläisten tuotteiden myynnin tai viennin Venäjälle. Usea yritys on päättänyt vetäytyä kokonaan Venäjältä.

Osa kuluttajistakin pyrkii katkaisemaan mahdollisia yhteyksiä venäläis­omisteisiin yrityksiin. Yksi näistä on venäläisen teknologiajätin Yandexin taksisovellus Yango. Yangon Suomen-toiminnoista vastaa suomalainen tytäryhtiö.

Mäntsälässä Kapulin teollisuusalueella taas sijaitsee Yandexin vuonna 2015 perustama datakeskus, jota pyörittää erillinen venäläisen Yandexin suomalainen tytäryhtiö.

Yhdysvalloissa ja Venäjällä pörssiin listatun Yandexin äänivallasta isoimman osuuden omistaa yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Arkadi Voložin perheen rahasto.

Venäjän johtaja Vladimir Putin on vieraillut Yandexilla ja osallistui yhtiön syntymäpäiväjuhliin kunniavieraana. Nyt Putinin hyökkäys Ukrainaan on sulattanut Voložin omaisuuden arvon noin 2,4 miljardista eurosta noin 520 miljoonaan euroon alle viikossa, kertoo miljardöörejä listaava Forbes.

Hollantiin rekisteröidyn omistajayhtiön Yandexin osake on listattu pörssiin Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Osakkeen kaupankäynti on ollut pysähdyksissä koko tämän viikon, koska Moskovan pörssi on ollut kiinni ja Wall Street on keskeyttänyt kaupankäynnin venäläistaustaisilla osakkeilla.

Yandex tiedotti torstaina sijoittajille, ettei yhtiö, sen hallitus tai johto ole pakotteiden piirissä. Yhtiön mukaan pakotteiden alaisuudessa datakeskusten toiminta voi jatkua vähintään 12–18 kuukautta, mutta teknologiaviennin jäädyttäminen voi vaikuttaa toimintoihin pidemmällä aikavälillä.

Sen sijaan Yandex voi ajautua nopeasti todella isoihin rahoitusvaikeuksiin. Yhtiöllä on rahoitusjärjestely, jonka mukaan rahoittajilla on oikeus vaatia rahojaan takaisin, jos kaupankäynti on keskeytynyt vähintään viideksi kauppapäiväksi. Tuo takaraja tulee vastaan tänään perjantaina. Yhtiön mukaan näitä vastuita on yhteensä 1,25 miljardin dollarin edestä eikä Yandex ole ainakaan toistaiseksi näin paljon rahaa.

Tilanne voi laukaista yhtiössä arvaamattomia rahoitusvaikeuksia, jolloin yhtiön on aidossa vaarassa kaatua.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman sanoo, että torstai-iltapäivällä saatavilla olleiden tietojen mukaan Yandex tai Yango eivät ole EU:n asettamien Venäjä-pakotteiden piirissä.

Ei ole selvää, miten laajasti venäläispankkien irrottaminen swift-järjestelmästä vaikuttaa Yandexin maksuihin tai toimintaan Suomessa. Yhtiön itsensä mukaan nykytoimilla ei pitäisi olla vaikutusta yhtiön päivittäiseen toimintana.

Viime vuosina Venäjän viranomaiset ovat kiristäneet kontrolliaan Yandexista, ja yhtiötä on muun muassa vaadittu avaamaan sen käyttäjäviestinnän salausta, sanoo Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) tutkimusjohtaja Carolina Vendil Pallin Hufvudstadsbladetissa.

Kun taksipalvelu Yango tuli Suomeen, siihen liitettiin epäilyjä tarpeettomien henkilötietojen keräämisestä asiakkailta. HS vertaili loppuvuonna 2018 eri taksiyhtiöiden sovellusten tietoturvaa, ja tuolloin tietoturva-asiantuntija arvioi, että ylimääräisiä tietoja keräävät muutkin kyytisovellukset.

Myös Sauli Pahlman sanoo nyt, ettei virastoon ole tullut Yango-sovelluksesta sellaisia tietoturvaan liittyviä tietoja, jotka olisivat johtaneet toimenpiteisiin.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Suomessa taksilupia mutta ei kerää tietoja siitä, minkä yhtiön alla lupien haltijat ajavat kyytejään. Kuljettajat voivat työskennellä eri taksinvälitysyhtiöille, muun muassa Yangolle. Välityspalveluihin taas ei liity lupamenettelyä, eli toimijat voivat tulla markkinoille ilmoituksella ilman laissa määriteltyjä minimivaatimuksia.

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kuitenkin kehottaa HBL:ssa suomalaisia poistamaan Yango-sovelluksen mutta ei tietoturvasyistä.

”Yango-sovelluksessa ei ole mitään vikaa, mutta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa kehotan ihmisiä olemaan käyttämättä Yangoa. Ei siksi että yhtiö kerää henkilötietoja vaan boikotoidakseen Venäjää yleisesti”, Hyppönen sanoo lehdessä.

Moni sosiaalisen median käyttäjä on jo kertonutkin boikotoivansa Yangoa. Esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa on kiertänyt kehotuksia poistaa Yango-sovellus puhelimesta.

Yandexin datakeskus toimii Mäntsälässä Kapulin teollisuusalueella.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo, että tietoa taksiyrittäjien laajemmasta boikotista Yangon sovellusta kohtaan ei liitossa ole. Taksiyrittäjät voivat valita itse sopimuskumppaninsa, Koskinen toteaa.

”Liitto ei voi ottaa kantaa siihen, kenen kanssa yrittäjät ovat sopimussuhteessa tai mitä palveluja kuluttajat käyttävät. Tilanne on kaiken kaikkiaan karmea, ja siinä mielessä tällainenkin keskustelu on ymmärrettävää.”

Kuluttajaboikottien laajuudesta ei ole tietoja. Yangon Suomen-johtaja Anthon Clayhills ohjaa HS:n tiedustelut viestintäosastolle, jonka vastauksen mukaan ”Yango-palvelu jatkaa edelleen normaalisti toimintaansa Suomessa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla”.

Viestinnästä kerrotaan, että yhtiö noudattaa käyttäjätietojen käsittelyssä EU:n säädöksiä ja Android- ja IOS-mobiilialustojen vaatimuksia.

Yandexin datakeskuksen kotipaikan Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila sanoo, että kunta on pyrkinyt selvittämään mahdollisten pakotteiden vaikutukset Yandexiin. Toistaiseksi ei ole käynyt ilmi, että yhtiöön tai siihen liittyviin henkilöihin kohdistuisi pakotteita.

”Yandex on venäläistaustainen, ja tilanne on muuttunut viime päivien johdosta. Sille emme mitään voi, että Yandex sijaitsee Mäntsälässä”, Laurila sanoo.

Yandexin datakeskuksesta on tullut tärkeä osa Mäntsälän energiapalettia. Keskuksen hukkalämpöä hyödynnetään kunnan kaukolämmöntuotannossa.

”Sopimus kaukolämmöstä on suomalaisen yhtiön eli Yandex Oy:n kanssa. Laitoksen merkitys energiantuotannossa on iso, mutta voimme löytää korvaaviakin vaihtoehtoja.”

Laurilan mukaan sopimus katkaistaisiin, jos kävisi ilmi, että Yandex on pakotteiden piirissä. Muuten Mäntsälä aikoo toistaiseksi jatkaa kaukolämmön hankintaa Yandexilta.

Laurilan tietojen mukaan datakeskuksen toiminta on edelleen normaalisti käynnissä. HS ei ole saanut Yandexilta asiaan vahvistusta. Datakeskuksen yhteyshenkilönä toimiva Heli Hallikainen ei ole vastannut HS:n yhteydenottoihin.

Yandexin datakeskuksen viimeisin johtaja Ari Kurvi jätti yhtiön viime syksynä. Hän ei halua kommentoida HS:lle entisen työnantajansa asioita.

Mäntsälän yrityskehitys oy on tehnyt yhteistyötä Yandexin kanssa yrityksen sijoittumisessa juuri Mäntsälään – se on yhtiön tehtävä paikallisen elinkeinoelämän kehittämisen ohella. Mäntsälän yrityskehityksen toimitusjohtaja Juha Leinonen sanoo, ettei hän ollut nykyisessä tehtävässään, kun Yandex oli tekemässä päätöstä tulla Mäntsälään.

Leinosen mukaan Yandexin kanssa tehty yhteistyö on ollut ”normaalia investointien järjestelyä”. Hän ei kommentoi sitä, miten näkee yrityksen jatkon alueella.

Yandexin datakeskuksen toiminta itsessään ei synnytä tietoturvauhkaa tai vaikuta Suomen kyberturvallisuuteen, arvioi Kyberturvallisuuskeskuksen Pahlman.

”En näe, että sillä olisi kyberaktiviteetissa erityistä merkitystä. Internetissä ei ole ollut rajoja tähänkään asti, eikä fyysisellä sijainnilla ole merkitystä.”

Datakeskuksen liikevaihto vuonna 2020 oli 54,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 3,6 miljoonaa euroa.