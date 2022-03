Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela kertoi aiemmin Turun Sanomille, ettei ketju aio sulkea ravintoloitaan Venäjällä kannanottona Ukrainan sotaan. Salmela sanoi myöhemmin, ettei ollut perillä perustamansa yhtiön vetäytymissuunnitelmista Venäjältä.

Ravintolaketju Hesburger suunnittelee vetäytymistä Venäjän liiketoiminnoista, kertoo Hesburgerin perustaja ja Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela.

Salmela kertoi aiemmin torstaina Turun Sanomille (TS), että ketju jatkaa toimintaansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta niin kauan kuin se on mahdollista.

”Tilanne heikkenee varmaankin, kun rahat loppuvat”, Salmela sanoi lehdelle.

Iltapäivällä Salmela perui lausuntoansa ja pahoitteli tiedotteessa ”ristiriitaista kommenttia” Turun Sanomissa, koska ei tiennyt yhtiön vetäytymissuunnitelmista Venäjältä.

”Hesburger teki jo viime viikolla päätöksen siitä, että se suunnittelee vetäytymistä. Suunnittelutyö on jo käynnissä, mutta en ollut saanut tietoa kaikista yksityiskohdista”, Salmela sanoi tiedotteessa.

Moni suomalainen ja länsimainen yritys on tällä viikolla ilmoittanut joko vetäytyvänsä tai keskeyttävänsä toimintansa Venäjällä maan sotatoimien tai sitä kohtaan asetettujen talouspakotteiden takia.

Salmela sanoi aiemmin TS:lle, ettei ketju aio sulkea ravintoloitaan Venäjällä kannanottona maan aloittamaan sotaan Ukrainassa.

”Meillä on siellä töissä ihmisiä, jotka tarvitsevat palkkaa ja ruokaa. Venäjän kansa on tässä vähiten rikollista”, Salmela sanoi.

Hesburgerilla on Venäjällä ja Valko-Venäjällä reilut 40 ravintolaa. Ukrainassa ketjulla on seitsemän ravintolaa, jotka on suljettu. Toiminnot ovat tappiollisia, TS kertoi.