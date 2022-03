Kaikki kansainväliset kilpailijatkin jatkavat toimintaansa, juomat eivät ole pakotelistalla ja arvokkaan panimon hylkääminen leikkaisi kolmanneksen Olvin liikevaihdosta, toimitusjohtaja Lasse Aho kertoo.

Valkovenäläisen Lidskoe Pivo -tytäryhtiön toimitusjohtaja Audreus Miksus seurasi juomapullojen pakkausta vuonna 2010. Yhtiö on Valko-Venäjän toiseksi suurin juomavalmistaja.

Iisalmelainen panimo- ja virvoitusjuomayhtiö Olvi on päättänyt pitää toistaiseksi tehtaansa Valko-Venäjällä toiminnassa entiseen malliin.

”Emme hyväksy sotatoimia ja noudatamme EU:n määräämiä pakotteita. Meillä on kuitenkin maassa yli 800 työntekijää, ja meillä on tärkeä rooli heidän ja perheittensä toimeentulosta. Emme halua tuottaa lisää tuskaa heille muutenkin erittäin vaikeassa ja pelottavassa tilanteessa.”

Näin perusteli Olvi päätöstään torstaina yksityiselle henkilölle, joka oli kysynyt, miksi yritys jatkaa toimintaansa Valko-Venäjällä.

Moni muu yhtiö on viimeisen viikon aikana vetäytynyt Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja tuominnut Venäjän aloittaman ja Valko-Venäjän tukeman sodan Ukrainassa.

Muun muassa Ikea ilmoitti torstaina vetäytyvänsä Valko-Venäjältä ja Venäjältä, joissa sillä on yhteensä 15 000 työpaikkaa.

Vetäytyisikö Olvi tässä tilanteessa Venäjältä, jos teillä olisi siellä yli 800 työntekijää, Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho?

”Olvi ei ole koskaan harkinnut menevänsä Venäjälle paikallisena valmistajana. En siksi halua pohtia, toimisimmeko siellä toisin. Mutta hallitus tekee tämän kokoluokan päätökset”, Aho vastaa.

Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho.

Aho kertoo oman ajattelunsa Olvin toiminnan jatkuvuudesta perustuvan useammalle eettiselle näkökohdalle sekä joukolle taloudellisia syitä.

”Olemme pienen kaupungin suurin työnantaja, ja ne yli 800 työntekijää joutuisivat oikeasti kadulle tilanteessa, jossa Valko-Venäjän talous on heikentynyt.”

”Emme koe eettisesti oikeana sitä, että panisimme 840 työntekijää pois. Se olisi samalla viesti työntekijöille kuudessa maassa, joissa Olvi toimii. Haluaisimme nähdä pidemmälle ennen kuin sellaisia päätöksiä mietitään.”

Aho sanoo kyllä ymmärtävänsä ”paineen”.

”Nämä ovat valtavan vaikeita kysymyksiä.”

Hän painottaa myös sitä, että kaikki sen kansainväliset virvoitusjuoma- ja panimokilpailijat jatkavat toimintaansa Valko-Venäjällä.

”Ja kumppanimme Pepsi edellyttää, että jatkamme toimintaamme.”

Ahon mukaan panimon sulkeminen tarkoittaisi myös sitä, että sen avaaminen ei ehkä enää koskaan onnistuisi.

”Käytännössä on mahdotonta panna panimo kiinni, ja palata puolen vuoden päästä. Siellä on kaikki hiivakannatkin tuhoutunut.”

Myös taloudellisesti Valko-Venäjän panimon sulkeminen olisi Olville raskasta. Lähes 150 miljoonan euron investoinnit tuovat noin kolmanneksen Olvi-konsernin myyntivolyymista.

”Jos spekuloin ääneen, se tarkoittaisi, että me lähdemme ja kaikki muut jatkavat. Uhrattaisiin meidän liiketoiminta. Se on tilanne tällä hetkellä.”

Ahon arvion mukaan Olvin lähtiessä ei ”näinä epävarmoina aikoina” olisi mitään takeita siitä, että panimo säilyisi Olvin omistuksessa.

”Tämä riski on ainakin perusteellisesti arvioitava päätöksiä tehtäessä.”

Olvin vertaaminen moneen Venäjältä tai Valko-Venäjältä lähteneeseen yhtiöön ei tosin ole kaikilta osilta ihan reilu muutenkaan.

Esimerkiksi Stora Enso, joka ilmoitti lopettavansa toimintansa Venäjällä, jossa sillä on noin 1 500 työntekijää, poikkeaa olennaisesti Olvista siinä, että Stora Enson Venäjä-tuotteet ovat pakotelistalla.

Juomat ja elintarvikkeet eivät pakotelistan tuotteisiin kuulu.

Ikean osalta lähdön syy Venäjältä ja Valko-Venäjältä saattaa johtua myös siitä, että tavaratoimitukset ja myymälöiden toiminta saattavat nyt hiipua.

Pörssilistattu Olvi toimii Suomessa, Valko-Venäjällä ja Baltian maissa.

Sen tytäryhtiöistä A. Le Coq on Viron suurin juomavalmistaja, ja Valko-Venäjällä toimiva Lidskoe Pivo on maan toiseksi suurin juomavalmistaja.

Olvin Latvian tytäryhtiö Cesu Alus on samoin maan toiseksi suurin juomavalmistaja ja Liettuan Volfas Engelman on Liettuan kolmanneksi suurin panimo. Tanskassa Olvilla on Vestfyen-panimo.