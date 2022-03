Yritykset ovat ottaneet poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa Ukrainan sotaan. Se on tervetullutta kehitystä, sanoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori.

Helsingin Sanomien paperilehden lukijat saattoivat tänä aamuna hätkähtää läiskäyttäessään lehden aamupalapöytään.

Vastaan tuijotti punasilmäinen Vladimir Putin, jolla on iiristen paikalla pommit. Ylle oli punaisella kirjoitettu ”Nyt riittää”.

Kyse on tekstiiliyhtiö Finlaysonin mainoksesta. Mainoksessa Finlayson kertoo aloittavansa huopien keräämisen ukrainalaisia varten ja lahjoittavansa 100 000 euroa Suomen punaiselle ristille.

Helsingin Sanomien etusivun mainoksen listahinta maanantaista perjantaihin on noin 59 000 euroa.

Kyse on poikkeuksellisesta mainoksesta, sanoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila, mutta toisaalta se on linjassa Finlaysonin kaaren kanssa. Finlayson on ravistellut kansaa muun muassa Tom of Finland -tuotteilla, aloittamalla boikotin Kärkkäisen tavarataloa vastaan sekä laskemalla myyntiin tarkoituksellisesti ”vastuuttomia lakanoita”, jotka ovat halpoja mutta joiden alkuperä on hämärän peitossa.

”Mielestäni Finlayson on ihailtavalla tavalla osoittanut, että se uskaltaa olla jotakin mieltä ja maksaa siitä myös hinnan. Jotkuthan varmasti pitävät Putin-mainosta täysin mauttomana ja vieroksuvat sen takia Finlaysonin tuotteita”, Mattila sanoo.

Perinteisesti yrityksille on ollut helppoa kertoa olevansa joidenkin hyvien asioiden puolella. Paljon vaikeampaa on asettua jotakin vastaan, Mattila sanoo. Se on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina.

”Minusta se on oikein tervettä kehitystä. Oikeastaan kuluttajat odottavat, että yritykset ottavat kantaa ja edustavat joitakin asioita”, Mattila sanoo.

Helsingin Sanomien paperilehden kansi näytti perjantaina 4. maaliskuuta tältä.

Finlaysonin on helpompi tehdä aktivismia kuin suurten pörssiyritysten, joille Venäjä on merkittävä markkina ja joilla saattaa olla jopa omia investointeja ja työntekijöitä Venäjällä.

Esimerkiksi Olvi ei aio sulkea tehdastaan Valko-Venäjällä. Yhtiön toimitusjohtaja Lasse Aho perustelee asiaa taloudellisilla ja eettisillä syillä, sillä yritys on pienen kaupungin suurin työnantaja. Ilman Olvia lähes tuhat ihmistä joutuisi työttömäksi.

Toisaalta monet Venäjällä paljonkin kauppaa käyvät yritykset ovat ilmoittaneet toimintansa lopettamisesta. Mattila ei usko, että vastaavaa liikehdintää olisi nähty kymmenen vuotta sitten.

Tosin silloin Venäjä oli monelle yritykselle houkutteleva markkina. Nyt Venäjä on ollut pakotteiden alla ja taloudellisessa matalaliidossa jo pitkään. Ruplan heikentyminen ja länsimarkkinoiden poistuminen Venäjältä asettaa kyseenalaiseksi sen, kuinka kannattavaa yritystoiminta pian Venäjällä ylipäänsä on.

”Päätöksiä on helpompi tehdä nyt, kun on vähemmän rahaa menetettävänä”, Mattila toteaa.

Metsäyhtiö Stora Enso on kertonut pysäyttävänsä kaiken viennin ja tuonnin Venäjän kanssa. Se keskeyttää myös tuotannon Venäjällä. Stora Ensolla on Venäjällä kolme aaltopahvipakkaustehdasta ja kaksi sahaa, jotka työllistävät noin 1 100 henkilöä.

UPM on ilmoittanut keskeyttävänsä viennin Venäjälle ja lähettävänsä Ukrainaan humanitaarista apua ja materiaalitukea. Puun tuonti Venäjältä jatkuu yhä.

Myös verkkolaitteita valmistava Nokia on keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle ja kertoo noudattavansa kaikkia Venäjää vastaan määrättyjä pakotteita. Yhtiö kertoo myös lahjoittavansa miljoona euroa Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestölle Unicefille auttaakseen Venäjän hyökkäyksestä kärsiviä lapsia ja perheitä.

Venäläisten tuotteiden myynnistä ovat luopuneet ainakin S-ryhmä, Kesko, Stockmann, Alko, Tokmanni, Halpa-Halli ja Motonet.

SOK ilmoitti perjantaina luopuvansa liiketoiminnasta Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolma Sokos-hotellia ja noin 1 000 työntekijää.

Kesko on osaomistajana Valko-Venäjällä toimivassa rautakauppaketjussa. Kesko ei ole vielä ilmoittanut, mitä se aikoo tehdä rautakauppojen suhteen.

Useat yhtiöt kertovat myös tekevänsä lahjoituksia Ukrainan hyväksi. Lahjoitusten koot vaihtelevat muutamista tuhansista euroista miljoonaluokkaan.

Ruokalähettiyhtiö Wolt kertoo lahjoittavansa 1,5 miljoonaa euroa ukrainalaisten auttamiseen.

Nokia ilmoitti perjantaina lahjoittavansa miljoona euroa Unicefin Ukraina-keräykseen.

Iltalehti ja Ilta-Sanomat lahjoittavat perjantain irtolehtiensä myyntitulosta 50 prosenttia Ukrainaan Suomen punaisen ristin ja Unicefin kautta. Lisäksi Iltalehti antaa SPR:lle ilmaista mainostilaa verkkosivuiltaan.

Ilta-Sanomat myös laittoi torstain lehtensä takakanteen muistutuksen vapaan median merkityksestä demokratialle sen jälkeen, kun jotkut kauppiaat olivat alkaneet kääntää lööppilehtiä lehtitelineissä nurinpäin piilottaakseen sotaotsikot.

Yritykset ovat pyrkineet myös auttamaan ukrainalaisia työntekijöitään esimerkiksi lähtemällä heidän perheitään vastaan Ukrainan rajalle ja varmistamalla palkanmaksun ja yhteydenpidon maahan.

Yritysvastuuta ajavat tänä päivänä ennen kaikkea yritysten työntekijät, mikä on myös melko uusi ilmiö, Mattila sanoo. Samalla yritykset pyrkivät vastuullisuusteoillaan viestimään olevansa houkutteleva työnantaja. Markkinointi ei kulje enää vain asiakkaiden suuntaan, vaan toiminnan pitää olla linjassa myös työntekijöiden arvojen kanssa.

Yritysvastuun merkitys on ajanut jopa rahanteon yli, Mattila sanoo ja viittaa viimeisimpään Aallossa julkaistuun OP-suuryritystutkimukseen.

”Kysyimme suoraan, haluavatko yritykset toimia vastuullisesti vaikka se tarkoittaisi lyhyellä aikavälillä liikevoiton menetyksiä. Enemmistö sanoi kyllä. Se on käänteentekevä tulos”, Mattila sanoo.

Kaikki eivät suinkaan ole lopettaneet toimintaansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Energiayhtiö Fortum jatkaa nykytoimintojaan Venäjällä, mutta ei tee sinne uusia investointeja. Kaivosteollisuusyhtiö Metso Outotecin keskeyttää viennin Venäjälle toistaiseksi, mutta sen venäläinen tytäryhtiö jatkaa toimintaansa lain sallimissa puitteissa.

Metsäyhtiö UPM:llä on Venäjällä vaneritehdas, joka jatkaa toimintaansa. Myös Huhtamäki jatkaa Venäjän-toimintojaan.

Fazerilla on Venäjällä leipomoja ja Valiolla tehtaita, joissa toiminta jatkuu toistaiseksi. Molemmat yhtiöt ovat lopettaneet viennin Venäjälle.

HS tavoitteli Kärkkäisen tavaratalon toimitusjohtaja Juha Kärkkäistä kommentoimaan, kuinka Kärkkäinen suhtautuu Ukrainan sotaan. Kärkkäinen on aiemmin tullut tunnetuksi muun muassa juutalaisvastaisista sekä rokotevastaisista kommenteistaan.

"Mielipiteeni on, että Suomen kannattaisi pysyä puolueettomana rauhan rakentajana”, Kärkkäinen vastaa sähköpostitse.

Jotkut yritykset ovat jääneet tarkkailemaan tilannetta, ennen kuin ryhtyvät toimiin. Solidaarisuustekojen PR-hyödyistä hyötyvät nopeimmat, Mattila sanoo.

”Nopein voittaa. Jos joku jahkailee viikkotolkulla ja kertoo sitten tekevänsä jonkun eleen, niin ei kukaan enää huomaa sitä.”