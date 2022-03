Helsingin pörssi syöksyy sodan takia muuta maailmaa enemmän, ja syy on yksinkertainen

Suomi on tehnyt verrattain tiivistä yhteistyötä Venäjän kanssa ja osalla pörssiyhtiöistä Venäjä-riski on suuri.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on näkynyt Euroopan markkinoilla laajana laskuna.

Euroopan pörsseistä lasku on ollut kovinta Helsingissä pientä Riikan pörssiä lukuun ottamatta.

Koko Euroopan osakemarkkinoita kuvaava Stoxx 600 -indeksi laski reilussa viikossa yli neljä prosenttia. Frankfurtin pörssin Dax-indeksi ja Lontoon Ftse-indeksi ovat myös olleet näkyvässä laskussa.

Sen sijaan Yhdysvalloissa isoissa osakeindekseissä ei ole näkynyt kovaa syöksyä. Nasdaq- ja S&P 500 -indeksi ovat olleet nousussa verrattuna viime viikon keskiviikkoon, jonka jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

”Amerikkalaisyhtiöiden tilanne on heikentynyt aika vähän eikä Yhdysvaltojen kasvunäkymä ole muuttunut”, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.

Helsingin pörssin kurimusta sotatilanteessa selittää useampi seikka, sanovat Saari ja S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Ensinnäkin Helsingin pörssiliikkeissä näkyy Suomen asema reunamarkkinana, jolta sijoittajat ovat pörssirytinän aikana vetäneet hanakammin rahojaan pois kuin muualta.

”Sijoittajat lähtevät vähentämään sijoituksiaan ensimmäisenä sieltä, missä riskiä näkyy. Vanha tuttu reunamarkkina-ajattelu on voimissaan”, Suominen sanoo.

”Suomi on reunamarkkina, se on selvää. Isot kansainväliset sijoittajat lähtevät reunamarkkinoilta ensin kun halutaan keventää osakeriskiä”, Saari sanoo.

Sodan aloittanutta Venäjää eristetään nyt voimakkaasti maailmankaupasta ja kaikesta liiketoiminnasta. Pakotteiden vaikutusten lisäksi yritykset vetävät itse liiketoimintojaan pois Venäjältä.

Suomen taloudessa Venäjä-riippuvuutta on edelleen, vaikka se onkin vähentynyt.

”On yrityksiä, jotka toimivat Venäjällä ja turismissa Venäjä on merkittävämpi kuin monella muulla maalla”, Suominen sanoo.

Helsingin pörssissä on joukko isoja yhtiöitä, joilla on paljon Venäjään liittyvää liiketoimintaa, kuten energiayhtiöt Fortum ja Neste, Venäjän ylilennoista riippuvainen Finnair sekä Venäjällä renkaita valmistava Nokian Renkaat.

”Nokian Renkailla vaikutus on paljon pahempi kuin millään muulla yhtiöllä, koska iso osa tuotannosta on Venäjällä”, Suominen sanoo.

Myös Saari toteaa, että suomalaisyritykset ovat tehneet Venäjän kanssa kauppaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

”Meillä on kourallinen yhtiöitä, joilla on isoja Venäjä-yhteyksiä”, Saari sanoo.

Lisäksi jopa tuhannet suomalaisyritykset ovat käyneet kauppaa venäläisten kanssa, vaikkei monissa yrityksissä yhtä isoja riippuvuuksia olekaan.

”Monelle yhtiölle tulee isoja iskuja, se on ihan selvä”, Suominen sanoo.

Esimerkiksi SOK kertoi perjantaina lopettavansa toimintansa Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolme Sokos-hotellia. SOK ja S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat omistavat S-Pankin.

Sodan sytyttyä Suomen 1 340 kilometriä pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa ei voi olla vaikuttamatta markkinoilla. Sijoittajat saattavat nyt nähdä Helsingin pörssin ja Suomen markkinan riskien kasvaneen.

Saaren mukaan toistaiseksi Suomen maariski on vaikuttanut melko vähän esimerkiksi valtiolainan korkoa vertaillessa. Suomi on nähty varmana sijoituskohteena. Toistaiseksi ei ole selvää, miten maariski vaikuttaa tulevaisuudessa.

OP:n Saari muistuttaa, että Helsingin pörssi on luonteeltaan ja rakenteeltaan syklinen. Pörssin yrityksissä painoarvo on konepajoissa ja raskaassa teollisuudessa, joissa suhdanteesta riippuen on huomattavaa heiluntaa.

Pörssiin listattujen yritysten luonne näkyy siinä, että niin hyvinä kuin huonoina aikoina markkinaliikkeet voivat olla kovia.

”Meillä on jonkin verran yhtiöitä, joiden päivävaihdot ovat isoja. On myös paljon sellaista, että jos joku isompi omistaja vetää omistuksiaan pois, se näkyy kovana laskuna”, Saari sanoo.

Osakemarkkinoiden luisu ja heilunta alkoi jo ennen sotaa.

”Markkinoilla on ollut laajaa uudelleenhinnoittelua ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli vielä piste i:n päälle”, Suominen sanoo.

Vuoden alusta lähtien katsottuna Helsingin pörssiä kovemmin on vajonnut Tukholman pörssi, jonka markkina-arvo on kutistunut noin 20 prosenttia vuoden alkuun nähden. Myös Helsingin pörssi on menettänyt reilut 19 prosenttia arvostaan.

Verrokkimarkkinoihin nähden Tukholman ja Helsingin pörssit ovat suoriutuneet tänä vuonna kaikkein heikoimmin.

Tukholman pörssilaskua ovat siivittäneet sotaa edeltäneet vahvat ajat. Sijoittajien rahat siis ovat virranneet aiemmin kohti Tukholman pörssiyhtiöitä laajasti, ja siksi nyt nähty lasku on niin suurta.

”Ruotsissa on otettu takaisin sitä, että pörssi on ollut niin vahva”, Suominen sanoo.

Sama ilmiö on olemassa Helsingin pörssissä. Pandemian aiheuttaman sokin jälkeen pörssi on pärjännyt verraten hyvin ja viime vuonna Helsingissä oli varsinainen listautumisbuumi.

Suomen ja Ruotsin pörsseissä heilunta näkyy kovemmin kuin isoissa pörsseissä. Pienet markkinat saattavat toimia sijoittajille myös riskisijoituksina, joihin laitetaan rahaa kun ajat ovat hyvät ja halutaan löytää kovaa uutta tuottoa.

”Viime vuonna listautumismarkkina oli kuuma ja kaikki oli tosi kuumaa. Myös toiseen suuntaan liikkeet ovat rajuja”, Saari sanoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan keskustelu Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon on lähtenyt käyntiin aivan uudella vaihteella. Suominen ja Saari toteavat, että Nato-riskin vaikutusta markkinoille on erittäin vaikea arvioida.

”Ruotsin Venäjä-riippuvuus on Suomea vähäisempi. Jos nyt mietitään Nato-korttia, niin Ruotsilla on Suomi puskurina”, Suominen sanoo.

Ruotsissa voi näkyä myös valuuttariski, sanoo Saari. Kun hermoilu markkinoilla kasvaa, perinteisesti isommat valuutat vahvistuvat ja pienet heikkenevät.

Venäjän hyökkäys alkoi varhain torstaiaamuyönä viime viikolla, jonka jälkeen osakkeet luisuivat. Suominen huomauttaa, että ensisokin jälkeen osakemarkkinoilla oli sahailua, kun sijoittajat alkoivat välittömästi katselemaan myös ostopaikkoja.

Sodan epävarmuus näkyy laajasti taloudessa. Se voi itsessään vaikuttaa arvopapereiden lisäksi niin yritysten kuin kuluttajien investointeihin ja isompiin hankintoihin. Esimerkiksi asuntomarkkinoilla epävarmuus on alkanut jo heijastua kauppoihin.

Jo kovaa laukkaava inflaatio voi kiihtyä muun muassa energiamarkkinoiden mullistusten vuoksi.

”Nyt aletaan miettiä pitkän tähtäimen vaikutuksia, että miten tämä iskee talouteen ja yrityksiin. Oikeita vaikutuksia ei kukaan vielä tiedä, mutta alkaa näyttää, että vaikutukset ovat isoja”, Suominen sanoo.

Lue lisää: Viheliäinen kierre halvautti maailmantalouden 50 vuotta sitten. Ukrainan sodan takia sen toistuminen on jälleen lähellä.