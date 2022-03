Hampurin talousministeriön mukaan pakotelistalla olevan oligarkin huvijahtia ei ole takavarikoitu. Ministeriö kuitenkin toteaa, että yksikään jahti, jolla ei ole lupaa, ei poistu satamasta.

Venäläisen miljardööri Ališer Usmanovin jättiläiskokoinen huvijahti Dilbar on ankkurissa Hampurissa.

Talouslehti Forbes kertoi keskiviikkona, että Saksan viranomaiset olisivat takavarikoineet aluksen.

Torstaina kuitenkin kerrottiin, että Hampurin osavaltion talousministeriön mukaan maan viranomaiset eivät ole takavarikoineet alusta.

Ministeriö kuitenkin totesi lausunnossaan, että Saksan liittovaltion tulliviraston on myönnettävä vientilupa aluksen lähtöä varten ja että "yksikään jahti, jolla ei ole lupaa, ei poistu satamasta".

Usmanovin omaisuuden laskennallinen arvo on Bloombergin mukaan noin 18,6 miljardia dollaria. Hän omistaa noin 49 prosenttia venäläisestä sijoitusyhtiöstä USM holdingista.

Kyseinen yhtiö hallinnoi Venäjän suurinta rautamalmin tuottajaa Metalloinvestiä sekä teleyhtiö Megafonia.

Usmanovin laskennallinen omaisuus on kutistunut viikossa noin kahdella miljardilla dollarilla. Usmanov on omistanut noin 30 prosenttia Englannin Valioliigan suurseura Arsenalista. Usmanov myi osuutensa Arsenalista vuonna 2018.

Sen jälkeen hänellä on ollut siteitä samassa sarjassa pelaavaan Evertoniin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Everton on katkaissut yhteistyösiteensä Usmanoviin liittyvien yritysten kanssa.

Ranskassa tulliviranomaiset takavarikoivat torstain vastaisena yönä oligarkki Igor Setšinin jahdin.

Bloombergin mukaan joillakin venäläisillä oligarkeilla on edelleen jahteja eurooppalaisissa satamissa. Bloombergin tiedot kertovat, että Roman Abramovitšin Solaris on Barcelonassa, Iskandar Makhmudovin Predator on Genovassa, Italiassa ja Vagit Alekperovin Galactic Super Nova on Montenegrossa.