Yritykset ja sijoittajat vieroksuvat Venäjää todennäköisesti hyvin pitkään Ukrainan hyökkäyssodan takia.

Länsivaltiot kuristavat pakotteillaan Venäjän taloutta poikkeuksellisen voimakkaasti.

Rupla on romahtanut, ja harvat yritykset haluavat ostaa edes alennuksella venäläistä raakaöljyä. Suuri joukko ulkomaisia yrityksiä on keskeyttänyt tai lopettanut kokonaan liiketoimintansa Venäjällä.

Rahoitusjärjestelmä on halvaantunut, keskuspankin ulkomaiset sijoitukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa on takavarikoitu. Venäläisillä yrityksillä on jo pulaa tärkeistä puolijohteista, minkä takia niiden tuotanto kangertelee.

Herää siis kysymys, kuinka suuriin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjä voi vajota.

”Talous sulkeutuu merkittävästi ja tulevaisuudennäkymät ovat hyvin synkät. Siihen taloudelliseen todellisuuteen, johon kaupungeissa asuvat venäläiset ovat 20 viime vuoden aikana tottuneet, ei ole paluuta pitkään aikaan”, sanoo Venäjän talouteen erikoistunut Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Kansalaisten ahdinkoa pahentaa etenkin ruplan romahdus. Sen seurauksena tavarat ja palvelut kallistuvat tuntuvasti. Toisin sanoen kansa köyhtyy.

Kuluvalla viikolla ruplan arvo suhteessa dollariin heikkeni 30 prosenttia. Normaalisti keskuspankki voisi lievittää valuutan heikkenemistä ostamalla ruplamääräisiä arvopapereita, mutta pakotteiden takia keinot ovat rajalliset.

Keskuspankilla on ulkomaisia sijoituksia karkeasti laskettuna 630 miljardin dollarin arvosta. Niistä runsaat 400 miljardia dollaria on pakotteiden takia takavarikoitu.

Keskuspankilla on myös runsaan 130 miljardin dollarin arvosta kultaharkkoja, mutta niitä voi olla pakotteiden takia hyvin vaikea myydä ainakaan euroissa tai dollareissa. Epäselvää on myös se, missä määrin keskuspankki voi myydä kiinalaisia arvopapereita, joita sillä on noin 70 miljardin dollarin arvosta.

”Kuluttajien ostovoiman romahduksen takia ihmiset joutuvat tinkimään elintasostaan ja ostamaan vaatimattomampia tuotteita. Kansalaisten ongelmat alkavat kärjistyä toden teolla, jos valtiolla tai yrityksillä ei ulkomaisen valuutan pulan takia ole enää varaa ostaa lääkkeitä ulkomailta”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

” ”Venäjällä on ainekset laajaan finanssikriisiin ja syvään investointilamaan, joista elpyminen kestää hyvin pitkään.”

Kuluttajahintojen kallistumisesta eli inflaatiosta kärsivät kotitalouksien lisäksi myös sijoittajat ja yritykset.

Valuutan romahdus johtaa yleensä talletuspakoon, jota yksikään pankki ei ajan mittaan kestä. Suurimpien pankkien ahdinkoa pahentaa talletuspaon lisäksi se, että niiden varainhankinta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta on pakotteilla estetty.

Pääekonomisti Koivu pitää selvänä, että Venäjän talous supistuu pakotteiden takia voimakkaasti, vaikka täsmällistä arviota ei vielä pysty tekemään. Venäjältä myydään raaka-aineita toistaiseksi ainakin jossain määrin ulkomaille mutta runsaasti maakaasua Eurooppaan.

”Tutkimuslaitos Bruegel arvioi, että Eurooppa pumppaa Venäjän talouteen 600 miljoonaa euroa päivässä ostamalla maakaasua. Niin kauan kuin tämä selkäranka pysyy pystyssä, en usko talouden varsinaiseen luhistumiseen, koska näillä valuuttatuloilla Venäjän valtio voi ylläpitää kotimaista kysyntää ja rahoittaa yrityksiä”, Koivu sanoo.

Talouden varsinaiseen luhistumiseen ei usko myöskään Solanko, jos luhistumisen määritellään tarkoittavan esimerkiksi bruttokansantuotteen 50 prosentin romahdusta lyhyen ajan kuluessa ja laaja-alaista nälänhätää.

”Sen sijaan Venäjällä on ainekset laajaan finanssikriisiin ja syvään investointilamaan, joista elpyminen kestää hyvin pitkään. Venäläistä ruplataloutta valtio pystyy pitämään pystyssä aika pitkään”, Solanko sanoo.

Yhdysvaltaiset pankit JP Morgan ja Goldman Sachs arvioivat perjantaina uutistoimisto Bloombergin mukaan, että Venäjän elintasoa mittaava bruttokansantuote romahtaa tänä vuonna seitsemän prosenttia.

Eri asia on sitten, ketkä ylipäätään haluavat pakotteista riippumatta olla enää tekemisissä venäläisten yritysten kanssa.

Kuluttajat eri puolilla maailmaa ovat jo alkaneet boikotoida venäläisiä tavaroita ja palveluita. Lisäksi monet yritykset ovat pakotteiden lisäksi myös omaehtoisesti päättäneet keskeyttää liiketoimintansa Venäjällä.

Esimerkiksi kuljetusyhtiöt DHL, UPS ja Fed Ex ovat keskeyttäneet kaikki lähetykset Venäjälle ruokaa ja lääkkeitä lukuun ottamatta. Öljy-yhtiöt BP, Shell ja Exxon Mobile vetäytyvät Venäjältä. Boeing ja Airbus lopettavat lentokoneiden huoltamisen ja varaosien myynnin.

Ohjelmistoyhtiöt Google ja Facebook sekä matkapuhelimia valmistava Apple rajoittavat palveluidensa käyttöä. Autoja valmistavat Volkswagen, Toyota ja Mercedes-Benz ovat keskeyttäneet tuotantonsa Venäjällä tai lopettaneet viennin. Huonekaluja myyvä Ikea on sulkenut kaikki liikkeensä Venäjällä.

Joukko tekstiili- ja muotiyhtiöitä on päättänyt sulkea liikkeensä: Zara, Hermès ja lukuisia ylellisyystuotemerkkejä omistava LVMH.

” ”Yritykset laskevat varmasti myös sen varaan, että liiketoiminta Venäjällä aiheuttaa niiden maineelle suurta haittaa.”

Luettelo Venäjää vieroksuvista yhtiöistä on hyvin pitkä, se kattaa lukuisia toimialoja ja kasvaa kaiken aikaa. Todennäköisesti sadat tuhannet venäläiset menettävät työpaikkansa.

”Yritykset laskevat varmasti myös sen varaan, että liiketoiminta Venäjällä aiheuttaa niiden maineelle suurta haittaa. Lisäksi on havaittavissa, että hyökkäyksen takia monet yhtiöt katsovat liiketoiminnan jatkamisen Venäjällä olevan niiden arvojen vastaista, vaikka pakotteet eivät välttämättä estäisi kaupankäyntiä”, Solanko sanoo.

Hän pitää epätodennäköisenä, että Venäjältä vetäytyneistä yhtiöistä monet olisivat sinne lähivuosina valmiita palamaan.

”Esimerkiksi suuret kansainväliset öljy-yhtiöt ovat tottuneet toimimaan poliittisesti hyvin vaikeissa ja epädemokraattisissa valtioissa. Siksi niiden lähtö Venäjältä on suorastaan hätkähdyttävää ja kertoo siitä, että niiden mitta on nyt täyttynyt”, sanoo Solanko.

”Yleinen arvio lienee, että nykyisistä pakotteista ei luovuta niin kauan kuin presidentti Vladimir Putin on vallassa”, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Presidentti Putin kuvattuna 3. maaliskuuta Moskovassa.

Sodat eivät ole ikuisia. Ne voivat silti kestää arvaamattoman pitkään.

Jossain vaiheessa Venäjällä alkaa väistämättä talouden jälleenrakennus. Se on erittäin vaikeaa, jos Venäjän valtiolla ja venäläisillä yrityksillä ei ole ulkomaisia kumppaneita, joille ne voivat runsaita raaka-ainevarojaan myydä yhtä paljon kuin ennen hyökkäystä.

Talouden elpymiselle erittäin tärkeää on sekin, milloin Venäjä onnistuu taas houkuttelemaan uusia investointeja.

”Yleinen arvio lienee, että nykyisistä pakotteista ei luovuta niin kauan kuin presidentti Vladimir Putin on vallassa. Yritykset ja sijoittajat tuskin unohtavat tätä hyökkäystä vuosikymmeniin. Siksi merkittävien ulkomaisten investointien hankkiminen Venäjälle on tuhottu mahdollisesti vuosikymmeniksi”, Koivu sanoo.

Jos Venäjän politiikka muuttuu täysin toiseen suuntaan ja hallinto vaihtuu, Koivu pitää mahdollisena, että yritykset ja ulkomaiset sijoittajat alkavat jossain vaiheessa suhtautua suopeammin Venäjään.

Solanko on myös sitä mieltä, että ulkomaiset yritykset ja sijoittajat muistavat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan pitkään.

”Tulevaisuudessa Venäjälle investointeja suunnittelevien täytyy varautua siihen, että investointien riskit voivat olla poliittisten syiden takia tuottoja suuremmat. Kaakkois-Aasiassa on luultavasti muitakin valtioita kuin Kiina, jotka haluavat hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia, mutta ne eivät mitenkään korvaa sitä menetystä, jonka EU ja Yhdysvallat Venäjän taloudelle aiheuttavat”, Solanko sanoo.

Entä sitten maailman toiseksi suurin kansantalous Kiina? Se kärsii jo hidastuvasta talouskasvusta, runsaasta velkaantumisesta ja kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemisesta. Vaarana on myös koronaviruspandemian kärjistyminen.

Koivun mielestä Kiinan täytyy harkita hyvin tarkasti, mihin leiriin se asettuu. Vaarana on kauppasuhteiden heikkeneminen etenkin Euroopan unionin kanssa. Toisaalta myös länsivaltiot ovat hyvin riippuvaisia Kiinasta.

”Kiinaa hallitsevalle kommunistiselle puolueelle demokraattiset valtiot ovat aina suuri uhka. Siksi en usko Kiinan asettuvan päättäväisesti länsivaltioiden rinnalle Venäjää ja presidentti Putinia vastaan. On erittäin vaikea edes ennustaa, missä määrin Kiina haluaa osoittaa edes varovaista tukeaan Venäjää vastaan määrätyille pakotteille”, Koivu sanoo.