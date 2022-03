Suomen Pankki esittää käteis­palveluille uutta sääntelyä: ”Käteinen on tärkeä maksu­tapa myös kriisi­varautumisen kannalta”

Käteisen käyttö on pandemian aikana vähentynyt, kun sähköisiä maksutapoja on suosittu koronavirustartuntojen välttämiseksi.

Monelle suomalaiselle käteinen on edelleen tärkeä maksuväline.

Suomen Pankki esittää käteispalveluille uutta sääntelyä, sillä sen mukaan nykyinen sääntely ei riittävällä tavalla turvaa niiden toteutumista.

Keskuspankin tekemän tuoreen lainsäädäntöaloitteen mukaan käteinen tulisi esimerkiksi hyväksyä maksutapana kansalaisten kannalta merkittävissä palveluissa ja kansalaisilla pitäisi olla oikeus tehdä kohtuullinen määrä ilmaisia käteisnostoja ja tallettaa käteistä tililleen.

Käteispalveluilla ylläpidetään suomalaisten tasapuolista mahdollisuutta osallistua taloudelliseen toimintaan kullekin parhaiten sopivaa maksutapaa käyttäen.

”Monelle suomalaiselle käteinen on edelleen tärkeä maksuväline silloin tällöin, ja osa meistä maksaa ostoksensa pääasiassa käteisellä”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki tiedotteessa.

Nyt annettavan lainsäädäntöaloitteen valmistelu on aloitettu koronavirus­pandemian muutettua käteispalveluiden tilannetta vuonna 2020. Käteisen käyttö on vähentynyt, kun sähköisiä maksutapoja on suosittu tartuntojen välttämiseksi. Aloitteella halutaan turvata käteispalvelujen palvelutaso.

Suomen Pankin mukaan käteinen on tärkeä maksutapa myös kriisivarautumisen kannalta. Käteistä voi käyttää maksutapana silloin, kun sähköiset maksutavat eivät syystä tai toisesta toimi.

Käteisen luonne laillisena maksuvälineenä ja kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti käytettävissä olevana maksutapana on peruste sille, että sen asemasta säädetään parlamentaarisesti, tiedotteessa kerrotaan.

”Käteispalvelujen tasoa, käteisen saatavuutta ja tallettamista koskeva sääntelyhanke tulee käynnistää ennen kuin käteispalvelut supistuvat niin paljon, että kansalaisilla ei ole kohtuullista mahdollisuutta käyttää käteistä maksuvälineenä”, Välimäki sanoo.