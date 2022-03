Paikannustietopalvelun mukaan alus saapui Kotkaan 30. syyskuuta 2021.

Pakotelistatun Venäjän entisen pääministerin ja nykyisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan Dmitri Medvedevin hallinnassa väitetysti oleva luksusvene saapui syyskuun lopussa Kotkan satamaan.

Alusten paikannus­tietopalvelusta selviää, että vene on viimeksi paikannettu satamaan 30. syyskuuta kello 20.14. Sinne se oli saapunut Pietarista.

32-metrisen Fotinia-aluksen viimeisin sijaintitieto paikantuu Kotkassa suurille huviveneille tarkoitetun talvisäilytyshallin viereen.

HS pyysi säilytyshallista vastaavan yrityksen edustajalta pääsyä halliin, mutta siihen ei ole toistaiseksi suostuttu.

Alus myös lähti viime toukokuussa talven jälkeen liikkeelle Kotkan satamasta. Fotinia poistui satamasta 2. toukokuuta varhain aamulla. Kesän 2021 aikana se liikkui Venäjällä.

Princess-mallinen alus valmistui vuonna 2015, ja sen hinnaksi on arvioitu 11 miljoonaa dollaria.

EU kertoi lauantaina 26. helmikuuta lisänneensä Medvedevin EU:n pakotelistalle. Käytännössä listaus merkitsee muun muassa sitä, että henkilön omaisuus pyritään jäädyttämään.

Kotkassa sijaitsevassa monitoimihallissa säilytetään suuria huviveneitä.

Aluksen yhteydestä Medvedeviin kertoi venäläisen oppositiovaikuttajan Aleksei Navalnyin tutkiva ryhmä vuonna 2017. Ryhmän selvityksen mukaan Fotinia kuuluu tosiasiallisesti Medvedeville.

Vajaan tunnin kestävällä videolla Navalnyi kertoo Certum Invest -yrityksestä, jonka hankkima luksuskiinteistö siirrettiin vuonna 2010 Medvedevin säätiölle. Certumin taustalta ryhmä puolestaan löysi Medvedevin hyvän ystävän omistaman yrityksen, kyproslaisen Fursina-yhtiön.

Ryhmän mukaan Fursinan tytäryhtiö hankki vuonna 2015 huvijahdin 11 miljoonalla eurolla. Videolla näytetään kuvaa, jossa vene on laiturissa Medvedevin datšan edustalla Venäjällä.

Veneen nimi, Fotinia, on kirkollinen versio Svetlana-nimestä, videolla kerrotaan. Medvedevin vaimon nimi on Svetlana.

Navalnyin ryhmä löysi muitakin, muun muassa sosiaalisen median päivitykseen liittyviä todisteita aluksen yhteydestä Medvedeviin.

Navalnyi itse on ollut vangittuna palattuaan häneen kohdistuneen myrkytysyrityksen jälkeen Venäjälle tammikuussa 2021.

Suomen ulosottolaitos on alkanut etsiä Medvedevin ja muiden EU:n pakotelistaamien henkilöiden omaisuutta.

HS:n hankkiman ulosottotodistuksen mukaan muun muassa oligarkki Gennadi Timtšenkon omaisuutta on etsitty Suomessa tiistaista lähtien. Myös hän kuuluu presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Hakijana toimenpiteessä on ”ulkoministeriön oikeuspalvelu” ja perusteena ”pakoteasiat”.

”Etsimme pakotelistattujen omaisuutta kaikilla ulosottokaaren sallimilla tavoilla. Ne tavat ovat varsin laajat”, sanoo kihlakunnanvouti Annukka Nurmi, joka työskentelee ulosottolaitoksen Etelä-Suomen erityistäytäntöönpanossa.

Yksikkö huolehtii pakotteiden kohteena olevien henkilöiden omaisuuden etsimisestä ja jäädyttämisestä eli takavarikoinnista.

Kohteena ovat henkilöt, jotka on mainittu EU:n ja YK:n pakotelistauksissa. Pelkästään Yhdysvaltain tai Britannian pakotelistoilla olevien henkilöiden omaisuutta virasto ei selvitä.

Takavarikossa henkilön varallisuus otetaan viranomaisten hallintaan. Varallisuutta ei sen jälkeen voi myydä tai antaa kenenkään muun omistukseen, mutta esimerkiksi asuminen kiinteistössä voi jatkua.

”Tapauskohtaisesti ratkaistaan, voiko pakotteen kohteena oleva henkilö käyttää esimerkiksi autoa. Se riippuu siitä, onko olemassa uhkaa omaisuuden hävittämisestä”, Nurmi kertoo.

EU julkaisi ensimmäisen Ukrainaan liittyvän pakotelistan vuonna 2014. Listaa on täydennetty Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Uusia nimiä on tuotu listalle pitkin kulunutta viikkoa.

”Nyt lisäykset ovat lähempänä Suomea”, Nurmi kertoo.

Pankit ja muut finanssiyhtiöt on velvoitettu oligarkkien rahojen etsintään. Niiden on oma-aloitteisesti jäädytettävä listatuille henkilöille tai yhteisöille kuuluva tili. Samalla pankeilla on velvollisuus toimittaa listattujen henkilöiden tai yhteisöjen varoja tai muuta omaisuutta koskevat tiedot viipymättä ulosottoviranomaiselle.

”Pankit ovat olleet hyvin aktiivisia jo ennen uutta tilannetta. Ilmoituksia havainnoista tulee viikoittain”, Nurmi sanoo.

Tällä viikolla EU on julkaissut useita uusia pakotenimiä.

Joukossa on venäläisten oligarkkien lisäksi Valko-Venäjän sotilasjohtoon kuuluvia henkilöitä.

EU on kohdistanut Venäjään myös SWIFT- eli maksuliikennepakotteita ja mediapakotteita. Jälkimmäisten kohteina ovat ainakin Russia Today (RT) ja Sputnik.