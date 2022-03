Ukrainan sota tulee todennäköisesti näkymään suomalaisten henkilökohtaisessa taloudellisessa hintojen nousun ja talouskasvun hidastumisen seurauksena.

Ukrainan sodalla on inhimillisen kärsimyksen lisäksi heijastevaikutuksensa myös tavallisten suomalaisten taloudelliseen tilanteeseen.

OP-ryhmän pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan suurin Ukrainan sodasta koituva vaikutus tavallisen suomalaisen kukkaroon on energian hinnan nousu.

Energian hinta on jo aiemmin ollut Suomessa ja Euroopassa nousussa, mutta nyt se nousee Heiskasen mukaan vielä entisestään.

Käytännössä sodan vaikutus näkyy esimerkiksi bensapumpulla.

”Venäjän hyökkäyksen jälkeen Brent-laatuisen raakaöljyn hinta on kallistunut noin 15 dollaria barrelilta. Perinteisen nyrkkisäännön mukaan 10 dollarin hinnan nousu nostaisi verottoman polttonesteen hintaa 7 sentillä.”

Energian hinnan nousulla taas on Heiskasen mukaan heijastevaikutuksia muualle talouteen, kuten ruuan hintaan.

OP-ryhmän pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan Ukrainan sodasta johtuva raakaöljyn hinnan nousu nostaa polttoaineen hintaa myös Suomessa.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimivan Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen yhtyy Heiskasen näkemykseen hintojen noususta.

”Selvää on, että inflaatio tulee kiihtymään. Energian hinnat ovat jo nousseet nopeasti. Kävi sodan osalta miten tahansa, tulevat hinnat olemaan korkealla todennäköisesti pidemmän aikaa.”

Polttoaineen hinta voi hänen mukaansa Suomessa nousta rajustikin.

”Ei ole mahdottomuus, että bensan litrahinta nousisi kolmeenkin euroon.”

OP:n Heiskasen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu, kun kauppa Venäjän kanssa vähenee.

Hänen mukaansa Suomen Venäjän-kauppa on vähentynyt merkittävästi jo vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Tällä hetkellä Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä on hänen mukaansa noin neljä prosenttia. Suomen tuonnista noin 10 prosenttia on Venäjältä.

Pirkko Ahosen mukaan kuluttajien luottamus todennäköisesti laskee Ukrainan sodan seurauksena. Luottamukseen vaikuttaa esimerkiksi länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ja se, miten suomalaisten yritysten asiakasketjut liittyvät Venäjälle.

”Vaikka työpaikallasi ei olisikaan suoranaista Venäjä-riippuvuutta, voi olla, että esimerkiksi asiakkaan asiakkaalla on riippuvuutta, joka heikentää yrityksen toimintamahdollisuuksia.”

Pirkanmaan alueella erityisen haavoittuvia energian ja raaka-aineiden hintojen nousulle ovat Ahosen mukaan esimerkiksi maataloustuottajat lannoitteiden hintojen mahdollisesti noustessa. Myös esimerkiksi kuljetusalalla polttoaineen hinnan merkitys on suuri.

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen ennustaa, että kuluttajien luottamus talouteen tulee laskemaan Ukrainan sodan seurauksena.

Markkinoiden korko-odotukset eivät ole Reijo Heiskasen mukaan kovin paljoa muuttuneet Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Pirkko Ahosen mukaan oletus taas on se, että korot nousevat, mutta vauhtia on vielä hankala ennustaa. Tällä hetkellä esimerkiksi useimmissa asuntolainoissa käytetty 12 kuukauden euribor-viitekorko on edelleen miinuksella.

Koska inflaatio kuitenkin Ahosen mukaan nousee nopeammin kuin palkat, tarkoittaa se käytännössä ihmisten ostovoiman laskua.

Ahosen mielestä omia kulutustottumuksiaan ja taloudellista tilannettaan olisikin hyvä miettiä, etenkin jos talous on ollut jo valmiiksi tiukilla.

”Hinnat nousevat ja korotkin ovat nousupaineessa, joten kannattaa miettiä, onko minulla säästöjä, joita pystyn käyttämään vai pitääkö kulutustottumusteni suhteen varmistaa se, etten lähde negatiiviseen kierteeseen oman talouteni kanssa.”