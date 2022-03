Saksan Tesla-tehtaasta tulee Euroopan ensimmäinen gigatehdas ja samalla Euroopan ensimmäinen Tesloja valmistava tehdas.

Saksan ympäristöviranomaiset näyttivät Teslalle vihreää valoa, ja sähköauto­valmistajan jättitehdas voi pian aloittaa tuotannon Berliinin lähellä, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Teslan hanke Saksassa on kohdannut monia vaikeuksia ja viivästyksiä. Tuotannon piti alkaa jo viime vuoden lokakuussa.

Teslan mukaan lykkäämisen syynä on Saksan byrokratia. Tehdas on kohdannut Saksassa vastustusta ympäristö­kysymysten takia, ja se on odottanut viranomaisten hyväksyntää jo pitkään.

Tesla rakentaa Berliinin lähistölle Brandenburgin osavaltioon niin sanottua gigatehdasta, joka tuotantoon päästessään mullistaa Euroopan autotuotantoa.

Saksan Tesla-tehtaasta tulee Euroopan ensimmäinen gigatehdas ja samalla Euroopan ensimmäinen Tesloja valmistava tehdas. Ennakkotietojen mukaan se tuottaa 500 000 sähköautoa vuodessa.

Y-mallin ja mallin numero 3 Tesloja valmistavan tehtaan on sanottu tuovan Berliiniin 12 000 uutta työpaikkaa.

Ympäristöjärjestöt ovat olleet huolissaan runsaasti vettä käyttävästä tehtaasta pohjavesialueella, jossa vedestä on ollut pulaa.