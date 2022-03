”Rakastan tätä kauppaa”, sanoi Tanja Kulakova, joka piti Ukrainan sotaa erittäin valitettavana.

Pietarissa surtiin viikonloppuna uutista Prismojen ja Sokos-hotellien sulkeutumisesta.

HS seurasi lauantai-iltana kaupankäyntiä Aleksanteri Nevalaisen aukion Prismassa, joka sijaitsee monelle suomalaiselle tutun Moskova-hotellin alla.

S-ryhmä on ilmoittanut, ettei Venäjän Prismoihin enää toimiteta tavaraa Suomesta. Pietarilaisen Prisman hyllyt eivät kuitenkaan vielä olleet tyhjiä. Myös suomalaisia tuotteita sai: Auran sinappia, tuoreita Fazerin karjalan­piirakoita, Lignellin ja Piispasen glögiä sekä Rainbow’n keskejä, sipsejä ja luumumarmeladia. S-ryhmän omat Rainbow-tuotteet on Venäjällä brändätty luksukseksi.

Tarjolla ollut Oltermanni-juusto tehdään nykyään pakotteiden vuoksi Venäjällä.

Prismassa oli yhä esillä suomenkielisiä kylttejä kuten ”Tarjous” tai ”Hedelmät ja vihannekset”, jotka ovat osa brändiä.

Kassatyöntekijä kommentoi HS:lle, ettei heille ole kerrottu aikataulusta ja tulevasta yhtään mitään.

Valikoimassa oli myös suomalaisia hautakynttilöitä, mikä sopi tunnelmaan. Monet asiakkaat poistuivat myymälästä raskaiden kassien kanssa raskain mielin.

”Rakastan tätä kauppaa. Tämä on erittäin miellyttävästi järjestetty kauppa, aivan erilainen kuin muut supermarketit. Täältä saa aina tuoretta kalaa, juustoa ja voita. Ennen oli suomalaista jogurttiakin. Uudenvuoden alla täällä on aina myyty suomalaista joulutavaraa”, kertoi lähistöllä asuva Tanja Kulakova.

”Hämmästyin, että kauppa on ylipäätään vielä auki.”

Kulakova piti Prisman sulkeutumista surullisena, sillä naapureiden pitäisi hänen mielestään elää ystävyydessä.

Sotaa hän piti huolestuttavana:

”Olen erittäin surullinen siitä kaikkien puolesta, enkä haluaisi, että se jatkuu.”

Prisma Aleksanteri Nevskin aukiolla Pietarissa.

Andrei Kaupainen on puolisonsa Julia Kaupaisen kanssa Prisman kanta-asiakkaita.

Myös pariskunta Andrei ja Julia Kaupainen tunnustautui Prisman kanta-asiakkaiksi ja piti niiden sulkemista valitettavana.

”Arkisin tulemme tänne metrolla, viikonloppuna autolla. [Ruplan halpenemisen myötä] kauppa on muuttunut meille kalliimmaksi, mutta täällä on paljon tuotteita, joita ei muualta löydä. Ostamme Presidentti-kahvia, tuoretta lihaa, värillisiä makaroneja. Syömme vain suomalaisia kauraleseitä.”

Sotaa he pitivät valitettavana.

”Kaikki olisi pitänyt ratkaista aiemmin. Nyt ihmiset kuolevat. Emme iloitse tästä. Mutta koska kaikki valehtelevat, emme tiedä, mitä todella tapahtuu”, kertoi Julia Kaupainen. Hän kertoi heidän seuraavan tapahtumia lähinnä internetistä.

Suomessa pariskunta kertoi käyneensä todella monta kertaa. Useimmilla reissulla on käyty Uuden Valamon luostarissa Heinävedellä.

”Toivotaan, että pääsemme vielä Suomeen”, Andrei mietti.

Denis Pašev käy Prismassa päivittäin.

Denis Pašev kertoi käyvänsä Prismassa päivittäin, koska työskentelee lähellä.

”Tulen tänne valikoiman vuoksi”, hän kertoi.

”Olen matkustellut paljon Suomessa, ja minulla on suomalaisia ystäviä.”

Suomalaisten tuotteiden lisäksi Prismasta on saanut hyviä eurooppalaisia viinejä ja oliiveja.

”Kun ihmiset saivat perjantaina tietää sulkeutumisesta, kaikki ryntäsivät tänne. Nyt kaikkea ei enää saa.”

Sotaa hän piti kauheana, mutta katsoi, etteivät tavalliset venäläiset ole siihen suurimpia syypäitä.

”On hirvittävää, että ihmisiä kuolee, emmekä voi vaikuttaa siihen. Jos kieltää [virallisen version tapahtumista], voi saada 15 vuotta linnaa”, hän viittasi äsken hyväksyttyyn lakiin.

Sen mukaan maksimirangaistus tosin annetaan vain, jos ”väärän tiedon levittäminen” on johtanut ”vakaviin seurauksiin”.

”Työpaikallani olemme keskustelleet asiasta, ja noin 80 prosenttia ei tue [sotaa]”, Pašev sanoi.

Solo Sokos Hotel Palace Bridge on yksi Pietarin kolmesta Sokos-hotellista.

Pietarissa toimii kolme Sokos-hotellia, jotka ottavat nyt varauksia huhtikuun loppuun asti.

Paras niistä, viiden tähden hotelli, sijaitsee historiallisessa ympäristössä Vasilinsaaren kärjessä niin kutsutussa Strelkassa.

Lauantaina alkuillasta hotellin ravintolat ja alakerran wellness-kylpylä toimivat normaalisti.

Läheisessä Puškinin kaupungissa asuva Ilja Moskaljov oli tullut hotelliin vaimonsa kanssa viikonlopuksi lähestyvää naistenpäivää juhlistamaan.

”Olemme täällä ensimmäistä kertaa. Hotelli on saanut hyvät arviot ja vaikutelma on hyvä. Täällä on erittäin siistiä ja palvelu on ystävällistä”, kehui Moskaljov, joka työskentelee itsekin hotellialalla.

”On erittäin valitettavaa, jos hotelli menee kiinni. Voisimme nimittäin tulla tänne uudestaankin. Suomi on naapurimme ja tunnettu korkeasta laadustaan.”

Suomessa Moskaljov ei ole käynyt, mutta toivoi 31-vuotiaana pääsevänsä vielä matkustelemaan.

”En hyväksy ukrainalaista fasismia, mutta asia olisi pitänyt ratkaista neuvottelemalla. Se mitä tapahtuu nyt on painajaismaista, ja kaikkea asiasta kirjoitettua on vaikea sovittaa yhteen. Olisi parempi, jos tämä ei olisi alkanut ja toivottavasti se loppuu mahdollisimman pian”, hän sanoo.

Nimettöminä haastateltavat menivät kommenteissaan hieman pitemmälle. Yksi kuiskasi haastattelun jälkeen toimittajan korvaan, että ”toivottavasti hän potkaisisi pian tyhjää”.

S-ryhmän edustaja Pietarissa Julia Rulko totesi sunnuntaina HS:lle, ettei voi kommentoida liiketoimintojen lopettamisen yksityiskohtia.