Yhtiö tiedotti asiasta sunnuntaina illalla. Fazer on työllistänyt Venäjällä noin 2 300 ihmistä.

Leipomo- ja ruokapalvelualalla toimiva Fazer on päättänyt luopua kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Yhtiö tiedotti asiasta sunnuntaina illalla.

”Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin luopua toiminnoistamme Venäjällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vihamielinen teko, jolla on traagiset seuraukset koko alueelle. Meidän on pitänyt huomioida useita sidosryhmiä ja vakavia seurauksia, emmekä näin ollen ole voineet luopua toiminnasta niin nopeasti kuin olisimme toivoneet”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum tiedotteessa.

Fazer tiedotti vielä perjantaina, että se aikoo pitää kiinni Venäjän leipomotoiminnastaan, vaikka oli lopettanut kaiken viennin Venäjälle ja keskeyttänyt investointinsa maahan.

”Leipä on peruselintarvike ja äkillinen valmistuksen lopettaminen aiheuttaisi isoja humanitäärisiä ongelmia siviiliväestölle Pietarissa ja Moskovassa”, yhtiö perusteli päätöstään tuolloin.

Fazer on toiminut leipomoliiketoiminnassa Moskovassa ja Pietarissa ja työllistänyt yhteensä noin 2 300 ihmistä. Viime vuonna Venäjän liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa, eli 13 % konsernin liikevaihdosta.

Aiemmin Fazer on tiedottanut lopettaneensa viennin ja keskeyttäneensä investoinnit Venäjälle.

Monet suomalaisyritykset ovat vetäytyneet Venäjän markkinoilta Ukrainan sodan alettua. Metsäyhtiö Stora Enso kertoi pysäyttävänsä viennin ja tuonnin Venäjän kanssa. Se myös keskeyttää tuotannon Venäjällä.

UPM on ilmoittanut keskeyttävänsä viennin Venäjälle ja lähettävänsä Ukrainaan humanitaarista apua ja materiaalitukea. Puun tuonti Venäjältä jatkuu yhä.

Verkkolaitteita valmistava Nokia on keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle ja kertoo noudattavansa kaikkia Venäjää vastaan määrättyjä pakotteita. Yhtiö kertoo myös lahjoittavansa miljoona euroa Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestölle Unicefille auttaakseen Venäjän hyökkäyksestä kärsiviä lapsia ja perheitä.

Venäläisten tuotteiden myynnistä ovat luopuneet ainakin S-ryhmä, Kesko, Stockmann, Alko, Tokmanni, Halpa-Halli ja Motonet.

SOK ilmoitti perjantaina luopuvansa liiketoiminnasta Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolma Sokos-hotellia ja noin 1 000 työntekijää.

Kesko on osaomistajana Valko-Venäjällä toimivassa rautakauppaketjussa. Kesko ei ole vielä ilmoittanut, mitä se aikoo tehdä rautakauppojen suhteen.

Lauantaina juomavalmistaja Olvi kertoi vetäytyvänsä Valko-Venäjältä ja lopettavansa viennin Venäjälle.

