Lukuisat länsimaiset yritykset ovat kertoneet vetäytyvänsä ainakin väliaikaisesti Venäjältä.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa saattaa näkyä pian myös Venäjän työmarkkinoilla.

Lukuisat länsimaiset yritykset ovat kertoneet vetäytyvänsä ainakin väliaikaisesti Venäjältä. Jos suunnitelmat toteutuvat, vetäytymiset johtanevat ennen pitkään myös suuriin irtisanomisiin.

Esimerkiksi pelkästään sisustustavaraketju Ikea työllistää maassa lähes 15 000 ihmistä.

Vaatekauppaketju H&M kertoi viime viikolla sulkevansa Venäjällä yli 150 myymälää. Ketju työllisti vuosiraporttinsa mukaan vuonna 2020 Venäjällä noin 3 500 ihmistä.

Myös amerikkalainen öljyjätti ExxonMobil kertoi viime viikolla vetäytyvänsä Venäjältä. Yhtiöllä on Venäjällä yli 1 000 työntekijää.

HS:n sunnuntaina julkaistussa Venäjän talousromahduksen syvyyttä käsittelevässä laajassa jutussa arvioitiin, että todennäköisesti sadat tuhannet venäläiset menettävät työpaikkansa länsimaisten yritysten paon takia. Venäjällä on yli 70 miljoonaa työllistä.

Pelkästään Ikean, H&M:n ja Exxonin vetäytyminen Venäjältä voi jättää Venäjällä lähes 20 000 ihmistä ilman työpaikkaa.

Ulkomaisten yritysten vetäytymisen aiheuttamaa työpaikkakatoa on vielä vaikeaa arvioida tarkasti, sillä länsimaalaisten yritysten vetäytyminen Venäjän markkinoilta ei välttämättä ole läpihuutojuttu.

Oma vaikutuksensa on myös suomalaisten yritysten vetäytymisellä. HS kartoitti, millaisia työllisyysvaikutuksia suomalaisyritysten vetäytymisellä voi olla. Lista ei välttämättä ole kattava, mutta se antaa mittakaavaa siitä, kuinka monille ihmisille suomalaisyritykset ovat tarjonneet Venäjällä töitä.

Fazer

Fazer kertoi sunnuntaina vetäytyvänsä Venäjältä. Yritys on toiminut leipomoliike­toiminnassa Moskovassa ja Pietarissa ja työllistänyt yhteensä noin 2 300 ihmistä. Viime vuonna Venäjän liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa, eli 13 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

YIT

YIT keskeyttää tonttihankinnat ja asuntoaloitukset Venäjällä. Vuonna 2021 Asuminen Venäjä -segmentin liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 7 prosenttia koko YIT-konsernin liikevaihdosta. Asuminen Venäjä -segmentti työllisti noin 1 500 ihmistä.

Stora Enso

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi keskiviikkona 2. maaliskuuta keskeyttävänsä kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä. Yhtiöllä on Venäjällä kolme aaltopahvipakkaustehdasta ja kaksi sahaa, jotka työllistävät yhteensä noin 1 100 henkilöä.

S-ryhmä

SOK on päättänyt luopua liiketoiminnasta Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolme Sokos Hotellia ja yhteensä noin 1 000 työntekijää.

UPM

Metsäyhtiö UPM on kertonut keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle. Pietarin lähellä sijaitseva Chudovon-vaneritehdas toimii toistaiseksi normaalisti. UPM työllistää Venäjällä 8 00 henkilöä. Vuonna 2021 Ukrainan ja Venäjän osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 2 prosenttia.

Kone

Kone keskeytti 3. maaliskuuta lähtien väliaikaisesti toimitukset Venäjälle. Hissi- ja liukuporrasvalmistaja on myös lopettanut uusien tilaussopimusten allekirjoittamisen Venäjällä toistaiseksi. Koneen liikevaihto oli viime vuonna 10,5 miljardia euroa. Koneen Venäjän yhtiön osuus globaalista liikevaihdosta on yhtiön mukaan alle prosentin. Työntekijöitä sillä on Venäjällä noin 650.

Ponsse

Pörssiyhtiö Ponsse keskeyttää toistaiseksi kaikki vientitoiminnot Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Viennin keskeytys koskee sekä metsäkoneita että niiden varaosia. Venäjän ja Valko-Venäjän myynnin osuus Ponssen liikevaihdosta on yhtiön mukaan noin 20 prosenttia.

Samalla Ponsse-konsernin venäläisen tytäryhtiö OOO Ponssen varaosa- ja huoltopalvelutoiminnot keskeytetään toistaiseksi. OOO Ponssen toiminnoissa työskentelee yhteensä 650 ihmistä.

Valio

Valiolla on yksi sulatejuustotehdas Moskovan lähellä ja sopimusvalmistus­kumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa. Valio työllistää Venäjällä noin 400 henkilöä. Valion Venäjän toimintojen liikevaihto on ollut vuodessa noin 85 miljoonaa euroa. Liiketoimintojen alasajo alkaa välittömästi. Valio on myös lopettanut kaiken viennin Suomesta Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuonti Venäjältä Suomeen lopetettiin.

Paulig

Elintarvikeyritys Paulig kertoo vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta. Yhtiön mukaan vetäytyminen suunnitellaan Pauligin työntekijät, asiakkaat ja paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Venäjän ja sitä ympäröivien maiden osuus Pauligin liikevaihdosta on noin 5 prosenttia. Pauligilla on Venäjällä noin 200 työntekijää.

Tieto-Evry

Tietotekniikkayhtiö Tieto-Evry lopettaa liiketoimintansa Venäjällä. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää Moskovassa ja Pietarissa.

Fiskars

Kuluttajatuoteyhtiö Fiskars Group ilmoitti luopuvansa kaikesta liiketoiminnastaan Venäjällä. Päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Venäjän toiminnan liikevaihto on ollut noin prosentti konsernin koko liikevaihdosta.

Fiskars lopetti jo aiemmin tuotteidensa viennin Venäjälle. Yhtiö on toiminut paikallisesti lähinnä Fiskars-brändinsä kautta ja on työllistänyt noin 70 henkeä Moskovassa ja Pietarin alueella.

Fortum

Valtion pääosin omistama energiayhtiö on keskeyttänyt uudet investoinnit Venäjällä. Venäjän voimalaitosten toiminta jatkuu. Yhtiöllä on Venäjällä 7 000 työntekijää.

Hartwall

Virvoitusjuomavalmistaja luopui Jokerien kotijäähallin sponsoroinnista.

Lappset Group

Yhtiö keskeyttää vientinsä Venäjälle.

Raisio

Elintarvikeyhtiö Raisio keskeyttää viennin Venäjälle. Yhtiö kertoi maanantaina aloittavansa muutosneuvottelut 30 työntekijän lomauttamiseksi Venäjän viennin keskeytymisen takia.

Kesko

Kesko on päättänyt lopettaa venäläisten tuotteiden ostot sekä elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Kesko vetäytyi Venäjältä sekä ruoka- että rautakauppojen osalta vuosina 2016–2018. Yhtiön mukaan Keskon hankinnat Venäjältä ovat olleet tämän jälkeen erittäin vähäiset.

Keskon yhdessä liettualaisen yhteistyökumppanin kanssa omistama yhteisyritys Kesko Senukai toimii Baltian maissa ja on osaomistajana valkovenäläisessä rautakauppaketjussa. Keskon omistus valkovenäläisestä rautakauppaketjusta on noin 25 prosenttia. Näiden yritysten osalta valikoimapäätökset tehdään paikallisesti. Kesko pyrkii osaomistajana vaikuttamaan päätöksiin mahdollisuuksiensa mukaan.

Kemira

Kemira keskeyttää toistaiseksi toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjällä. Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 3 prosenttia Kemiran liikevaihdosta.

Alko

Alko keskeytti helmikuun lopussa venäläisten alkoholituotteiden myynnin myymälöissään ja verkkokaupassaan.

Nokia

Nokia on keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle järjestelmissään.

Metso Outotec

Kiviaineksen ja mineraalien käsittelyyn erikoistunut suomalainen pörssiyhtiö Metso Outotec on toistaiseksi keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle. Myynti Venäjälle muodosti vuonna 2021 noin 10 prosenttia yhtiön myynnistä.

Sanoma

Media- ja oppimateriaaliyhtiö lopettaa venäläisen sanomalehti­paperin hankinnan.

Kaleva Media

Kaleva Media lopettaa paperin ostamisen Venäjältä.

Viking Line

Viking Line jättää venäläisrekat maihin.

Tallink-Silja

Tallink-Silja jättää venäläisrekat maihin.

Kontiotuote

Hirsirakennusten valmistaja Kontiotuote ei jatkossa tarjoa tai myy kohteita toimitettavaksi Venäjälle.

Anora

Suomalais-norjalainen alkoholiyhtiö Anora on päättänyt keskeyttää kaiken myynnin Venäjälle.

Tokmanni

Halpahalli Tokmanni lopettaa Teboil-tuotteiden hankinnan.

Honkarakenne

Hirsihuviloita valmistava Honkarakenne keskeyttää myynnin Venäjälle. Vuonna 2021 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 69,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 prosenttia.

A-lehdet

A-lehdet lopettaa lehtien painamisen Venäjällä. Kesäkuussa 2019 noin 60 prosenttia A-lehtien painovolyymista oli Pietarissa.

Tradeka

Tradekan omistama ravintola-alan yritys Restel jättää entisen Hartwall Arenan liiketoiminnat.

John Deere Forestry

Metsäkoneita valmistava John Deere Forestry on keskeyttänyt toistaiseksi kaiken myynnin Venäjälle. Yhtiön viennistä noin 20 prosenttia koostuu Venäjän markkinasta.