Applen suunnittelema suoritin tekee Ipad-tabletista merkittävästi sen aiempaa versiota nopeamman.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple julkisti tiistai-illalla Suomen aikaa uuden Iphone SE -puhelimen ja muita tuotteita.

Uudessa Iphonessa on vastaava A15 Bionic -suoritin kuin Applen viime lokakuussa julkaisuissa Iphone 13 -sarjan lippulaivapuhelimissa. Puhelimella voi käyttää myös 5g-verkkoa. Edellisen kerran Iphone SE päivitettiin kaksi vuotta sitten.

Iphone SE on Applen myymistä puhelinmalleista edullisin. Toisin kuin Applen muut uudet puhelimet, sen 4,7 tuuman näyttö ei täytä laitteen koko etuosaa, vaan se perustuu vuonna 2017 julkaistun Iphone 8:n muotoiluun. Myös puhelimen kameraominaisuudet ovat muita malleja riisutummat. Apple kertoo kuitenkin parantaneensa uudessa SE-mallissaan näytön kestävyyttä aiempaan malliin verrattuna.

Uusi Iphone SE maksaa Yhdysvalloissa 429 dollaria. Puhelimen hinnasta Suomessa ei ole vielä tietoa.

Apple on maailman arvokkain julkisesti noteerattu yhtiö ja toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja eteläkorealaisen Samsungin jälkeen.

Edes maailmaa vaivaava sirupula ei ole pysäyttänyt yhtiön kasvua: Applen loka–joulukuun liikevaihto oli liki 124 miljardia dollaria eli noin 111 miljardia euroa. Kasvua vuoden takaiseen tuli noin 11 prosenttia.

Uusi Ipad Air muistuttaa ulkoisesti aiempaa Air/mallia.

Yhtiö julkisti tiistaina myös uuden version Ipad Air -tablettitietokoneestaan. Uudessa Ipadissa on M1-suoritin, joka on käytössä myös monissa yhtiön uusissa Mac-tietokoneissa. Uudistus tekee tabletista merkittävästi sen aiempaa versiota nopeamman. Ipad Airissa on myös aiempaa versiota tarkempi etukamera videopuheluita varten ja se voi käyttää 5g-mobiiliverkkoa.

Uusi Ipad maksaa Yhdysvalloissa 599 dollaria. Puhelimen hinnasta Suomessa ei ole vielä tietoa.

Mac Studio ja Studio Display.

Apple esitteli tilaisuudessa myös uudenlaisen tietokonemallin, Mac Studion.

Nelikulmion muotoinen pientietokone on saatavilla Applen uudella M1 Ultra -suorittimella, joka on yhtiö kehittämistä suorittimista tehokkain. Kone on tarkoitettu erityisesti video-, kuva- ja äänialan ammattilaisille.

Tietokoneen yhteydessä julkistettiin myös 27 tuuman Studio Display -näyttö, jossa on sisäänrakennetut kaiuttimet ja etukamera videopuheluita varten. Näyttö on käytettävissä myös Applen uusimpien kannettavien tietokoneiden lisänäyttönä.

Tiedotustilaisuus lähetettiin koronapandemian takia etukäteen nauhoitettuna tallenteena yhtiön pääkonttorista Kalifornian Cupertinosta.

Uutinen päivittyy.