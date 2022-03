Shell joutui pahoittelemaan venäläisen öljy­erän ostamista, mutta maa­kaasun virta Eurooppaan on vain kiihtynyt sodan sytyttyä

Markkinaliikkeet Venäjän hyökkäyksen jälkeen muistuttavat, että Eurooppa on paljon riippuvaisempi venäläisestä maakaasusta kuin öljystä, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Öljymarkkinoilla nähtiin sunnuntaina poikkeuksellinen tilanne. Öljyjätti Shell joutui julkisesti selittelemään sitä, että oli ostanut markkinoilta erän venäläistä raakaöljyä. Shell oli joutunut kovan julkisen kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun uutistoimistot olivat kertoneet kaupasta.

Normaalioloissa kauppa ei edes ylittäisi uutiskynnystä.

Öljy on maailman vaihdetuimpia raaka-aineita, ja venäläinen öljy on vaihtanut omistajaa siinä missä saudiarabialainen, irakilainen tai kuwaitilainenkin. Etenkin Euroopassa venäläistä raakaöljyä käytetään paljon. Venäjä on maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja ja EU sen tärkein asiakas.

Nyt ei kuitenkaan eletä normaaliaikoja. Ne loppuivat aamuyöstä 24. helmikuuta, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

Gazpromin kaasuputki Svobodnyssa, Venäjän Kaukoidässä vuonna 2019.

Sillä hetkellä Venäjästä tuli hylkiövaltio, jota eristetään maailmanmarkkinoilta. Eikä eristäminen koske vain tuotteita, jotka ovat länsimaiden vientikieltojen piirissä.

Shell selitti ostostaan sillä, ettei energiakauppa ole pakotteiden piirissä.

Pakotejuridiikka ei kuitenkaan kiinnosta länsimaiden kansalaisia, jotka seuraavat järkyttyneinä uutiskuvia Ukrainasta. Mikä tahansa kaupankäynti Venäjällä tai Venäjän kanssa näyttää heidän silmissään Vladimir Putinin sodankäynnin rahoittamiselta, ja yhtiöt joutuvat käytännössä valitsemaan Venäjän tai länsimaiden markkinoiden välillä. Lukemattomat yritykset ovatkin ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjältä.

Jo aiemmin Shell oli ilmoittanut vetäytyvänsä öljy- ja kaasuhankkeista Venäjällä ja kärsivänsä tästä todennäköisesti miljardien eurojen tappiot, mutta vähäisempikin toiminta – yhden öljyerän ostaminen – on nyt pr-myrkkyä.

Yhtiö joutui selittelemään ostostaan pitkällä lausunnolla. Shellin mukaan valinta oli vaikea, mutta sen oli turvattava tuotannon jatkuvuus tilanteessa, jossa vaihtoehtoisia toimituksia ei ollut nopeasti saatavilla. Yhtiö lupasi vähentää venäläisen raakaöljyn käyttöä ja lahjoittaa venäläisen raakaöljyn jalostamisesta saadut voitot Ukrainaan.

Shell ei ole ainoa öljyalan yhtiö, joka välttelee venäläiseen öljyyn koskemista. Ostajien kaikkoamisen takia venäläistä raakaöljyä myydään nyt poikkeuksellisen halpaan hintaan.

Yhden barrelin venäläistä Urals-raakaöljyä saa nyt parikymmentä dollaria halvemmalla kuin barrelin Pohjanmeren Brent-laatua. Shell sai oman eränsä ennätykselliseen 28,5 dollarin alehintaan. Vuosikausia hintaero on ollut parin dollarin kieppeillä.

Tämä ei tarkoita, että kaikki venäläinen fossiilinen polttoaine olisi huonossa huudossa. Maakaasun osalta tilanne on päinvastainen.

Sodan syttymisen jälkeen venäläisen maakaasun virta Eurooppaan on kiihtynyt. Samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kaasutoimitukset Eurooppaan lähtivät kasvuun. Venäläistä kaasua virtaa Eurooppaan enemmän kuin yli kahteen kuukauteen.

Tämä selittyy markkinatilanteen aiheuttamilla kannusteilla.

Monella Venäjän valtion kaasuyhtiön Gazpromin eurooppalaisella asiakkaalla on pitkäaikainen hankintasopimus, jossa kaasun hinta tyypillisesti määräytyy kuukausittain edellisen kuukauden hintatason mukaan. Kun siis Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti maakaasun spot-hintaa, pitkäaikaisten ostosopimusten haltijoiden kannatti maksimoida ostonsa tammikuun matalilla hinnoilla, sillä ne tiesivät, että edessä on voimakas hinnannousu. Sama kannuste pätee vielä maaliskuun ajan.

Oletettavasti yhtiöt myös varautuivat mahdollisiin toimituskatkoksiin ja välttivät käyttämästä varastoja.

Öljy- ja kaasumarkkinoiden ristiriitaiset reaktiot kertovat kahdesta eri todellisuudesta kahdella eri markkinalla.

Öljymarkkinat ovat globaalit ja kaupankäynti vilkasta. Korvaajia venäläiselle öljylle löytyy.

Maakaasun osalta eurooppalaisilla ostajilla on paljon vähemmän vaihtoehtoja. Putkikaasutoimitukset Norjasta, Algeriasta tai Azerbaidžanista eivät pysty korvaamaan venäläisen kaasun jättämää aukkoa. Lisääntyneellä lng-tuonnilla venäläisen kaasun käyttöä on jo onnistuttu vähentämään, mutta lng on putkikaasua kalliimpaa ja terminaalikapasiteetti asettaa tuonnille rajat.

Kysyntäkään ei noin vain jousta. Kaasun käytön vähentäminen etenkin teollisuudessa ja lämmityksessä vaatii isoja ponnistuksia ja vie aikaa. Kaasuvarastojen tyhjentäminen nyt tarkoittaisi ainoastaan, että niiden täyttäminen ensi talvea varten olisi vieläkin hankalampi urakka.

On selvää, ettei Eurooppa voi jatkaa venäläisen maakaasun ostamista vanhaan malliin. Kaasuriippuvuudesta irti pyristely saa nyt uutta vauhtia, mutta yhdessä yössä se ei tapahdu.

Sillä välin venäläistä kaasua hankkivat energiayhtiöt – sellaiset kuin Fortum/Uniper – joutuvat miettimään, kuinka ne osoittavat yhteiskuntavastuutaan.

Yhdenlaisen esimerkin antaa tanskalainen Ørsted. Yhtiö kertoi tiistaina, ettei se pääse irti Gazpromin kanssa solmimastaan ostosopimuksesta ennen vuotta 2030, mutta yhtiö aikoo ostaa vain sopimuksen edellyttämän minimimäärän kaasua ja lahjoittaa venäläisen kaasun myynnistä saamansa voitot Ukrainaan.