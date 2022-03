Tavaravienti Suomesta Venäjälle on jo vähentynyt merkittävästi: ”Venäjälle menee tyhjiä rekka-autoja”

Tulli on tarkastanut jo toista sataa kuljetusta siltä varalta, onko tuotteita, joiden vienti Venäjälle on pakotteiden takia kielletty.

Vaalimaa on Suomen vilkkain rajanylityspaikka Venäjälle.

Tavaravienti Suomesta Venäjälle on alustavien tietojen perusteella jo supistunut voimakkaasti.

”Meille tehtyjen vienti-ilmoitusten perusteella tavaravienti on vähentynyt viime päivinä yli 50 prosenttia. Tuonti on kutakuinkin ennallaan. Kärjistäen voi sanoa, että Venäjälle menee tyhjiä rekka-autoja ja sieltä tulee täysiä rekka-autoja”, sanoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Hän korostaa, että vienti-ilmoitusten perusteella ei voi luotettavasti arvioida, kuinka paljon viennin määrä tai arvo on viime päivinä supistunut. Vienti-ilmoitus tehdään aina tavaraerästä, joka voi olla vaikka rekka-autollinen elintarvikkeita.

”Vaikuttaa siltä, että vienti-ilmoitusten määrä on vähentynyt sekä maantiekuljetuksissa että meriliikenteessä. Lentoliikenne Venäjälle on keskeytetty.”

Tullin tehtävänä on myös valvoa, että Suomesta ei viedä Venäjälle tuotteita, joiden on vienti on Euroopan unionin määräämillä pakotteilla kielletty.

”Olemme tarkastaneet toista sataa kuljetusta siltä varalta, onko niissä pakotteisiin määrättyjä tuotteita. Ulkoministeriön vientivalvontayksiköstä olemme pyytäneet runsaat 20 lausuntoa siitä, voidaanko tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle sallia”, Rakshit sanoo.

Kymmenet suomalaiset yritykset ovat myös oma-aloitteisesti keskeyttäneet tai lopettaneet liiketoimintansa Venäjällä, koska se hyökkäsi 24. helmikuuta Ukrainaan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palveluiden viennin arvo Venäjälle oli viime vuonna 4,4 miljardia euroa. Venäjän osuus Suomen viennistä oli noin viisi prosenttia.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus viennistä oli noin kolmannes. Muita keskeisiä vientitavaroita olivat kemialliset tuotteet ja metallit. Palveluiden osuus viennistä oli viime vuonna 11 prosenttia.