Pankin mukaan monet sen asiakkaista ovat toivoneet Google Payn käyttöönottoa.

Suomen suurin pankki OP mahdollistaa Google Paylla maksamisen Android-puhelimissa ja älykelloissa. Maksutapauudistus tuli voimaan tänään tiistaina 8. maaliskuuta.

Pankin tiedotteen mukaan mobiilimaksaminen on Suomessa vielä muita Pohjoismaita harvinaisempaa, mutta sille on olemassa merkittävä kasvupotentiaali.

”Google Pay täydentää OP:n monipuolisia mobiilimaksamisen palveluja: monet asiakkaamme ovat toivoneet Google Payta käyttöönsä, ja on hienoa päästä nyt vastaamaan tähän toiveeseen”, sanoo OP:n arjen talouden palveluiden johtaja Masa Peura.

Google Pay on OP:n asiakkaiden käytettävissä kaikilla Visa-korteilla. Palvelulla voi maksaa lähimaksupäätteillä, sovelluksissa ja verkkokaupoissa.

Google Payn avulla on mahdollista maksaa yli 50 euron ostokset lähimaksulla, jos kortin turvarajat ja tilin käyttörajoitukset sallivat sen. Yli 50 euron lähimaksuissa laitteen lukitus on kuitenkin avattava turvallisuussyistä ennen maksua.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Sillä on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. OP on Suomeen myönnettyjen lainojen määrällä mitattuna Suomen suurin pankki. Sen markkinaosuus on 35 prosenttia.