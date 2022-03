EU-komissio aikoo pakottaa lailla pitämään kaasuvarastot riittävällä tasolla ennen seuraavaa lämmityskautta.

EU-komissio aikoo pakottaa lailla kaasuyhtiöt pitämään kaasuvarastonsa vähintään 90-prosenttisesti täysinä uuden lämmityskauden alkaessa lokakuussa.

Komissio aikoo myös olla valmiina auttamaan jäsenmaita tekemällä yhteisiä kaasuostoja ja tasaamalla kaasuvarastoja jäsenmaiden kesken.

Lisäksi komissio sallii jäsenmaiden verottaa väliaikaisesti energiayhtiöiden windfall-voittoja eli voittoja, joita poikkeuksellisen korkeat hinnat ovat monille yhtiöille tuoneet. Komission ja Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvion mukaan tästä voisi irrota tänä vuonna arviolta 200 miljardia euroa lisätuloa valtioille, jotka voivat käyttää sen edelleen lieventämään kotitalouksille energialaskuista tulevaa taakkaa.

Toukokuussa komissiolta on tulossa suositus, jolla se patistaa jäsenvaltioita antamaan nopeammin lupia uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille, esimeriksi tuulivoimalle. Suositus saattaa sisältää esimerkiksi ehdotuksen siitä, missä ajassa luvan pitäisi olla jäsenmaassa käsiteltynä.

EU aikoo lisäksi kesäkuussa julkistaa erillisen suunnitelman, jossa aurinkoenergian tuotantoa pyritään kasvattamaan tuntuvasti.

Ehdotukset sisältyvät HS:n saamaan, komission tänään julkistettavaan esitykseen, jonka perimmäinen tarkoitus on vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän energiasta.

Komissio arvioi paperissaan, että EU saa täyden riippumattomuuden venäläiskaasusta ennen vuosikymmenen loppua, jos se etsii uusia kaasuntoimittajia, kiihdyttää uusiutuvan energian käyttöönottoa ja vähentää energiankulutusta.

Se kuulostaa hyvin kunnianhimoiselta, sillä tällä hetkellä EU tuo 90 prosenttia käyttämästään maakaasusta. Siitä 40 prosenttia on peräisin Venäjältä. EU:n käyttämästä raakaöljystä 27 prosenttia ja kivihiilestä 46 prosenttia tulee Venäjältä.

Se, mitä komission esityksessä ei mainita sanallakaan, on ydinvoima. Muun muassa Saksassa ydinvoiman alasajo on jo niin pitkällä, että käännös takaisin on hyvin vaikea.

Komissio esittää myös suunnitelmaa, joka on nimetty REPowerEU-suunnitelmaksi. Sen mukaan kaasunhankintaa täytyy monipuolistaa ja käyttää ei-venäläisiä kaasuntoimittajia sekä laajentaa valikoimaa biometaaniin ja vetyyn.

Lisäksi EU:n on päästävä nopeammin eroon fossiilisista polttoaineista.

Komission arvion mukaan viime heinäkuussa esitellyt ilmastonmuutoksen vastaiset toimet eli niin sanottu Fit for 55 -lakipaketti vähentäisivät kaasunkulutusta nykyisestä 23 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi noin 82 miljardia kuutiometriä maakaasua.

Komission arvion mukaan EU pystyisi tuomaan 50–60 miljardia kuutiometriä lng:tä vuosittain ja 10 miljardia kuutiota lisää putkikaasua muun muassa Norjasta, Algeriasta ja Azerbaidžanista.

Komission mukaan Fit for 55:ssa mainittu biokaasun tuotantomäärä EU-alueella olisi mahdollista kaksinkertaistaa 35 miljardiin kuutiometriin vuodessa. Tälle ehdotetaan rahoitusta EU:n maataloustuista.

Jonkin verran lasketaan myös uusiutuvilla tuotetun vedyn varaan. Aurinkoenergian tuotantoa kiihdyttämällä voitaisiin nopeasti korvata 2,5 miljardia kuutiometriä venäläiskaasua. Myös ilmalämpöpumppujen asennusta halutaan lisätä.

Komission paperissa todetaan, että EU-lainsäädäntö sallii jäsenmaille energian hintasääntelyn, tulonsiirrot kotitalouksille sekä valtiontuet yrityksille, jotka kärsivät energian korkeasta hinnasta.