Kiinan hallinto pohtii osuuksien ostamista venäläisistä energiayhtiöistä ja raaka-ainetuottajista, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan hallinto käy neuvotteluja valtionyhtiöidensä kanssa mahdollisista yrityskaupoista ja investoinneista tuotantoprojekteihin Venäjällä. Lähteiden mukaan kiinalaiset energiayhtiöt ovat myös neuvotelleet venäläisten energiayhtiöiden kanssa.

Kiinalaisyhtiöistä neuvotteluissa ovat mukana muun muassa öljy- ja kaasuyhtiöt CNPC ja Sinopec sekä alumiiniyhtiö Chinalco ja metallikauppias China Minmetals. Investointien kohteena olisivat muun muassa kaasujätti Gazprom ja alumiinituottaja Rusal, Bloomberg kertoo.

Alustavat neuvottelut eivät Bloombergin lähteiden mukaan välttämättä johda sopimuksiin. Investoinnit olivat osa Kiinan politiikkaa turvata energia- ja ruokahuoltoaan, eivät tuen osoitus Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan, uutistoimistolle kerrotaan.

CNPC:llä on nykyisin 20 prosentin osuus Jamalin nesteytetyn kaasun tuotantoprojektista. Arctic LNG 2 -projektista sekä CNPC:lla että kiinalaisyhtiö Cnoocilla kummallakin on 10 prosenttia.

Moni länsimainen yritys on ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjältä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Samaan aikaan Kiinan hallinto on lupaillut pysyvänsä normaaleissa kauppasuhteissa Venäjän kanssa, vaikka on vaatinut rauhanneuvotteluiden aloittamista.