Sijoittajat saavat osakesplitissä Amazonin yhdellä osakkeelle 19 lisäosaketta.

Verkkokauppajätti Amazon aikoo splitata osakkeensa ja ostaa osakkeitaan 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin (noin yhdeksän miljardia euroa) arvosta.

Yhtiö hallitus hyväksyi splittauksen ja osakkeiden osto-ohjelman keskiviikkona.

Osakekannan uudelleen jakaminen on toteutetaan siten, että yhden vanhan osakkeen tilalle tulee 20 uutta osaketta. Sijoittajat saavat prosessissa Amazonin yhdellä osakkeelle 19 lisäosaketta.

Splittauksen on määrä tapahtua 6. kesäkuuta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on Amazonin ensimmäinen osakesplitti sitten vuoden 1999.

Usea iso amerikkalainen teknologiayhtiö on toteuttanut samanlaisen operaation. Esimerkiksi hakukone Googlen emoyhtiö Alphabet ilmoitti osakesplitistä helmikuussa.

Amazonin osake nousi Wall Streetin jälkikaupassa keskiviikkona seitsemän prosenttia. Varsinaisessa osakekaupankäynnissä osake sulkeutui 2 785,58 dollariin.

Osakkeen kurssi on lähes kaksinkertaistunut kahden vuoden aikana, kun koronapandemia on lisännyt Amazonin verkkokaupan ja pilvipalveluiden kysyntää. Vuoden alusta kurssi on pakittanut noin 16 prosenttia it-osakkaiden myyntiaallossa.