Venäläismiljardöörit ovat järjestelleet omaisuuttaan monimutkaisin tavoin välttääkseen jo aiemmat pakotteet.

Venäjän johtajan Vladimir Putinin sisäpiiriin kohdistuu nyt ennennäkemätön taloudellinen paine. Jo sadat henkilöt ovat joutuneet Yhdysvaltojen ja Euroopan pakotelistoille Putinin hyökättyä Ukrainaan.

Poliitikkojen lisäksi pakotelistoille on tuotu jo vuosia otsikoissakin vilahdelleita miljardöörejä, joiden nähdään hyötyvän likeisistä suhteistaan Putiniin.

Monet venäläismiljardööreistä ovat levitelleet rahojaan ympäri maailmaa sijoituksiin, kiinteistöihin, luksusjahteihin, poliittiseen vaikuttamiseen ja liiketoimintaan.

Viranomaiset eri maissa ovat lähteneet löytöretkelle jäädyttääkseen ja takavarikoidakseen oligarkkien omaisuutta ja varoja. Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa viranomaiset ovat jo ottaneet haltuunsa useita jahteja ja huviloita. Myös Suomessa etsitään oligarkkien varallisuutta. Yhdysvalloissa oikeusministeriö pani pystyyn Klepto Capture -työryhmän selvittääkseen oligarkkien omaisuuden sijaintia.

Torstaina Britannian hallitus asetti pakotteita kaikkiaan seitsemälle venäläismiljardöörille. Britannian hallitus jäädyttää heidän varansa Britanniassa. Oligarkkien yhteenlasketun omaisuuden arvo on Britannian hallituksen mukaan yhteensä noin 18 miljardia euroa.

Pakotteiden kohteena ovat muun muassa Chelsean omistaja Roman Abramovitš ja miljardööri Oleg Deripaska.

Lue lisää: Britannia iskee lujaa oligarkkeja vastaan: Jäädyttää seitsemän miljardöörin omaisuutta jopa 18 miljardin euron pakote­paketilla

Länsimaissa toiveena on, että oligarkkien leveän elämän kurjistaminen omaisuuden jäädyttäminen ja matkustuskiellot auttaisivat pysäyttämään Putinin.

Ei ole selvää, miten merkittävä vaikutus miljardöörimiesten taloustilanteen kiristämisellä on Ukrainan sodan lopettamisessa. Ylipäätään oligarkkien omaisuuden löytäminen ei ole mikään helppo tehtävä.

Oligarkkien omaisuuden on todettu olevan käärittynä monimutkaisiin omistusjärjestelyihin ja veroparatiiseihin, joiden vuoksi viranomaisten on vaikea saada niistä otetta. Lisäksi oligarkeilla on ollut aikaa opetella uusia omaisuuden piilottelun ja välttelyn tapoja, koska moni heistä on ollut jo vuosia pakotelistoilla.

Monimutkaisen järjestelyn esimerkistä käy Rotenbergien oligarkkisukuun kytkeytyvän Långvikin kylpylän merenrantakiinteistön omistuksen epäselvyydet, joista Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona.

Oligarkkiveljekset Boris Rotenberg ja Arkadi Rotenberg ovat olleet Yhdysvaltain pakotelistalla jo Venäjän aloitettua Krimin valtauksen vuonna 2014. Kylpylän liiketoiminta siirrettiin pakotteiden vuoksi pienessä piirissä eteenpäin. Ulkoministeriö kertoi HS:lle auttaneensa yritystä vakuuttamaan amerikkalaiset siitä, että pakotteita ei kierretä.

Oligarkkien omaisuusjärjestelyjen keinoja selvittänyt Forbes kertoo, että Rotenbergien tapaan myös muut venäläismiljardöörit ovat oppineet kirjaamaan taide- ja kiinteistöomistuksiaan sukulaistensa nimiin. He ovat myös hyödyntäneet kuorifirmoja peitellessään yksityiskoneidensa ja jahtiensa omistuksia.

Esimerkiksi Hampurissa sijaitsevan jättiläiskokoisen Dilbar-huvijahdin on ajateltu kuuluvan miljardööri Ališer Usmanoville. Viranomaiset eivät voineet takavarikoida alusta, koska sen omistaa maltalaisfirma Navis Marine, joka on rekisteröity Caymansaarille. Jahdin lähteminen satamasta on estetty.

Oligarkeilla on kova motivaatio saada pidettyä omaisuutensa pakotteiden ulkopuolella. Viranomaisille tämä aiheuttaa tilanteen, jossa he metsästävät alati liikkuvaa kohdetta.

”Kun olet pakotteiden alaisuudessa, yrität välttää kaikkea kontaktia omaisuuteesi”, Ari Redbord sanoo Forbesille.

Redbord on työskennellyt Yhdysvaltain hallituksen alaisen terrorismin ja rahanpesun tiedustelupalvelun yksikön neuvonantajana.

”Ongelma on se, että kun lainvalvonta- tai sääntelyviranomaiset saavat tunnistettua yhden näistä kuorifirmoista, se vain ajetaan alas ja pyöräytetään toinen tilalle.”

Omaisuutta on kirjattu veroparatiiseihin, kuten Kyprokselle, Neitsytsaarille tai Mansaarelle.

Vuonna 2018 Venäjä perusti kaksi omaa veroparatiisia auttaakseen pakotteiden välttelyssä. Toinen on Oktyabrskin saari Kaliningradissa Liettuan ja Puolan välissä ja toinen sijaitsee Tyynellämerellä Kiinan ja Pohjois-Korean rajojen läheisyydessä paikassa nimeltään Venäläinen saari.

Forbesin mukaan miljardöörit Oleg Deripaska ja Viktor Vekselberg ovat siirtäneet näihin kotimaisiin veroparatiiseihin vähintään 14 yhtiötä muista veroetuja tarjoavista paikoista, kuten Jerseystä tai Kyprokselta. Yhtiöihin kuuluvat teollisuuskonserni En+ ja alumiinijätti Rusal.

Deripaska asetettiin Yhdysvaltain pakotelistalle vuonna 2018, mutta hänen kerrotaan omistavan edelleen useita kiinteistöjä Yhdysvalloissa, esimerkiksi asunnon New Yorkin Manhattanilla. Vekselbergilläkin on luksushuoneisto Manhattanilla vaimonsa Marina Dobryninan kautta.

Yhdysvaltain senaatin alakomitean kesällä 2020 julkaistussa selvityksessä kävi ilmi, että Rotenbergit osallistuivat Yhdysvalloissa yli 18 miljoonan dollarin taidekauppoihin sen jälkeen, kun he olivat jo pakotelistalla.

Raportin mukaan Rotenbergeihin yhdistetyt kuoriyhtiöt siirsivät 120 miljoonaa dollaria Venäjälle niiden neljän päivän aikana, joka kului presidentti Barack Obaman 16. maaliskuuta 2014 antamasta ilmoituksesta asettaa heidät pakotelistalle 20. maaliskuuta 2014 alkaen.

Lisäksi raportissa kerrotaan, että Rotenbergeihin liittyvät kuoriyhtiöt kävivät Yhdysvalloissa kauppaa yli 91 miljoonan dollarin arvosta pitkään sen jälkeen kun Arkadi ja Boris Rotenberg olivat pakotteiden alla.

Raportin mukaan tulosten pohjalta pakotteiden tehokkuus on kyseenalainen, koska Venäjä ei ollut vetäytynyt Krimiltä ja oli jo tuolloin laajentanut sotilaallista toimintaansa aluetta ympäröivillä vesillä.

Miljardöörit, näiden asianajajat ja kirjanpitäjät ovat Forbesin mukaan luoneet pakotteiden välttelemiseksi yritysrakenteiden verkostoja, joita viranomaisten on melkein mahdotonta avata. Yksi esimerkki on ristiinomistaminen, jossa yritysten omistuksista muodostuu kehä, jossa yritykset omistavat osuuksia toisistaan. Tällöin yhden henkilön tiettyä omistusosuutta on vaikea selvittää.

Asianajajat auttavat liikuttelemaan rahoja ja piilottamaan omistuksia muun muassa perustamalla rahastoja ja toimimalla nimellisinä osakkeenomistajina, sanoo datayhtiö Sayari Labsin analyytikko Alexi Fehlman Forbesille.

Miljardöörit ovat myös venkslanneet omistusosuuksiaan yhtiöistään. Yhdysvaltojen pakotesäännöt liittyvät vain omaisuuseriin, joista pakoteiden alaisilla henkilöillä on vähintään 50 prosentin omistusosuus.

Tahto pysäyttää Putin voi tällä kertaa olla vahvempi kuin oligarkkien rahanhimo.

Yhdysvalloissa etenee laki, jonka mukaan yhtiöiden on tuotava esiin tosiasialliset omistajansa viimeistään vuoden 2023 alussa. Italiassa pääministeri Mario Draghi on esittänyt kansainvälisen julkisen rekisterin perustamista venäläisoligarkeista, joiden omaisuus ylittää 11 miljoonaa dollaria. Britannia taas edistää rekisteriä offshore-yhtiöiden omistamista kiinteistöistä.