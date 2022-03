Puun tuonti Venäjältä on tyrehtymässä täysin – energiayhtiöt etsivät nyt tuontihakkeelle korvaajaa

Neljännes Suomessa poltetusta hakkeesta on tuontitavaraa, lähinnä Venäjältä.

Venäläisen puun virta Suomeen on tyrehtymässä täysin.

Torstaina Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ilmoitti koivukuidun, koivuvaneritukin ja energiahakkeen vientikiellosta ”Venäjälle epäystävällisiin maihin” kuten Suomeen. Kielto on voimassa vuoden loppuun. Puutuotteet ovat osa laajempaa, noin 200 tuotetta kattavaa vientikieltolistaa.

Jo aiemmin isot metsäyhtiöt olivat ilmoittaneet lopettavansa puun ostamisen Venäjältä Ukrainan tilanteen vuoksi. Kahden suuren metsäsertifikaatin PEFC:n ja FSC:n ylläpitäjät puolestaan määrittelivät venäläisen puun konfliktipuuksi, eli sertifioitua puuta hakeva ostaja ei voi sitä hankkia.

Näin Suomelle tärkeä raaka-ainemarkkina on sulkeutumassa. Viime vuonna Suomeen tuotiin puuta 12,5 miljoonaa kuutiota, ja tästä 74 prosenttia tuli Venäjältä.

Venäjän valmistelema vientikielto kattaa tärkeimmät Suomeen tuodut puuraaka-aineet. Metsäteollisuus on tuonut Venäjältä koivukuitupuuta, jota käytetään muun muassa hienopaperin valmistukseen. Sen saatavuus Suomessa on ollut huonoa. Hake taas on mennyt energiayhtiöille.

Tuontipuulla on ollut tuntuva rooli Suomen energiantuotannossa. Vuonna 2020 puulla tuotettiin 28 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta. Tuontipuun osuutta ei tunneta tarkasti, mutta Luonnonvarakeskus arvioi, että se oli noin 19 prosenttia. Poltetusta hakkeesta neljännes oli tuontitavaraa.

Venäläistä haketta on käytetty etenkin itärajan tuntumassa. Esimerkiksi Joensuun kaukolämpöverkossa 40 prosenttia biopolttoaineesta on tullut Venäjältä, kertoo Savon Voiman kaukolämmöstä vastaava johtaja Juha Räsänen.

Hänen mukaansa vientikielto ei kuitenkaan vaaranna energian tuotantoa.

Hän kertoo, että yhtiö alkoi varautua vientikieltoon jo viikkoja sitten, kun tilanne Ukrainan rajalla kiristyi. Pakotteiden ja vastapakotteiden kierre näytti ilmeiseltä, ja yhtiö uumoili, että Venäjä voisi kieltää puun viennin.

”Missään tapauksessa tämä ei yllätä”, Räsänen sanoo.

Yhtiö hankki polttoaineita varastoon ja teki suunnitelmia polttoaineiden säästämiseksi. Myös turvevaraston riittävyys on varmistettu.

Samanlaisia valmisteluja on tehty Imatralla, missä venäläisen raaka-aineen osuus tuotannosta on ollut noin viidennes. Yhtiö pyrkii nyt täyttämään aukon kotimaisella puulla ja mahdollisesti turpeella sekä tulevaisuudessa teollisuuden hukkalämmöillä, kertoo Imatran Lämmön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka. Tuotantohäiriöiden riskiä hän ei näe.

”Mutta onhan tämä haasteellista ja vaatii aika paljon työtä”, Vainikka sanoo.

Suurimmat ongelmat Suomessa ovat edessä vasta ensi talvena, uskoo Bioenergia ry. Siksi se ehdottaa nopeita toimia, joilla tuontipuun aukko voitaisiin täyttää.

”Polttoaineen hankintaa ensi lämmityskautta ajatellen tehdään nyt. Jos siihen halutaan vaikuttaa, on kiire”, toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Järjestö ehdottaa muun muassa, että energiapuun korjuuta metsistä pitäisi nyt vauhdittaa valtion tuella. Lisäksi turvetta olisi syytä kerätä varastoon. Toisin kuin puuta, turvetta voi varastoida vuosien ajan.

Keskiviikkona Neova, eli entinen Vapo, kertoi käynnistävänsä turvetuotannon uudelleen. Yhtiö ehti jo marraskuussa päättää tuotannon lopettamisesta, mutta peruu päätöksen Ukrainan sodan vuoksi, huoltovarmuussyistä.

Venäjän markkinan sulkeutuminen tarkoittaa, että kilpailu kotimaisesta puusta kiristyy ja sen hinta nousee.

”Puun tuonti on ollut suomalaiselle metsäteollisuudelle eräänlainen varaventtiili. Jos tuotanto jatkuu jotakuinkin ennallaan, kysyntä kohdistuu kotimaan metsiin”, kuvaa Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä.

Riskinä on myös, että järeämpää ainespuuta päätyy polttoon.

”Valitettavasti tämä tulee näkymään ihmisten lämpölaskussa. Olisi syytä miettiä, voisiko energialaskujen nousua kompensoida jotenkin kuluttajille”, sanoo pienten energiayhtiöiden etujärjestön Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.