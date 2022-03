Vauraassa Kensingtonin ja Chelsean kaupunginosassa jopa 6 000 kiinteistöä on peiteyhtiöiden omistuksessa. Alueella asuu upporikkaita oligarkkeja samaan aikaan kun paikalliset jonottavat kunnallista asuntoa.

Lontoo

Lontoon rikkaimmat kaupunginosat ovat olleet jo pitkään ulkomaisten oligarkkien ja kleptokraattien temmellyskenttää.

Vauraalla Kensingtonin ja Chelsean alueelle peräti 6 000 kiinteistöä on peiteyhtiöiden omistuksessa. Monet omistajista ovat ulkomaisia raharikkaita, jotka ovat saattaneet kerätä omaisuutensa hyvinkin kyseenalaisin keinoin.

Monien paikallisten mitta on täyttynyt jo ajat sitten. Nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan antaa uutta pontta aktivistien häätövaatimuksille.

Lontoolainen aktivisti Joe Powell vaatii läpinäkyvyyttä oligarkkiomistuksiin.

”Lontooseen on virrannut jo pitkään likaista rahaa, ja Kensingtonin ja Chelsean kaupunginosa on sen kaiken keskus”, oligarkkiomistuksen vastaista kampanjaa vetävä ja itsekin alueella asuva Joe Powell kertoi perjantaina.

Kensingtonin ja Chelsean alue on paitsi upporikas myös köyhä.

Kolme tuhatta paikallista perhettä odottaa kunnan tukemaa asuntoa. Samaan aikaan tyhjillään on ainakin tuhat sijoitusasuntoa.

”Täältä löytyy koko maan kymmenen kalleinta katua, mutta neljännes alueen lapsista elää köyhyydessä”, Powell sanoi.

Hän haluaa oligarkkien talot takavarikkoon ja ukrainalaisten pakolaisten käyttöön. Pakolaisten asuttamisen jälkeen kiinteistöistä saadut myyntituotot tulisi kuulemma käyttää paikallisen asuntopulan helpottamiseen.

Pohjois-Kensington on kaupunginosan köyhintä aluetta. Siellä sijaitsee muun muassa Grenfell Tower -tornitalo, jonka palossa kuoli kesällä 2017 yli 70 ihmistä.

Etelämpää löytyy puolestaan kaupunginosan kallein katu eli Kensington Palace Gardens. Kadun kiinteistönomistajiin kuuluu torstaina Britannian pakotelistalle joutunut venäläismiljardööri Roman Abramovitš.

Rachel Davies Tekan mukaan Britanniasta on ollut liian helppo ostaa kiinteistöjä ilman että kukaan tietää todellista omistajaa.

”Rikolliselle rahalle on levitetty punaista mattoa vuosikymmenien ajan”, sanoo Transparent International -järjestön Rachel Davies Teka, joka on erikoistunut korruptioon Britanniassa.

Järjestön mukaan korruptiosta tai läheisistä yhteyksistä Kremliin epäillyillä venäläisillä on ainakin noin 1,8 miljardin euron kiinteistöomistukset Britanniassa. Tästä potista lähes viidennes sijaitsee Kensingtonin ja Chelsean alueella.

Kensingtonin vilkkaan kauppakadun varrella on raportoitu asuvan puolestaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin naisystävän aiemmasta liitosta oleva tytär Polina Kovaleva.

Torstainen laajaan jaettu Twitter-ketju raportoi alle kolmekymppisen Kovalevan ostaneen 4,4 miljoonaa puntaa eli yli viisi miljoonaa euroa maksaneen luksusasuntonsa käteisellä kuutisen vuotta sitten.

Lavrov kuluu Britannian pakotelistalle, mutta hänen henkilökohtainen lähipiirinsä ei ainakaan toistaiseksi. Perjantaina brittihallitus lisäsi pakotelistalle lähes 400 venäläispoliitikkoa.

Britannian lainsäädäntö tarjoaa ilman pakotteitakin keinot jäädyttää kyseenalaisin keinoin hankittua omaisuutta.

Vuonna 2018 viranomaiset saivat käyttöönsä uuden voimakeinon, jonka mukaan Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleva voitiin määrätä tekemään selkoa omaisuutensa alkuperästä. Tätä selvityskäskyä (unexplained wealth order eli UWO) on kuitenkin käytetty hyvin vähän.

”Selvityskäsky [UWO] on tarkoitettu sen tyylisiin tapauksiin, kun ihmiset ilmaantuvat Lontooseen – – ostamaan neljän miljoonan punnan asuntoja ilman laillista rahoitusta”, brittihallituksen digitaloudesta vastaava apulaisministeri Chris Philp sanoi LBC:n radiohaastattelussa.

Philpin mukaan venäläisillä oligarkeilla on Britanniassa käytössään kuitenkin kalliit ja kovat juristit, ja sen takia pakote- ja selvitystoimet vaativat lujan laillisen perustan.

Ukrainan sota on vauhdittanut Britanniassa rahanpesulakien kiristystä. Powell pitää asiaa hyvänä, vaikka pikauudistuksiin on jäänyt porsaanreikiäkin.

”[Oligarkkien] omaisuudelle sallitaan yhä liian pitkät myyntiajat. Lisäksi toimeenpanevilta viranomaisilta puuttuu niin henkilöresursseja kuin valtaakin, kun tilannetta vertaa esimerkiksi Yhdysvaltain vastaavaan.”

Ukrainaa tukevia kukka-asetelmia ja banderolleja on tuotu Vladimir Suuren (980–1015) patsaalle Lontoossa. Patsas sijaitsee Kensingtonin ja Chelsean kaupunginosassa.

Kensingtonissa ja Chelseassa kampanja rahanpesua ja oligarkkeja vastaan yhdistää paikallispoliitikkoja. Samassa rintamassa on niin työväenpuoluelaisia kuin konservatiivejakin.

Labourin kunnallispoliitikko Monica Press vaatii verotuksen painopisteen siirtämistä tuloista varallisuuteen. Nyt oligarkki saattaa maksaa miljoonalukaalistaan vain muutama sata puntaa enemmän kiinteistöveroa kuin vaatimattomassa asunnossa asuva tavallinen ihminen.

Kunnallispoliitikko Monica Press haluaa, että sijoitusasunnon pitämisestä tyhjillään rangaistaan.

”Avaintehtävissä kuten sairaanhoitajina työskentelevillä ei ole varaa asuntoon. Asuntoa jonottaa täällä 3 000 perhettä. Jonon purkaminen kestää yhdeksän vuotta”, Press sanoi.

Venäläiset oligarkit eivät ole ainoita, jotka ovat imuroineet loistoasuntoja ja nostaneet samalla Lontoon kiinteistöjen hinnat pilviin.

Rahanpesun vastainen kampanja toimitti perjantaina pesukoneen Kensingtonissa sijaitsevan luksuskerrostalokompleksin edustalle. Kiinteistön vartija ei päästänyt väkeä sisäpihalle asti.

Thornwood Gardens -luksusasuntokompleksi Lontoossa. Kampanjoitsijoiden mukaan talossa asuu Azerbaidžanin johtavaa perhettä.

Powellin mukaan talossa asuu Azerbaidžanin presidentin perhettä, jonka käytössä on yksi kokonainen talo sekä kaksi asunto-osaketta. Asuntojen arvo on noin 45 miljoonaa puntaa. Perheen koko Lontoon-kiinteistösalkku on lähes kymmenkertainen.

”Voi kysyä, että miten siihen on varaa, kun presidentin vuosipalkka on noin 175 000 puntaa.”