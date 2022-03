Lontoon kalleimman kadun päässä on käynnissä jatkuva Venäjän vastainen mielenosoitus.

Lontoo

Lontoon kalleimmasta kadusta tuli torstaina aiempaa pahamaineisempi, kun Britannian hallitus asetti venäläismiljardööri Roman Abramovitšin pakotelistalle.

Roman Abramovitšin omaisuus on Bloombergin tietojen mukaan noin 12,4 miljardia euroa.

Abramovitšin on raportoitu omistavan ison talon Kensington Palace Gardens -kadulla. Samalla kadulla asuu raharikkaiden lisäksi muun muassa Suomen suurlähettiläs, Venäjän suurlähettiläs sekä muita korkea-arvoisia diplomaatteja.

Suomen ja Venäjän suurlähettiläiden residenssit ovat naapureita keskenään.

Mediatietojen mukaan Abramovitšin talossa on 15 makuuhuonetta. Historiallisiin suojelukohteisiin lukeutuvan talon arvo on 120–180 miljoonaa euroa.

Pakotteista seuraa, että miljardööri ei voi myydä taloaan eikä muutakaan Britanniassa sijaitsevaa jäädytettyä omaisuuttaan. Abramovitš tunnetaan parhaiten siitä, että hän omistaa Chelsea-jalkapalloseuran.

Roman Abramovitš juhli Münchenissä toukokuussa 2012 Chelsean voitettua Mestarien liigan.

Moni Britanniassa on jo ehdottanut, että Abramovitšin hulppea talo pitäisi antaa Ukrainasta tulevien pakolaisten majoitukseen.

Britannia on ottanut EU-maihin verrattuna ainakin toistaiseksi vain vähän pakolaisia Ukrainasta. Sodan jaloista saarivaltakuntaan pakenevat tarvitsevat viisumin toisin kuin EU-maihin jäävät.

Abramovitšilla on Britanniassa myös paljon muuta omaisuutta.

Britannian ulkoministeriön mukaan hän omistaa osuuden Evraz-teräsyhtiöstä sekä Norilsk Nickel -metalliyhtiöstä. Lehtietojen mukaan Abramovitšin Evraz-osuus on hieman alle 29 prosenttia ja Norilsk-osuus parisen prosenttia.

Kaupankäynti Lontoon pörssissä listatulla Evrazilla keskeytettiin torstaina osakekurssin laskettua rajusti.

The Times -lehden mukaan Abramovitš omistaa ainakin 70 kiinteistöä Britanniassa. Suurin osa niistä sijaitsee Lontoon kalleimmilla alueilla. Kiinteistösalkun arvo on noin 600 miljoonaa euroa.

Abramovitšilla on kiinteistöjä myös muun muassa Ranskassa, Israelissa, Karibialla ja Yhdysvalloissa. Hänellä on Venäjän kansalaisuuden lisäksi Portugalin ja Israelin kansalaisuus.

Useiden muiden miljardöörien tapaan Abramovitš omistaa lisäksi isoja huvijahteja, lentokoneita, loistoautoja ja helikoptereita. The Timesin mukaan hänellä on myös mittava taidekokoelma.

Abramovitšin Solaris-huvijahti seilaa lehtitietojen mukaan Bermudan lipun alla. Jahti nähtiin viimeksi Barcelonassa.

Venäjän Lontoon suurlähetystö ja konsulaatti sijaitsevat lähellä Kensington Palace Garden -kadun pohjoista sisääntuloaukkoa.

Lähetystön ja konsulaatin edessä on käynnissä jatkuva mielenosoitus Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

Keskiviikkona konsulaatista päin katsottuna kadun toisella puolella näkyi muun muassa banderolli, jossa lähetystön väkeä kehotettiin lähtemään pois tai ”helvettiin ja Haagiin [sotarikostuomioistuimeen] Putinin kanssa”.

Mielenosoitusnäkymä Venäjän Lontoon konsulaatista päin katsottuna.

Toimittaja-kirjailija Catherine Belton on taustoittanut Abramovitšin ja muiden oligarkkien rikastumista ja muita tekemisiä teoksessaan Putin’s People – How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (2020).

Teos on ilmestynyt suomeksi nimellä Putinin sisäpiirissä — Kuinka KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan Ilkka Rekiaron kääntämänä.

Abramovitš ja ryhmä muita venäläisiä veti HarperCollins-kustannusyhtiön ja Beltonin kirjasta oikeuteen. Abramovitš ja kustantaja sopivat asian viime joulukuussa.

Britanniassa ollaan nyt huolissaan siitä, kuinka oligarkkien ja muiden raharikkaiden matala kynnys vetää kriitikot käräjille heikentää käytännössä sananvapautta.