HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

EKP varoitti talouskasvun hidastuvan sodan takia

Euroopan keskuspankki varoitti torstaina euroalueen talouskasvun hidastuvan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen takia. Sodan takia energia on kallistunut, kaupankäynnissä on häiriöitä ja luottamus talouteen on heikentynyt.

Pahimmassa tapauksessa euroalueen talouskasvu hidastuu EKP:n mukaan tänä vuonna 2,3 prosenttiin ja inflaatio kiihtyy 7,1 prosenttiin. Epäsuotuisassa vaihtoehdossa talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja inflaatio on 5,9 prosenttia.

Myönteisimmän näkymän mukaan euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 3,7 prosenttia ja inflaatiovauhti on 5,1 prosenttia. Vielä joulukuussa EKP arvioi euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna 4,2 prosenttia ja inflaation olevan 3,2 prosenttia.

EKP päätti torstaina kiihdyttää arvopaperiostojen vähentämistä hillitäkseen kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota. Arvopapereita ostetaan huhtikuussa 40 miljardin euron arvosta, toukokuussa 30 miljardin euron arvosta ja kesäkuussa 20 miljardin euron arvosta.

Venäjä kansallistaa ulkomailta vuokratut lento­koneet

Venäjän hallitus esitti torstaina maan parlamentille, että venäläisten lentoyhtiöiden ulkomailta vuokraamat lentokoneet voitaisiin rekisteröidä lentoyhtiöiden omaisuudeksi.

Ulkomaiset yritykset ovat vuokranneet Venäjälle yli 500 lentokonetta, ja vain pieni osa niistä on saatu palautettua maasta. Venäjälle jääneiden koneiden arvoksi on arvioitu yli 10 miljardia dollaria.

Venäjän hallitus oli aiemmin ohjeistanut yhtiöitä lopettamaan kansainväliset lennot ja tuomaan koneet Venäjälle tämän viikon tiistaihin mennessä.

Länsimaiden asettamien pakotteiden mukaan vuokratut koneet olisi pitänyt takavarikoida venäläisiltä lentoyhtiöiltä.

Suunnitelma Venäjältä lähtevien yritysten kansallistamisesta eteni

VENÄJÄN valtapuolue Yhtenäinen Venäjä ilmoitti keskiviikkona, että maan hallitus on hyväksynyt ensimmäisen askeleen kohti maasta lähtevien ulkomaisten yritysten omaisuuden kansallistamista.

Yhtenäinen Venäjä ilmoitti viestipalvelu Telegramissa hallituksen komission kannattaneen esitystä, joka sallii ottaa hallintaan sellaiset yritykset, joiden omistus on yli 25-prosenttisesti ”epäystävällisistä maista” tulevien ulkomaisten hallussa.

Venäjän valtapuolue on uhkaillut kansallistamisella muun muassa kolmea suomalaisyhtiötä Fazeria, Valiota ja Pauligia nimeltä mainiten. Kyseiset yhtiöt ovat kertoneet vetäytyvänsä Venäjältä.

Yksi Venäjän rikkaimmista oligarkkeista, Vladimir Potanin arvosteli maan suunnitelmia ottaa Venäjältä lähtevien yritysten omaisuutta hallintaan.

Hänen mukaansa suunnitelman toteuttaminen palauttaisi Venäjän vuoteen 1917.

Oligarkkien painostus jatkuu

Euroopan unioni lisäsi keskiviikkona pakotelistalle kolme venäläistä oligarkkia, jotka omistavat merkittäviä venäläisiä kemianyhtiöitä.

Pakotteet saattavat uhata Euroopan ruoantuotantoa. Mikäli lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden vienti Venäjältä Eurooppaan katkeaisi, tarkoittaisi se jo ennestään kallistuneiden lannoitteiden hinnan nousua ja epävakaampia ruokamarkkinoita.

43 prosenttia kaikista EU:n lannoitteista on tullut Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Tuonti Valko-Venäjältä tyrehtyi jo viime kesänä pakotteiden takia. Ukrainan itäosissa sijaitsevat suuret lannoitetehtaat taas ovat sulkeneet ovensa sodan takia, ja Ukraina on asettanut lannoitteet vientikieltoon.

Myös Britannian hallitus on iskenyt lujaa venäläisiä oligarkkeja vastaan. Maan hallitus asetti torstaina pakotteita kaikkiaan seitsemälle venäläismiljardöörille. Britannian hallitus jäädyttää heidän varansa Britanniassa.

Oligarkkien yhteenlasketun omaisuuden arvo on Britannian hallituksen mukaan yhteensä noin 18 miljardia euroa.

Amazon splittaa osakkeensa

Verkkokauppajätti Amazon aikoo splitata osakkeensa ja ostaa osakkeitaan 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin yhdeksän miljardin euron arvosta.

Yhtiö hallitus hyväksyi splittauksen ja osakkeiden osto-ohjelman keskiviikkona.

Osakekannan uudelleen jakaminen on toteutetaan siten, että yhden vanhan osakkeen tilalle tulee 20 uutta osaketta. Sijoittajat saavat prosessissa Amazonin yhdellä osakkeella 19 lisäosaketta.

Splittauksen on määrä tapahtua 6. kesäkuuta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on Amazonin ensimmäinen osakesplitti sitten vuoden 1999.

Swappie haastettiin oikeuteen tasa-arvo­lain rikkomisesta

Startup-yritys Swappien entinen työntekijä, seksuaalista häirintää työpaikallaan kokenut Jéssica Lubrano on haastanut yhtiön oikeuteen.

Tiistaina Helsingin käräjäoikeuteen saapuneessa haaste­hakemuksessa hän hakee korvauksia laittomana pitämästään työsuhteen purkamisesta ja tasa-arvolain rikkomisesta. Lubrano katsoo työsuhteen purkamisen johtuvan siitä, että hän vaati työnantajaa puuttumaan seksuaaliseen häirintään. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

HS Visio kertoi teknologiayhtiö Swappien ongelmallisesta kulttuurista viime vuoden syyskuussa.

Yhdysvallat kielsi öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä

YHDYSVALLAT on päättänyt kieltää öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti päätöksestä tiistaina.

Yhdysvallat toi Reutersin mukaan Venäjältä yli 20,4 miljoonaa barrelia raakaöljyä ja jalostettua öljyä kuukaudessa vuonna 2021. Määrä vastaa noin kahdeksaa prosenttia maan nestemäisten polttoaineiden tuonnista.

Yhdysvaltojen energiahuollolle Venäjän-tuonnilla ei ole strategista merkitystä.

Nikkelin hinta karkasi pilviin

Nikkelin hinta lähti alkuviikolla räjähdysmäiseen nousuun. Metallin hinta nousi jo maanantaina yli 70 prosenttia. Tiistaiaamuna nikkelin hinta nousi yli 80 prosenttia maanantain lukemista, kunnes Euroopan suurin raaka-ainepörssi London Metal Exchange pysäytti kaupankäynnin.

Nikkelin hinta oli vielä vuoden alussa noin 20 000 dollaria tonnilta, mutta tiistaiaamuna sen hinta kävi yli 100 000 dollarissa, historian korkeimmissa lukemissa.

Hinnannousuun on todennäköisesti vaikuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Venäjä on yksi maailman suurimmista raaka-aineiden tuottajista, ja sen asema on merkittävä muun muassa juuri nikkelimarkkinoilla. Länsimaat ovat asettaneet pakotteita Venäjälle ja venäläisille yhtiöille hyökkäyksen seurauksena. Lisäksi lukuisat länsimaiset yhtiöt välttävät tällä hetkellä yhteistyötä venäläisten yhtiöiden kanssa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan nikkelin ennätysmäinen hinnannousu saattoi olla seurausta niin kutsutusta ”short squeezesta” eli nikkelin hinnanlaskua odottaneiden sijoittajien yrityksestä ostaa nikkeliä markkinoilta.