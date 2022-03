Venäjä on uhannut takavarikoida tai kansallistaa ulkomaisten yhtiöiden omaisuuden, jos ne jättävät maan. Toistaiseksi uhkaus ei ole toteutunut, ja ristiriitaiset tiedot Venäjän aikeista kielivät suunnitelmien epäselvyydestä.

Venäjä suunnittelee vakavia vastatoimia ulkomaisille yrityksille, jotka keskeyttävät liiketoimintojaan ja vetäytyvät maasta. Valtio on kertonut valmistelevansa yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden omaisuuden takavarikointeja.

Toimien tavoitteena on pelotella vielä Venäjällä toimivia yhtiöitä pysymään maassa ja toisaalta näyttää, että työpaikkoja halutaan säilyttää. Venäjän valtapuolue vie eteenpäin esitystä, jonka mukaan Venäjä voisi ottaa hallintaansa yritykset, joiden omistuksesta vähintään neljännes on ”epäystävällisissä maissa”, kuten Euroopan unionissa.

”Venäjän hallinto edistää jo toimia, joihin kuuluvat konkurssimenettely ja omaisuuden kansallistaminen [lähtemään pakotetuissa] ulko­maalaisissa yhtiöissä”, Venäjän entinen pääministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev kirjoitti torstaina Vkontakte-palvelussa.

”Mitkä hyvänsä syyt ovat lähdön taustalla, ulkomaisten yritysten täytyy ymmärtää, ettei markkinallemme palaaminen tule olemaan helppoa.”

Venäjän toimet omaisuuden kansallistamiseksi tai taka­varikoimiseksi ovat toistaiseksi suunnitelmien asteella. Venäjällä on myös esitetty ulkomaalaisille yhtiöille vaihtoehtoja, jos ne päättävät keskeyttää toimintansa.

Ulkomaisen omaisuuden takavarikointi tai kansallistaminen ovat rajuja toimia. Käytännössä omaisuus siirtyisi valtiolle ilman korvausta.

Toteutuessaan tällaiset toimet tulisivat jäämään historiaan.

”Ulkomaisen omaisuuden kansallistaminen on ennenkuulumatonta”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) EU-vaikuttamisesta ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio sanoo.

Venäjän oman historian varrelta sen sijaan on useita esimerkkejä kansallistamisista. Esimerkiksi 2000-luvun alussa öljy-yhtiö Jukos kansallistettiin kovaotteisesti. Samalla liikemies, Vladimir Putinin kriitikko ja entinen oligarkki Mihail Hodorkovski passitettiin vuosiksi vankilaan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju ei näe, että Venäjä nyt välttämättä toteuttaisi takavarikkoja.

”Uskon, että tämä takavarikointikuvio on enemmän poliittista peliä ja informaatiosodankäyntiä kuin todellista uhkailua”, Kangasharju sanoo.

Toisaalta moni ei halunnut uskoa Venäjän aloittavan laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa. Moni asiantuntija on todennut, että Venäjältä voi odottaa nyt melkein mitä tahansa.

Venäjän aikeet omaisuuden takavarikoinneista ovat vastatoimia lännen pakotteille. Kangasharju toteaa, ettei yrityksille ole olemassa hyviä vaihtoehtoja, jos Venäjä päättää ottaa yritysten omaisuutta jollain keinolla hallintaansa.

”Venäjä ei haluaisi, että yritykset lähtevät sieltä pois. Kaikki lännen pakotteisiin suostuminen on laitonta”, Kangasharju sanoo.

Ei kuitenkaan ole nähtävissä ainakaan vielä, että Venäjän pelottelu tepsisi sillä tavalla, että yritykset jäisivät sen takia maahan.

”Luulen, että virta pois jatkuu ja Venäjän eristäminen tulee totaalisemmaksi. Jännittävää nähdä, ketkä sinne jäävät ja millä perusteella”, Kangasharju sanoo.

Venäjä on EK:n Vuorion mukaan antanut osittain ristiriitaista tietoa aikeistaan eikä ole täysin selvää, millaiset suunnitelmat todella tulevat etenemään. Tämä kielii siitä, ettei selkeää suunnitelmaa välttämättä ole, vaan Venäjä painostaa länttä.

Venäjän rikkaimpiin oligarkkeihin kuuluva Nornickel-yhtiön pääomistaja Vladimir Potanin on kritisoinut takavarikkosuunnitelmia. Putinin kanssa jääkiekkoa pelannut Potanin sanoo, että kansallistamiset veisivät Venäjän vuoteen 1917 ja johtaisivat sijoittajien epäluottamukseen kymmenien vuosien ajaksi.

Ennen takavarikkopuheita Venäjä antoi ulkomaalaisille yrityksille kolme vaihtoehtoa, sanoo Vuorio.

Ensinnäkin yhtiöt voisivat jatkaa toimintaansa normaalisti.

Alustavien tietojen mukaan toinen vaihtoehto on, että yhtiö luovuttaa toimintansa väliaikaisesti venäläiselle kumppanille. Yksi tällainen kumppani voisi Bloombergin mukaan olla Venäjän kehityspankki Vnešekonombank.

Ulkomaisen yhtiön omistajien pitäisi viidessä päivässä päättää, aikooko yhtiö jatkaa myöhemmin toimintaansa Venäjällä vai pannaanko omaisuus myyntiin. Tästä alkaisi muutaman kuukauden prosessi, jonka aikana omaisuus voitaisiin myydä huutokaupassa tai yhtiö voisi palata Venäjälle ja ottaa omaisuuden taas hallintaan.

”On epäselvää, voisiko tämä venäläinen kumppani olla myös yhtiön oma paikallinen johto”, Vuorio sanoo.

Kolmas Venäjän antama vaihtoehto on omaisuuden likvidointi eli konkurssimenettely.

Ristiriita syntyy siitä, että Venäjä ehti toisaalta kieltää ulkomaisen omaisuuden realisoinnin. Sittemmin kerrottiin, että yhtiöt voisivat kuitenkin myydä omaisuuttaan Venäjällä erityismenettelyn aikana.

”Exitejä on vireillä niin paljon, että Venäjä yrittää pelastaa työpaikkoja tällä menettelyllä. Venäjän retoriikka on, että jos jatkaa siellä, kaikki on hyvin. Jos lähtee, harkintalistalla on tällaisia toimia”, Vuorio sanoo.

Edelleen Venäjällä jatkavien yritysten tilanne on vaikea ja annetut tiedot ja sääntely sekavaa. Paikallinen johto on rikosoikeudellisessa vastuussa, jos yhtiö toimii Venäjän lakien vastaisesti. Venäjällä länsimaiden pakotekäytännön noudattaminen on laitonta.

”Yritysten pitää olla tarkkana, eikä pikakaistaa ole. Ulkomaiset yritykset yrittävät hoitaa asian lainsäädännön kannalta oikein ja niin, että vältetään kohtuuttomat taloudelliset tappiot”, Vuorio sanoo.

Toistaiseksi esimerkiksi elintarvikejätti Danone on kertonut jatkavansa toimintaa Venäjällä. Myös muut isot päivittäistavarayhtiöt, kuten Unilever, Nestlé ja Procter & Gamble, jatkavat toimintojaan rajoitetusti Venäjällä vedoten niiden tuotteiden olevan ihmisten elämän kannalta välttämättömiä.

”Tiedä sitten, miten yritys [Danone] kuvittelee myyvänsä jogurttia lännessä. Kansa on joka paikassa tässä [Venäjän boikotissa] mukana”, Kangasharju sanoo.

Kangasharju sanoo, että Venäjän vastapakotteet ja sodan vaikutukset voivat olla joillekin yksittäisille yrityksille katastrofaalisia, mutta toistaiseksi tilanne ei ole viemässä Suomea taantumaan.

”Ongelmat ovat pistemäisiä, vaikka jollekin yksittäiselle yritykselle tilanne voi olla totaalisen vaikea.”

Ulkomaisen yhtiön omaisuuden kansallistaminen tai takavarikoiminen tarkoittaisi nyt sitä, että yritys käytännössä menettäisi tappioina kaiken, mitä on sijoittanut Venäjälle. Toisaalta voi ajatella, että Venäjällä olevat liiketoiminnot ovat juuri nyt myynnin kannalta muutenkin melko arvottomia.

EK:n Vuorion mukaan on epätodennäköistä, että valtio ylipäätään pystyisi hoitamaan ulkomaisten yhtiöiden toimintaa sujuvasti. Pelkästään toiminnan jatkaminen valtion tietojärjestelmien varassa ja ilman länsimaisia varaosia voi osoittautua mahdottomaksi.

”On selvää, että Venäjän valtio ei kykene pyörittämään länsimaisia bisneksiä riittävällä tehokkuudella”, Vuorio sanoo.

Isoista suomalaisyhtiöistä esimerkiksi Fortum ei ole vielä ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjältä. Fortumilla on tytäryhtiönsä Uniperin kanssa 12 voimalaitosta Venäjällä. Konsernin Venäjän käyttöomaisuuden ja käytännössä kuopatuksi tulleen Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen kirjanpitoarvo on noin 5,5 miljardia euroa.

Viime vuonna Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta viidennes eli noin 500 miljoonaa euroa tuli Venäjältä. Venäjän toiminnan äkillinen loppuminen olisi valtava isku yhtiölle.

Kangasharjun mukaan Fortumin romahduksellakaan ei olisi yhtä suurta merkitystä Suomen taloudelle kuin esimerkiksi Nokialla, jonka alihankintaketju oli kietoutunut laajasti talouteen.

Mitä länsimaat voisivat tehdä vastatoimena, jos Venäjä toteuttaa kansallistamis- tai takavarikkosuunnitelmat?

Todennäköistä on, että länsimaat kiristävät talouspakotteita. Kangasharju toteaa, ettei Suomen tai muiden länsimaiden ole taloudellisesti järkevää ottaa venäläisyhtiöiden paikallisia tytäryhtiöitä hallintaansa.

Venäjän toimia laittomiksi sanonut Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin lehdistösihteeri Jen Psaki totesi mahdollisten takavarikkojen johtavan ”entistäkin suurempaan taloudelliseen tuskaan” Venäjällä.