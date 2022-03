Pakotteiden johdosta 10 hallituksen 11 jäsenestä lähtivät tehtävistään, ja jäljelle jäi vain toimitusjohtaja.

Venäjän rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Roman Abramovitš on toiminut jalkapallojoukkue Chelsean omistajana vuodesta 2003.

Valtaosa Venäjän suurimman teräsyhtiön Evrazin hallituksesta ilmoitti perjantaina irtisanoutuvansa tehtävistään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Irtisanoutumisen syynä ovat Britannian asettamat pakotteet yhtiön suurinta omistajaa Roman Abramovitšia vastaan sekä yhtiön osakekaupan jäädytys Lontoon pörssissä.

Britannia päätti torstaina jäädyttää venäläisen Abramovitšin varat ja asetti häntä vastaan matkustuskiellon. Syynä on Abramovitšin yhteys Ukrainaan hyökänneen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Lisäksi Abramovitš on Britannian mukaan ollut mukana luomassa epävakautta Ukrainaan Evrazin kautta. Suurimpana osakkaana hän on Britannian mukaan voinut kontrolloida yhtiön toimintaa, joka on esimerkiksi saattanut toimittaa terästä Venäjän armeijan tarpeisiin.

Venäjän rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Abramovitš on toiminut jalkapallojoukkue Chelsean omistajana vuodesta 2003. Ukrainan sodan sytyttyä hän ilmoitti luopuvansa seuran taloudenhoidosta ja hallinnasta.

Evrazin mukaan Abramovitšilla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan, sillä hänellä ei ole yli 50 prosentin omistusta. Yhtiön mukaan Abramovitš omistaa 28,6 prosenttia sen osakkeista.

Lisäksi Evraz kertoi toimittavansa terästuotteita vain infrastruktuurin ja rakennussektorin tarpeisiin, joten Britannian talouspakotteiden ei pitäisi koskea sitä.

Perjantaina yhtiö ilmoitti sen hallituksen enemmistön eroavan ja kertoi odottavansa jatkoselvityksiä Britannian talousviranomaisilta.

”Evraz on hyvin huolestunut ja surullinen Ukraina–Venäjä-konfliktista ja toivoo, että rauhallinen ratkaisu löydetään pian”, yhtiö sanoi tiedotteessaan Reutersin mukaan.

Evraz on listattu sekä Moskovan että Lontoon pörsseissä.