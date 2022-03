Venäläisen Aeroflotin muodon­muutos laadukkaaksi lento­yhtiöksi on vienyt vuosia ja miljardeja – Nyt työ on tehty tyhjäksi hetkessä

Venäjän Aeroflotista on kehitetty moderni kansainvälinen lentoyhtiö, joka on vertailuissa samaa luokkaa kuin Finnair ja Air France. Nyt pakotteet estävät siltä kansainväliset lennot ja jopa koneiden pitäminen turvallisessa lentokunnossa näyttää epävarmalta.

Venäläinen Aeroflot luotiin aikoinaan Neuvostoliiton kansalliseksi lentoyhtiöksi.

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana sitä on uudistettu miljardeilla dollareilla, ja neuvostoaikaisesta yhtiöstä, jolla oli ankeat ruoat ja epämukavat istuimet, on tullut uusilla koneilla ympäri maailmaa lentävä palkittu lentoyhtiö, kuvailee The Wall Street Journal.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan runsaat kaksi viikkoa sitten, kaikki kuitenkin muuttui.

Nyt lentoyhtiön uudistustyön hedelmät näyttävät valuvan hukkaan hetkessä.

Venäjän aloitettua hyökkäyksensä länsimaat ovat sulkeneet ilmatilansa Aeroflotilta ja muilta venäläisyhtiöiltä. Yhtiön toimitusjohtaja Mihail Polubojarinov on lisätty pakotelistalle. Kansainväliset pakotteet ovat saaneet Aeroflotille lentokoneita vuokranneet länsimaiset yhtiöt tavoittelemaan koneitaan takaisin.

Käytännössä pakotteet ovat estäneet suurimman osan Aeroflotin kansainvälisistä lennoista.

Vastauksena pakotteisiin Venäjä on kansallistamassa Aeroflotin ja muiden lentoyhtiöidensä ulkomailta vuokraamat koneet.

On kuitenkin epäselvää, kuinka kauan koneilla voidaan lentää turvallisesti.

Aeroflotin käyttämiin Boeingeihin ja Airbuseihin ei saada pakotteiden takia varaosia koneiden valmistajilta ja niiden tavarantoimittajilta. Riskinä on, että koneita ei huolleta valmistajien huoltoaikataulujen mukaisesti eikä hyväksytyillä tai uusilla osilla.

Kärsittyään yli viikon peruutuksista ja välteltyään koneiden joutumista takavarikkoon ulkomaisilla lentokentillä Aeroflot perui suosiolla viime viikonloppuna kaikki kansainväliset lennot lukuun ottamatta Valko-Venäjän lentoja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voinut tuhota Aeroflotin maineen kansainvälisenä lentoyhtiönä pitkäksi aikaa.

Vaikka sota loppuisi ja lentorajoituksista jossain vaiheessa luovuttaisiin, yhtiö kärsisi edelleen hyökkäyksen aiheuttamasta mainehaitasta, arvioi The Wall Street Journalin haastattelema ilmailualan konsultti John Strickland.

”Heidän [Aeroflotin] kohtalonsa on naimisissa sen kanssa, mitä tapahtuu poliittisesti”, Strickland sanoi.

Koronapandemian aikana vuokrakoneita tarjoavat yritykset ovat pitäneet Aeroflotia luotettavana asiakkaana Venäjän vahvan kotimaan kysynnän takia.

Viime kesänä Venäjän lentokapasiteetti oli yli puolet suurempi kuin vuonna 2019 ennen pandemiaa.

Nyt Venäjään liittyneet riskit ovat kuitenkin käyneet leasing-yhtiöille todeksi.

Neuvostoliiton romahdettua silloinen Aeroflot pilkottiin pienemmiksi yhtiöiksi, ja kansainväliseen liikenteeseen erikoistunut yhtiö säilytti alkuperäisen nimen.

2000-luvun alussa yhtiötä lähdettiin uudistamaan. Univormuja muutettiin, ruokalistat laitettiin uusiksi ja vanhan neuvostoaikaisen lentokaluston tilalle hankittiin uusia Boeing- ja Airbus-koneita. Penkitkin muuttuivat mukavammiksi.

Vuonna 2019 Aeroflot sai neljännen tähden lentoyhtiövertailija Skytraxilta. Saman luokituksen ovat saaneet esimerkiksi Finnair, Air France ja British Airways.

Lentoyhtiöiden turvallisuusvertailuissa Aeroflot ei tosin ole ollut aivan kärkipäässä.

Vertailijayhtiö Jacdecin listalla vuodelta 2021 Aeroflot on maailman 90:nneksi turvallisin lentoyhtiö sijoittuen venäläisen Ural Airlinesin ja turkkilaisen Pegasus Airlines väliin.

Venäjän valtio omistaa edelleen enemmistön Aeroflotista.

Kun yhtiön kansainväliset lennot peruttiin, presidentti Vladimir Putin ennätti samana päivänä vierailemaan Aeroflotin lentohenkilökunnan koulutuskeskuksessa.

Putin poseerasi kuvissa Aeroflotin punaisiin univormuihin pukeutuneiden lentoemäntien kanssa. Venäjän johtaja näytti jopa luopuneen pitkistä turvaväleistä, joita hän on sitkeästi noudattanut korona-aikana.