Lähes täysin pakotteiden ulko­puolelle jäänyt Gazprombank on tärkeä kaasu­riippuvaiselle Euroopalle, mikä voi WSJ:n mukaan avata oven pakotteiden kiertämiseen

Venäjän kaasuyhtiö Gazpromia varten luotu pankki on onnistunut väistämään pakotteita, koska Euroopan täytyy pystyä maksamaan venäläisestä tuontikaasusta.

Gazprombank on välttänyt suurimman osan länsimaiden pakotteista.

Länsimaiden asettamat pakotteet ovat osuneet useimpiin Venäjän suurista pankeista sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan toissa viikolla. Pakotteiden kohteeksi ovat joutuneet esimerkiksi maan suurimmat pankit Sberbank ja VTB.

Yksi on kuitenkin säästynyt niiltä lähes täysin, nimittäin Venäjän kolmanneksi suurin pankki Gazprombank. Asiasta on kirjoittanut The Wall Street Journal.

Venäjän suurimman yrityksen, kaasujätti Gazpromin, rahoitustarpeita palvelemaan luotu pankki on tärkeä palanen Venäjän maakaasu­viennissä.

Euroopan unioni on halunnut pitää Gazprombankin pakotteiden ulkopuolella. Sitä tarvitaan, kun EU-maat ostavat maakaasua Venäjältä. Yli 40 prosenttia EU:n tuomasta kaasusta tulee Eurostatin mukaan Venäjältä.

Gazprombank on kuitenkin tehnyt liiketoimintaa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ja sekaantunut rahanpesuun Euroopassa, toteaa The Wall Street Journal.

Gazprombankilla on kirjeen­vaihtaja­pankkisuhteet useisiin länsi­maisiin pankkeihin. Se voi siis siirtää dollareita, euroja ja muita ulko­maan­valuuttoja omistajiensa puolesta.

Tällaiset suhteet Gazprombankilla on ollut esimerkiksi JP Morganin, Deutsche Bankin ja Commerzbankin kanssa.

Toisin kuin monet muut länsimaiset suuryritykset, pankeista ainakin Deutsche Bank on kertonut pysyvänsä Venäjällä huolimatta maan hyökkäyksestä Ukrainaan.

Gazprombankin säästäminen pakotteilta voi The Wall Street Journalin haastattelemien pakotekonsulttien mukaan avata oven pakotteiden kiertämiseen. Esimerkiksi VEB-pankki, johon kohdistuu pakotteita, omistaa viimeisimpien tietojen mukaan kahdeksan prosentin osuuden Gazprombankista.

Putinin lähipiiristä Gazprombankin asiakkaisiin on kuulunut esimerkiksi Kirill Shamalov, jonka kerrotaan olleen naimisissa Putinin tyttären kanssa.

Vuonna 2014 Shamalov osti 17 prosenttia petrokemianyhtiö Siburista Gazprombankin tarjoamalla rahoituksella.

Sekä Yhdysvallat että Britannia ovat asettaneet Shamaloville pakotteita.

Gazprombankin Sveitsin haaran toimintaa rajoitettiin vuonna 2018 maan viranomaisten toimesta.

Panaman papereiden paljastusten vanavedessä ilmeni, että pankki ei ollut tarkastanut asiakkaita ja rahansiirtoja vaaditulla tavalla.

Sveitsin sääntelyviranomainen Finma totesi tuolloin, että pankki oli rikkonut vakavasti rahanpesun vastaisia vaatimuksia kymmenen vuoden ajan vuoteen 2016 asti.

Vaikka Gazprom on edelleen Gazprombankin suurin asiakas, pankin liiketoiminnot koskevat nykyään isoa osaa Venäjän taloudesta ja sen yhteyksistä länsimaihin, The Wall Street Journal toteaa.

Lehden haastattelema entinen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvonnan virkamies Cari Stinebower toteaa, että pankin jättäminen pakotteiden ulkopuolelle kaasutuonnin maksuja varten tarkoittaa, että kanavat ovat auki myös sellaisille maksuille, joille niitä ei ole tarkoitettu.

”Jos katsotaan Irania ja Venezuelaa, niiden pankit ovat kehittyneet mestarillisiksi perustamaan yhtiöitä ja kerrostamaan liiketoimiaan niin, että on lähes mahdotonta tietää, keitä siirtojen todelliset saajat ovat”, Stinebower huomauttaa.