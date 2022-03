Kun täysi tuotanto alkaa, tuottaa uusi yksikkö 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Olkiluoto 3:n piti alun perin valmistua jo vuonna 2009. Kuva on otettu syyskuussa 2021.

Olkiluodon kolmosreaktori on lauantaina puoliltapäivin alkanut ensimmäistä kertaa tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon, kertoo TVO. Yksikkö liitettiin sähköverkkoon 103 megawatin teholla.

Noin neljä kuukautta kestävän koekäyttövaiheen aikana tehoa nostetaan portaittain 1 600 megawattiin. OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa.

Koekäyttöjakson aikana tuotantoa kertyy kaikkiaan 3–5 terawattituntia, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Kun säännöllinen sähköntuotanto alkaa, nousee OL3:n sähköntuotanto tasolle, joka vastaa noin 14:ää prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta.

"Sähköntuotannon aloittamiseen on valmistauduttu huolella ja tämä on hieno osoitus osaamisestamme. OL3 on merkittävä lisä kotimaiseen puhtaaseen sähköntuotantoon, jonka osuus nousee yli 90 prosenttiin. Samalla sähköntuonnin tarve vähenee alle puoleen”, tuotantojohtaja Marjo Mustonen toteaa tiedotteessa.

Edellinen kerta, kun Suomessa otettiin käyttöön uusi ydinvoimalaitos, tapahtui yli neljä vuosikymmentä sitten.

Ennen Olkiluodon kolmosyksikön käyttöönottoa ydinvoiman osuus Suomen sähkönkäytöstä on ollut noin kolmannes. Suomi on tuonut ulkomailta vajaan viidenneksen käyttämästään sähköstä.