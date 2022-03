Suomalais-venäläisellä Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella rakentaminen on jatkunut maailmantilanteesta huolimatta.

Sota syttyi, mutta venäläisen Rosatomin tytäryhtiö rakentaa Pyhäjoella ydinvoimalaa, niin kuin maailmassa mikään ei olisi muuttunut. Miten se on mahdollista?

Maailma on kierähtänyt Ukrainan sodan seurauksena aivan uuteen asentoon, mutta täällä Pyhäjoella, Suomen ja Venäjän yhteisellä ydinvoimalatyömaalla, siitä ei näy merkkiäkään.

Työkoneet ja autot kulkevat tasaisena virtana sisään ja ulos Hanhikiven rakenteilla olevan ydinvoimalan pääportista. Kaivurit kuopivat, ja kaapelia vedetään maahan.

Perämeren rannalle on rakennettu uutta ydinvoimalaa pian seitsemän vuotta.

Paljon on jo valmiina. Toimistotilaa on 500 hengelle, sosiaalitiloja 1 200:lle ja työmaaravintola 600:lle.

Rakennusajalle tarkoitettuja tukirakenteita, kuten raudoittamo ja betoniasema, on noussut sadan hehtaarin aidatulle alueelle sadantuhannen neliömetrin verran. Pysyvä hallintorakennuskin on pitkällä – sitä urakoi Lehto Group.

Ydinvoimalan sydäntä, laitoskaivantoa, louhitaan niemennokassa. Työ on edennyt kahteen metriin, kun lopullinen tavoite on 18 metrissä.

Aidatun alueen ulkopuolella levittäytyvät majoitusrakennusten rivistöt. Tilaa on tuhannelle, ja asukkaita on ollut tähän mennessä enimmillään kolmanneksessa huoneista.

Työntekijäjoukko on kansainvälistä. Pysäköintialueella seisovien suomalaisten rakennusmiesten autojen seassa näkyy rekisterikilpiä Virosta, Latviasta ja Venäjältä.

Hanhikiven ydinvoimalatyömaan koulutuskeskuksessa pidetään säännöllisesti tulokoulutuksia uusille työntekijöille.

Venäläisen pääurakoitsijan Titan-2:n rakennuttamiin majoitusrakennuksiin mahtuu tuhat asukasta. Asujia on ollut tähän mennessä enimmillään noin 300.

Kaikki tämä vaikuttaa nyt, maaliskuussa 2022, absurdilta.

Vähän yli kolme viikkoa sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sen seurauksena länsimaat ovat asettaneet poikkeuksellisen voimakkaita Venäjän-vastaisia talouspakotteita.

Venäjästä on tullut hetkessä maailmanpolitiikan hylkiö.

Hanhikiven suomalais-venäläisellä ydinvoimalatyömaalla kuitenkin aherretaan ikään kuin mikään ei olisi maailmassa muuttunut.

Ydinvoimalaa rakennuttaa Fennovoima. Se on energiayhtiö, josta 34 prosenttia omistaa venäläinen Raos Voima. Se on Venäjän valtion omistaman ydinvoimayhtiön Rosatomin tytäryhtiö.

Loput 66 prosenttia ovat kotimaisella Voimaosakeyhtiö SF:llä, jonka omistus jakautuu useille yrityksille sekä isommille ja pienemmille kunnallisille energia-alan toimijoille. Suurin omistus on Outokummulla.

Varsinaisen ydinvoimalaitoksen toimittaa Raos Project, Rosatom-konserniin kuuluva tytäryhtiö. Myös ydinpolttoaine tulee Rosatomilta. Reaktorin paineastian keskeiset osat on puolestaan tarkoitus valmistaa Kramatorskissa Itä-Ukrainassa.

Hanhikiven ydinvoimala nousee siis pitkälti venäläisellä tai ukrainalaisella rahalla ja tekniikalla.

Jos nousee.

Toistaiseksi ydinvoimalalla ei ole lopullista rakennuslupaa, vain eduskunnan periaatepäätös. Vielä alkuvuodesta Pyhäjoella oltiin toiveikkaita, että lopullinen rakennuslupa heltiäisi valtioneuvostolta tänä vuonna.

Mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaikki muuttui perustavasti.

Pyhäjoen kunnanjohtajan Matti Sorosen järkytys sodan puhjettua on ollut suuri.

Suomen ja Venäjän liput seisovat rinnakkain Pyhäjoen kunnanjohtajan Matti Sorosen työhuoneessa kunnantalolla. Soronen on säilyttänyt naapurivaltion lipun, vaikka järkytys sodan puhjettua on ollut suuri.

”Ensimmäinen reaktio oli, että nyt hanke siirtyy. Kun tilanteen rujous kävi selville, tuli mieleen, että jääkö se siihen vai mitä tapahtuu. Millaiseen uuteen maailman­järjestykseen hanke joutuu sopeutumaan.”

Fennovoima valitsi ydinvoimalansa toteutuspaikaksi Pyhäjoen vuonna 2011. Loppusuoralla kisasi myös Simon kunta. Kun voitto heltisi, Pyhäjoella juhlittiin kuin lottovoittoa.

Vielä tuolloin omistajaksi ja rakennuttajaksi oli tulossa saksalainen E.on. Mutta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkimainingeissa saksalaiset luopuivat ydinvoimasta. Samalla peruuntui Suomen-hankekin.

Neuvotteluja käytiin japanilaisen Toshiban ja ranskalaisen Arevan kanssa, mutta vuonna 2013 hankkeen toteuttajaksi valikoitui venäläinen Rosatom.

”Paska valinta”, sanoo pyhäjokinen mies, joka haluaa pysyä nimettömänä.

”Harmi, että sakemanni lähti. Nyt näyttää, että homma hyytyy tuohon. Edessä saattaa olla kunnan konkurssi.”

Kunnanjohtajan työhuoneessa seisovat paikoillaan Suomen ja Venäjän liput. ”Kaikesta järkytyksestä huolimatta Venäjä on edelleen Suomen naapurivaltio”, Soronen sanoo.

Kun Rosatom tuli ohjaksiin, ikäviä asioita ei kunnanjohtaja Sorosen mukaan juuri pohdittu.

”Venäjän arvioitiin olevan valtiona kehittymässä toivottuun suuntaan. Sitten Krimin valtaus toi synkkiä pilviä, ja nyt huoli on muuttunut järkytykseksi.”

Eniten Sorosta surettaa Fennovoiman alkuvaiheissa se, ettei kotimaisia pääomia löytynyt enempää. Esimerkiksi Fortum on tehnyt Venäjälle miljardien investoinnit, mutta Fennovoimasta se omistaa alle seitsemän prosenttia.

Pyhäjoen kunta omistaa yhtiöstä hyvin pienen siivun energiayhtiönsä kautta. Kunta on investoinut voimala-alueelle satojentuhansien eurojen arvosta. Viime aikoina se on alkanut myös hyötyä investoinneistaan, kun verotulot ovat kasvaneet.

Kuntaan on muuttanut kymmeniä uusia yrityksiä ja 150 uutta kansainvälistä asukasta. Runsaan 3 000 asukkaan kunnassa väkiluku ei ole kasvanut ydinvoimalan rakennusvuosina, mutta Sorosen mukaan hanke on estänyt kunnan näivettymisen.

Tulevaisuudenuskossaan kunta on investoinut parempiin palveluihin. Parhaillaan Pyhäjoelle rakennetaan uutta koulukeskusta ja liikuntahallia.

Nyt kunnassa jännitetään, valuvatko investoinnit hukkaan.

Alusta asti Pyhäjoella on suhtauduttu ydinvoimaan ristiriitaisesti. Voimalaitos jakaa kuntalaisia edelleen.

Sorosen mukaan Fennovoiman kannattajat ja vastustajat ovat jakautuneet suunnilleen prosenttiosuuksiin 70–30. Enemmän on kannattajia.

Johanna Karjaluoto-Pisilä olisi kaivannut Fennovoimasta kunnassa alun perin kansanäänestystä.

Johanna Karjaluoto-Pisilä kertoo kuuluvansa vastustajiin. Hän on uusiutuvien energianlähteiden kannalla ja olisi kaivannut ydinvoimasta alun perinkin kunnassa kansanäänestystä.

”Ymmärrän, että kunnalle hanke on ollut jättipotti, vaikkakin moni kuntalainen on ollut varautunut sen jälkeen kun laitostoimittaja selvisi. Nyt syntyneessä tilanteessa on hankala nähdä, että hanke voisi jatkua”, hän sanoo.

Kunnanjohtaja Soronen ymmärtää, miksi työt rakennustyömaalla yhä jatkuvat.

”Asiassa on kaksi isoa päättäjää: omistajat ja valtioneuvosto. Päätöksiä työn lopettamisesta ei ole tietääkseni tehty.”

Samana päivänä, kun Venäjä aloitti sodan, eduskunta kokoontui kyselytunnille. Siellä nousi esiin myös Fennovoiman ydinvoimalahankkeen lopullinen rakennuslupa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on todennut, ettei hän näe mahdollisuutta esitellä Fennovoiman rakennuslupa valtioneuvostolle.

”Kyllä minä joudun sanomaan esittelevänä ministerinä, lupaviranomaisena tietyllä tapaa, että minä en näe sitä näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle”, muotoili elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Sen saattoi tulkita Hanhikiven voimalaitoksen kuoliniskuksi.

Toistaiseksi Rosatomille ei ole määrätty talouspakotteita. Yhdysvallat on kuitenkin uhannut laajentaa pakotteitaan ydinvoimateollisuuteen.

Se olisi poikkeuksellinen toimenpide.

Rikastetun uraanin kuljetukset Venäjältä todennäköisesti loppuisivat. Päätös vaikuttaisi myös Loviisan ydinvoimalan polttoainehuoltoon ja kasaisi luultavasti ennennäkemättömät esteet Hanhikiven ydinvoimalatyömaan jatkolle.

Hanhikiven kallioperään on sijoitettu nyt jo satoja miljoonia euroja.

Miljardien hankkeessa rahoituksesta vastaisivat suomalaiset ja venäläiset omistajat omistusosuuksiensa suhteessa.

Epävarmaa on kuitenkin nykytilanteessa kaikki.

Jos Yhdysvallat määrää Rosatomille pakotteita ja eurooppalaiset toimijat noudattavat niitä, kuten luultavasti kävisi, esteet työmaan jatkumiselle olisivat konkreettiset.

Voi myös kysyä, olisiko Venäjällä rahaa jatkaa projektia, jos sen talouden syöksy jatkuu. Tai halua? Suomi on jo lisätty Venäjällä epäystävällisten valtioiden listalle.

Pyhäjoella moni on huolissaan ydinvoimalan vahvasta kytköksestä Venäjään.

”Kaikkia järkyttää sota. Kuntalaiset pohtivat, mihin kunta voi vaikuttaa ja mihin ei”, kunnanjohtaja Soronen sanoo.

Hänen mielestään nyt ei ole kuitenkaan aika hötkyillä vaan Havukka-ahon ajattelijan tapaan katsoa, mihin asentoon maailmanranta kiertää.

Jonain päivänä Hanhikiven voimalaitos vielä toimii, Soronen uskoo – valmis laitospaikka löytää uuden asennon tavalla tai toisella.

Fennovoiman toimistossa Pyhäjoen keskustassa järjestettiin alkuvuosina kuntalaisille paljon tilaisuuksia. Korona-aikana toimisto on ollut harvoin auki.

”Sähkö on hyvä tuote, ja sen hintaennusteet ja kysyntä ovat nousussa. Ydinvoima on puhdasta sähköä, ja näinä aikoina nousevat keskusteluun omavaraisuus ja huoltovarmuus. Meidän pitäisi olla omavaraisia sähkön suhteen.”

Karjaluoto-Pisilä sen sijaan ajattelee, että kuvion Hanhiniemessä on nyt pakko muuttua.

”Hämmentävintä on se, kuinka naapurisuhteissa vuosikymmeniä rakennettu yhteistyö ja edistyminen pyyhkäistiin pois. Kun rakennetaan ydinvoimalaa, se on sotilaallinen kohde ja riskitekijä rauhan aikana ja etenkin sodan aikana.”

Opettajana hän kantaa huolta kuntaan muuttaneiden venäläisten perheiden asemasta. Lisääntyvä russofobia huolestuttaa, vaikka koulussa sitä ei ole Karjaluoto-Pisilän mukaan toistaiseksi ollut.

Kylänraitilla kävelee vastaan Mano Luoto. Hän suhtautuu ydinvoimalan tuloon yhä rauhallisesti.

”Kyllä se sieltä tulee. Voi vain mennä vähän aikaa. Kehityksen kannalla pitää kuitenkin aina olla.”

Pyhäjokinen Mano Luoto ajattelee, että ydinvoimala tulee kuntaan vielä joskus.

Sami Tuikkala toivoo, ettei Pyhäjoelle valmistu koskaan ydinvoimalaa.

Sami Tuikkala taas toivoo, että ydinvoimalahanke seisahtuu tähän.

”Tekisivät tuulivoimaa. Ja sitäkin on jo tehty niin, että luulisi riittävän.”

Viime vuosina Pyhäjoelle on todella rakennettu urakalla tuulivoimaloita. Tämän vuoden loppuun mennessä kunnassa on tuotannossa 114 tuulivoimalaa, jotka tahkoavat kassaan kasvavia verotuloja.

”Jos Hanhikivellä tulee pitkä breikki, kunnan kehitysnäkymät saattavat muuttua utuisiksi. Tuulivoima tuo kuitenkin ison kiinteistö­vero­potin, joten kunta kyllä selviää”, kunnanjohtaja Soronen sanoo.

Hän aloitti tehtävässään vuonna 2010, juuri ennen riemukasta ydinvoimalapäätöksen voittoa.

”Lottovoitosta päästiin ottamaan etumaksua. Tuleeko tilille lopulta pottia vai ei – sitä osaamme Pyhäjoella odottaa jalat maassa.”