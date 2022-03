Ruotsin hallitus esitteli tukipaketin, jolla pyritään lievittämään polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta aiheutuvaa iskua.

Ruotsin hallitus esitteli maanantaina moniosaisen tukipaketin, jolla pyritään lievittämään polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta aiheutuvaa iskua.

Tukipaketin taustalla on Ukrainan sota ja hintojen kallistuminen sen seurauksena.

Tarkoituksena on esimerkiksi keventää bensiinin ja dieselin verotusta väliaikaisesti kesäkuun ja lokakuun väliseksi ajaksi.

Lisäksi autonomistajille on tulossa erillinen kompensaatio.

Veroja laskettaisiin EU:n sallimalle minimitasolle. Bensan ja dieselin hinta pumpulla laskisi hallituksen mukaan noin 1,30 kruunulla eli noin 12 sentillä litralta. Verotus on keventymässä hiukan jo tätä ennen toukokuussa.

Erillinen 1 000 kruunun eli vajaan 95 euron kompensaatio tulisi yksityishenkilöille, jotka omistavat auton. Tietyillä harvaan asutuilla alueilla asuvat saisivat tämän lisäksi 500 kruunua eli noin 47 euroa autonomistajaa kohden.

Valtiovarainministeri Mikael Damberg totesi lehdistötilaisuudessa, että Ukrainan sota heijastuu väistämättä myös Ruotsiin.

”Kun sotaa käydään 700 kilometrin päässä rajoiltamme, haluan olla selkeä sen suhteen, että sota vaikuttaa myös meihin taloudellisesti. Meidän on oltava valmiita olemaan sinnikkäitä. Tilanne on haastava, ja viestini on, että näin tulee olemaan vielä jonkin aikaa”, hän sanoi.

Polttoaineiden hintoihin liittyvien toimien lisäksi hallitus esimerkiksi osoittaa lisävaroja niin sanottuun ilmastobonusjärjestelmään, jolla tuetaan autokannan uudistumista. Sähköauton ostaja voi edelleen saada 70 000 kruunun eli noin 6 600 euron tuen sähköauton ostamiseen.

Hallitus myös nostaa väliaikaisesti lapsiperheiden asumistukea ja jatkaa aiemmin voimassa ollutta sähkön hintaan liittyvää tukea Keski- ja Etelä-Ruotsissa.

Yhteensä nyt tehtävien toimien hinnaksi lasketaan 14 miljardia kruunua eli noin 1,3 miljardia euroa.

Tämän lisäksi Ruotsin hallitus suunnittelee pidemmän aikavälin toimia kuten paikallisen työmatkavähennyksen uudistamista.

Dambergilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa muun muassa, onko hän huolissaan, että toimet kuten polttoaineverojen lasku vaikeuttaisivat Ruotsin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Damberg ei ollut tästä huolissaan. Hän muistutti muun muassa, että polttoaineiden hinnat ovat nyt poikkeuksellisen korkeat ja että toimiin sisältyy myös sähköautoilun tukemista.