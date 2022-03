Pandemian jälkeen iski Venäjä: ”Tämä on kyllä pahin vuosi­kymmen”, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä

Valtion vientitakuuvastuisiin täytyi tehdä 250 miljoonan tappiovaraus Venäjän heikentyneen talouden takia. Samalla amerikkalaisten risteilijöiden yli miljardiin nousevat vastuut painavat yhä.

”Tämä on kyllä huonoin vuosikymmen”, sanoo vientitakuulaitos Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

”Ensin koronaepidemia ja nyt Venäjä.”

Tekniikan tohtori Heikkilä on johtanut valtion eritysrahoittajaa ja virallista vientitakuulaitosta 16 vuotta, kolmella eri vuosikymmenellä.

Sinä aikana Finnvera on Suomen pääomaintensiivisen tavaraviennin rakenteen ansiosta joutunut jo useampaan otteeseen tilanteisiin, joissa takausriskien kasvu on ollut uhkana.

Toistaiseksi Finnvera on kuitenkin tehnyt joka vuosi voittoa, ja sen voittovarat kattavat yhdessä edeltäjäorganisaatiolta perityn valtiontakuurahaston kanssa edelleenkin niin koronaepidemiasta kuin Venäjästä tehdyt varaukset, Heikkilä kertoo.

Silti viimeiset kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellisia.

Ennen koronakriisiä Finnvera edisti risteilijäalusten myyntiä yhdysvaltalaisille varustamoille tarjoamalla niille ostajaluottorahoitusta

Kun pandemia alkoi, varustamot panivat koko laivastonsa käytännössä pois käytöstä.

Tällöin näiden yhtiöiden luottoluokitukset laskivat ja kauppaehdot heikkenivät.

Finnveran täytyi tehdä jo IFRS-kirjanpitosäännösten takia peräti 1,2 miljardin euron luottotappiovaraukset siltä varalta, että osa näistä varustamoista ei selviäisi veloistaan ja ajautuisi maksukyvyttömyystilaan.

Carnival Cruisen Mardi Gras -risteilyaluksen kölin alaslasku Turun telakalla kesäkuussa 2019.

Viime perjantaina Finnvera tiedotti, että nämä varaukset täytyy yhä pitää voimassa.

Sen lisäksi Finnvera-konsernin Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriski oli kasvanut niin, että tappiovarausten määrää piti kasvattaa 250 miljoonalla eurolla.

”Vientitakuuvastuiden luottotappioriskin kasvun vaikutuksesta Finnvera-konsernin vuoden 2022 tulos voi olla tappiollinen”, Finnvera ilmoitti negatiivisessa tulosvaroituksessaan.

Heikkilä kertoo, että mainituista 1,2 miljardin euron varauksista noin 90 prosenttia kohdistuu varustamovastuisiin. Varustamoilta on saatu viime viikkoina tietoja siitä, että risteilymatkailun näkymät näyttävät jo paljon paremmilta.

IFRS-määräysten mukaan varauksia ei kuitenkaan saa purkaa ennen kuin tilanteen muutos on osoittautunut pysyväksi.

”Jos tässä maailmassa nyt mikään on pysyvää. Mutta on vielä mahdollista, että tulee seuraava koronavirusmuunnos tai muu takapakki.”

Varustamoriskeistä on osittain realisoitunut hongkongilaisomisteisen Saksan MV Werftenin ajautuminen maksukyvyttömyyteen eli insolvenssitilaan, Heikkilä kertoo.

Siinä Finnvera oli antanut takuut kahden laivan rakentamisesta, joista toisen rakentaminen aloitettiin juuri koronaviruksen leviämisen alkaessa kaksi vuotta sitten.

Maksukyvyttömymyystilaan ajautuneen MW Werftenin telakka Mecklenburgissa Länsi- Pomeraniassa 1. maaliskuuta.

Saksan valtio on MV Werftenin iso rahoittaja.

”Paljon riippuu nyt Saksan valtion päätöksistä.”

Finnvera oli antanut kahdelle laivalle yhteensä 365 miljoonan euron takaukset. Kun toisen laivan rakentamista ei ehditty aloittaa, vastuut jäävät näin alle kahteen sataan miljoonaan, Heikkilä kertoo.

Venäjän talouden romahtaminen iskee Suomen talouteen ja Finnveran vientitakuuvastuiden luottotappioriskiin montaa kautta.

Ensinäkin se heikentää taloudellisia suhteita, joita on pyritty rakentamaan ja ylläpitämään, Heikkilä sanoo.

”Kukaan ei tiedä vielä sanktioiden vaikutusta.”

Toiseksi sota ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet kiihdyttävät inflaatiota, joka on jo muutenkin nostanut päätään.

”Kaikki viittaa siihen, että kustannukset nousevat ja tiettyjen hyödykkeiden saatavuus heikkenee.”

”Kaiken kaikkiaan investointihalukkuus ja taloudellinen aktiivisuus olisivat olleet ilman kriisiä parempia.”

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän mukaan Venäjä on kautta Finnveran historian ollut maiden välisessä vertailussa neljän suurimman maan joukossa.

”Vastuita on aina ollut puolesta miljardista puoleentoista miljardiin. Nyt on miljardi.”

Finnveran kaikki vastuut muodostuvat 85-prosenttisesti kolmelta toimialalta: tietoliikennetekniikasta, laivanrakennuksesta ja metsäteollisuudesta. Venäjän osalta vastuiden rakenne on samantyyppinen, Heikkilä kertoo.

Venäläisen Megafonin logo koristi sponsoroimansa jalkapalloseura Evertonin Goodison Park -kotistadionin kylkeä. Englannin Valioliigassa pelaava Everton ilmoitti lakkauttaneensa sponsorisopimuksen välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Nokia on toimittanut venäläiselle Megafon-operaattorille pitkään paljon laitteita, venäläisomisteinen Helsingin telakka on toimittanut Venäjälle erikoisaluksia, ja metsäteollisuus on toimittanut erilaista tavaraa.

”Sitten on toistasataa yritystä, joista moni on pk-yrityksiä.

Finnveran vastuut ovat tyypillisesti erilaisia tavaraviennin takuita.

Esimerkiksi tehtaiden sulkemisesta aiheutuvat vahingot tai kansallistamisista aiheutuvat tappiot eivät kuulu Finnveran antamiin vientitakuuvastuisiin, Heikkilä selventää.

”Energiasektorin merkittäviä vastuita meillä ei ole Venäjälle.”

Venäjän tilanteesta aiheutunut perjantaina ilmoitettu 250 miljoonan euron tappiovaraus johtuu sekin tässä vaiheessa puhtaasti IFRS-kirjanpidon vaatimuksista, Heikkilä kertoo.

Matemaattiset vaatimukset syntyvät siitä, että venäläisyritysten ja Venäjän luottoluokitukset ovat romahtaneet.

”OECD laski viime viikolla Venäjän luokituksen luvusta 4/7 lukemaan 7/7, joka on kaikkein huonoin”, Heikkilä selventää Venäjän talouden yleisnäkymää.

Yhteensä Finnveralla on erilaisia vastuita 25,6 miljardin euron verran.

”Niistä on nostettuna kullakin hetkellä noin puolet. Ne hajautuvat ajallisesti”, Heikkilä muistuttaa.