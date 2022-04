HS kävi läpi venäläisten kiinteistökaupat Suomessa. Erikoisimmat kohteet löytyivät Imatran Teppanalasta. Asiantuntijan mukaan venäläiset kiinteistösijoittajat saattavat tehdä hankintoja ymmärtämättä mihin sitoutuvat.

Seinien harmaan ja mustan kirjava väri kertoo liekkien voimasta. Yksiötä on siivottu palon jäljiltä, mutta remontti on tekemättä ja asunto vailla sähköä.

Savun hajua ei enää huomaa, sillä tulipalosta on parisen vuotta aikaa.

Kerrostalossa on toinenkin asuinkelvoton yksiö. Ison vesivahingon jäljet ovat siivoamatta.

Asuntojen kunto on ollut yllätys venäläiselle kiinteistösijoittajalle, joka osti viime huhtikuussa Imatran Teppanalasta 18 huoneiston vuokrakerrostalon. Lobnjassa Moskovan liepeillä asuva 48-vuotias mies maksoi vuonna 1950 rakennetusta talosta 145 000 euroa.

Uusi omistaja vieraili Ensontiellä viime kesänä. Pihalla istuvat asukkaat huomasivat tuntemattoman miehen.

”Hän sanoi päivää selvällä suomen kielellä, mutta puhui muuten venäjää”, kertoo talossa vuodesta 2001 asunut Ari Nurminen.

Taloon tutustuminen jäi pintapuoliseksi. Mies kävi kyllä porraskäytävässä, mutta asukkaat eivät Nurmisen mukaan päästäneet tuntematonta ihmistä koteihinsa.

Muutaman sadan metrin päässä Inssinkujalla sijaitsee toinen venäläisomistukseen siirtynyt vuokrakerrostalo.

Pietarilainen 56-vuotias nainen osti sen huhtikuussa 2021. Hän maksoi vuonna 1949 valmistuneesta kahdentoista huoneiston talosta 120 000 euroa.

Inssinkujan talon pihalla asukas kertoo HS:lle, ettei ole koskaan nähnyt uutta omistajaa.

Asukas on asunut talossa pari vuotta ja suunnittelee muuttoa toisaalle, sillä kiinteistön kunto ja ylläpito ovat hänen mukaansa retuperällä.

Runsaiden sateiden aikaan kellari lainehtii vettä, ilmanvaihtoa ei ole ja talossa on tunkkainen haju. Kesäisin piha on rehottanut hoitamattomana, ja lumityöt ovat olleet usein tekemättä.

”Talo on purkamista vailla”, asukas sanoo.

Ensontien talossa on 18 asuntoa, joista 13 on vuokralla. Inssinkujan asunnoista neljä on tyhjillään.

Terästehdas rakennutti taloja työntekijöidensä asunnoiksi.

vuonna 2021 puolustusministeriö myönsi venäläisille 217 kiinteistökauppalupaa. Niistä peräti 29 liittyi imatralaisiin kiinteistöihin.

Kahta kerrostaloa lukuun ottamatta kaikki kaupat tehtiin omakotitaloista. Imatralta kiinteistön ostaneista Venäjän kansalaisista reilu kolmannes on asunut Suomessa jo ennestään, loput asuvat Venäjällä.

Imatralla kiinteistöt ovat edullisia. Kauppojen keskihinta oli vuonna 2021 vain hieman yli 46 000 euroa. Koko Suomessa venäläisten ostamien kiinteistöjen keskihinta oli noin 90 000 euroa.

Toinen valtti on sijainti.

Kun ajaa Teppanalaa halkovaa Ensontietä puolisentoista kilometriä länteen, päätyy Imatran Valtionhotellille. Jos taas ajaa pari kilometriä itään, vastassa on Svetogorskin kaupungin vastainen Venäjän raja-asema. Sieltä on nopea ajoreitti Pietariin.

Ovakon terästehtaan piippujen sauhu näkyy metsikön takaa Ensontien toisella puolella.

Vuonna 1935 Vuoksen rantaan perustettu terästehdas rakennutti ison joukon kerrostaloja työntekijöidensä asunnoiksi.

Ensontien talo oli aluksi kouluna, mutta myöhemmin se remontoitiin pieniksi asunnoiksi yksinasuville työntekijöille. Inssinkujan isot huoneistot oli tarkoitettu perheellisille insinööreille ja toimihenkilöille.

Ajat muuttuivat, ja asuntojen merkitys työsuhde-etuna väheni. Monien muiden suurten teollisuusyritysten tavoin Ovako alkoi hankkiutua eroon asuintaloista. Ne eivät kuuluneet sen ydinliiketoimintaan.

Vuoden 2015 tienoilla terästehdas pani kaikessa hiljaisuudessa myyntiin yhdeksän kerrostaloa Imatralla. Ensimmäinen ostotarjous tuli vasta vuonna 2018.

Selitystä laimeaan ostointoon voi etsiä rakennemuutoksesta.

Enimmillään Imatralla oli 1970- ja 1980-lukujen taitteessa lähes 37 000 asukasta, nyt enää alle 26 000. Venäjän läheisyys on hieman hillinnyt väestökatoa: imatralaisista noin 600 on Venäjän kansalaisia.

Suunta on silti pysynyt laskevana. Parinkymmenen vuoden päästä imatralaisia ennakoidaan olevan enää alle 22 000.

Kuihtuvissa kaupungeissa asuntojen vuokraamisesta on vaikeaa saada kannattavaa liiketoimintaa.

Imatrallakin aiotaan syksyllä purkaa neljä kerrostaloa, jotka valmistuivat 1970-luvulla asunnoiksi Svetogorskia rakentaneille komennustyöntekijöille.

Työsuhdeasunnoistaan eroon pyristellyttä Ovakoa onnisti.

Heinäkuussa 2018 se teki kaupat Ensontien ja Inssinkujan taloista sekä kolmannesta lähistöllä olevasta kerrostalosta. Ostajana oli vasta perustettu turkulainen Prismarakennus-yhtiö.

Ovako teki sen kanssa myös esisopimuksen kuuden muun kerrostalon ostamisesta viimeistään vuonna 2020, mutta lisäkaupat eivät ole vieläkään toteutuneet.

Ovakon talousjohtaja Petri Kemppi ei halua avata kauppojen viivästymisen syitä. Yksi tekijä lienee se, että Prismarakennuksella on lukuisia maksuhäiriömerkintöjä.

Ensontien ja Inssinkujan vuokralaisille tieto Ovakon talokaupoista tuli yllätyksenä. He olivat kuulleet myynnistä vain huhuja.

Pian omistajanvaihdos näkyi arjessa. Kun Ovakon aikaan kiinteistönhuoltoyhtiö oli siivonnut rappukäytävät viikoittain, nyt kunnossapito kävi satunnaiseksi. Ovako oli myös siivonnut ja pintaremontoinut asunnot aina asukkaan vaihduttua, mutta uusi omistaja ei näin tehnyt.

Asukkaat joutuivat itse leikkaamaan ruohoa ja luomaan lunta. Jouluna 2018 kaapelitelevisio lakkasi näkymästä, koska Prismarakennus ei ollut maksanut laskua. Ensontiellä sähköt olivat välillä poikki laiminlyötyjen laskujen takia.

Moni pitkäaikainen asukas muutti pois.

”Mikään ei pelannut”, perustelee yli 20 vuotta Inssinkujalla asunut mies. Hän irtisanoi vuokrasopimuksensa kesällä 2019 ja muutti toisaalle Imatralla.

Hänen mukaansa Prismarakennuksen johtaja ei ottanut asukkaiden valituksia kuuleviin korviinsa, vaan vastasi niihin tylysti tai ei lainkaan.

”Hän syytti meitä pois muuttaneita vuokralaisia liiketoimiensa sabotoimisesta”, mies kertoo.

Vuokranmaksukäytäntö oli kirjava: jotkut asukkaat maksoivat vuokran Prismarakennuksen tilille, jotkut suoraan sen omistajalle Ilkka Jylhälle ja jotkut tämän yhtiökumppanina toimineelle sukulaismiehelle Lauri-Kustaa Pyyköselle.

Ovakon kauppa ainoan tarjoajan kanssa näyttää johtaneen asukkaiden ja kiinteistöjen kannalta ikävään lopputulokseen. Kuinka hyvin Ovako tarkisti Prismarakennuksen taustat?

”Näin jälkikäteen ajateltuna olisimme voineet tarkistaa paremminkin”, sanoo talousjohtaja Kemppi.

Prismarakennuksen omistajalla on muitakin kiinteistöalan yrityksiä, joille on kertynyt runsaasti maksuhäiriömerkintöjä.

Kemppi sanoo, että ennen kaupantekoa Jylhällä oli näyttöä myös joistain onnistuneista kiinteistökehityshankkeista Imatralla.

Vuonna 2020 Prismarakennus alkoi myydä kerrostaloja eteenpäin.

Välittäjänä kaupoissa oli paikkakuntalainen kiinteistöalan yrittäjä Roman Simanainen, josta tuli myös uusien venäläisten omistajien asiainhoitaja.

Talot siirtyivät venäläisille lähes samalla hinnalla kuin mitä Prismarakennus oli maksanut taloista Ovakolle.

Nyt Ensontien vuokralaiset maksavat vuokran moskovalaisen omistajan pankkitilille Belgiaan ja Inssinkujan asukkaat pietarilaisomistajan suomalaisen osakeyhtiön pankkitilille.

Ensontien talon yksiö odottaa uusia asukkaita.

Taloissa on paljon remonttitarpeita, eikä niihin ole tehty kunnollista putkiremonttia. Asukkaiden mukaan venäläisetkään omistajat eivät vaikuta innokkailta talojen ylläpitoon.

Inssinkujan asukas kertoo, että omistaja suostui teettämään lumityöt vasta, kun autolla ei enää päässyt ajamaan pihaan.

Omistajia edustava Simanainen sanoo, että huoltotyöt on tehty asianmukaisesti.

Ensontiellä kohdataan vuodenvaihteessa taloon muuttanut mies, joka esittäytyy talonmieheksi. Hänen mukaansa omistaja on kaikin tavoin mukana, mutta pihi.

”Turhan tarkkaa on siitä, mitä saa ostaa.”

Yhden asunnon rikkinäisen wc-istuimen korjaamiseen ei ole hänen mukaansa löytynyt rahaa, eikä talonmiehen töistäkään ole herunut vielä sopimuksen mukaista palkkiota.

”Lumityöt olen tehnyt yksin lumikolalla. Olisi vaan mukavaa, jos saisi työstä jonkin korvauksenkin.”

Prismarakennuksen ja venäläisten omistajien edustajien näkemykset poikkeavat jyrkästi siinä, mitä ostajille etukäteen kerrottiin talojen kunnosta, kuka kertoi ja kenen vastuulla kertominen ylipäätään oli.

Ensontien moskovalaisomistaja on käynyt Imatralla pariin otteeseen tänä vuonna. Talonmiehenä toimivan asukkaan mukaan talon kunto on ollut omistajalle täydellinen yllätys.

”Myyjä ei ollut kertonut hänelle tulipalosta mitään.”

Simanainenkin sanoo, että Prismarakennus antoi talojen kunnosta kaunisteltua tietoa.

Prismarakennuksen Jylhä kieltäytyi haastattelusta. Hän perusteli kieltäytymistään viittaamalla HS:n uutisointiin hänen vuonna 1995 saamastaan ehdollisesta vankeustuomiosta. Jylhä väittää, että hovioikeus olisi kumonnut tuomion väärennyksestä ja pakottamisesta. Todellisuudessa oikeus piti sen ennallaan.

Jylhän yhtiökumppani Pyykönen sen sijaan kommentoi tapausta. Hänen mukaansa Simanaisen piti videoida ja valokuvata asuntoja, jotta venäläiset ostajat saisivat tietoa talojen kunnosta.

Simanainen kiistää väitteen. Hänen mukaansa ostajat odottavat vieläkin Pyykösen maksavan takaisin vuokrat, joita asukkaat olivat maksaneet Pyykösen tilille viime syksynä, kun uudet omistajat vielä selvittelivät pankkiasioitaan.

Tyypillisesti venäläiset hankkivat Suomesta vanhoja omakotitaloja tai kesämökkejä.

HS kävi läpi kaikki venäläisten kiinteistökaupat kahdelta viime vuodelta. Vuonna 2020 kerrostaloja ei myyty yhtään. Viime vuonna venäläiseen omistukseen siirtyi Ensonkujan ja Inssinkujan lisäksi kaksi kerrostaloa.

Kuopion seudulla asuva venäläinen yrittäjä osti Rautalammin kunnalta 5 000 eurolla seitsemän huoneiston purkukuntoisen kerrostalon. Yrittäjä aikoo kunnostaa talon asuinkäyttöön.

Latviassa asuva venäläismies osti puolestaan vuokrakerrostalon Valkealan entisen sairaalan alueelta Kouvolasta. Talo on ollut aiemmin sekä kiinalaisten että suomalaissijoittajan omistuksessa. Kauppahinta oli 140 000 euroa.

Suomessa on ollut vuodesta 2020 alkaen käytössä lupamenettely ETA-alueen ulkopuolisille kiinteistön ostajille.

Taustalla oli Suomessa noussut huoli venäläisten kiinteistökaupoista, joista osa oli tehty maan turvallisuuden kannalta merkityksellisissä kohteissa.

Suomessa on myös suuri määrä venäläisten omistamia matkailu- ja muita kiinteistöjä, jotka ovat jääneet autioitumaan ja rapistumaan. Suunniteltu liiketoiminta ei ole ehkä koskaan alkanutkaan tai on kannattamatonta.

Maaliskuun 2022 alussa HS uutisoi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Boris Rotenberg omistaa poikansa kanssa Hangon Lappohjassa kaksi vanhaa huonokuntoista vuokrakerrostaloa.

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell epäili hankinnan tarkoitusperiä. Hänen mukaansa talokaupoissa ei ollut mitään liiketoiminnallista järkeä.

”Sieltä voi sitten tarvittaessa operoida vaikka pienillä vihreillä miehillä. Mitään muuta logiikkaa tässä asiassa ei ole, vaikka sitä kääntäisi miten”, Strandell sanoi.

Imatran Ensontien ja Inssinkujan kerrostalot sijaitsevat Venäjän raja-aseman lähellä kaupungin keskustaan johtavan tien varressa. Pitäisikö niiden ostajien motiiveista olla huolissaan?

Ainakaan Suomen puolustusministeriö ei ole havainnut riskejä, vaan on antanut näillekin kaupoille luvat.

Myöskään HS ei löytänyt viitteitä siitä, että Imatran kauppojen taustalla olisi Kremliin kytkeytyviä ostajia.

On mahdollista, että venäläiset ostajat tekevät kiinteistökauppoja sijoitusmielessä ymmärtämättä mihin sitoutuvat, sanoo lappeenrantalaisen kiinteistönvälitysliikkeen myyntineuvottelija Helmi Manninen.

Hän muistuttaa, että Venäjällä ei ole suomalaiseen tapaan toimivia asunto-osakeyhtiöitä. Venäjällä kerrostaloasukkaat vastaavat itse asuntojensa remonteista, oli sitten kyse wc-pöntön tai kaasuputken korjaamisesta. Ainoastaan kantaviin seiniin ja runkolinjoihin ei saa kajota omin päin.

Suomalaiset putki- tai ikkunaremontit ovat venäläisille vieras asia.

”Kerrostalon ostajille ei aina ole selvää, että Suomessa he ovat omistajina vastuussa kiinteistön rakenteista ja tekniikasta ja että vuokratuloilla on katettava kiinteistön kulut”, Manninen sanoo.

Venäläiset eivät myöskään välttämättä tiedä Suomea kurittavasta rakennemuutoksesta, joka heikentää kiinteistösijoitusten tuotto-odotuksia muuttotappiopaikkakunnilla.

Jos perehtyminen kiinteistöön etukäteen on jäänyt vähäiseksi ja myyjä on kaunistellut tarinaa kiinteistön kunnosta, halpa suomalainen kerrostalo voi näyttää ostajalle rahasammolta.

Ukrainan sodan vaikutukset venäläisten kiinteistökauppoihin ovat vielä kysymysmerkki. Sota ei ole puolustusministeriön mukaan keskeyttänyt venäläisten kauppoja Suomessa, mutta ostajien määrä on selvästi pienentynyt.

”Vielä on kuitenkin varhaista tehdä vahvoja johtopäätöksiä määrän kehityksestä”, sanoo asiantuntija Joonas Laito puolustusministeriöstä.

Viime kesänä Suomi höllensi viisumisäännöksiä niin, että ulkomaisilla kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus saada viisumi koronarajoituksista huolimatta. Ulkomaalaisten kiinteistökauppojen määrä kasvoikin loppuvuotta kohden.

”Olemme tunnistaneet, että kiinteistöjä on joissain tapauksissa hankittu helpottamaan maahanpääsyä”, Laito sanoo.

Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden kiristyminen voi vaikeuttaa verojen maksua ja muuta rahaliikennettä venäläisten omistamissa kiinteistöissä.

Hangossa Rotenbergien omistamien talon asukkaat ovat pelänneet lämmön, sähkön ja veden katkaisemista, koska oligarkkien rahansiirroissa on ollut ongelmia.

Ensontien ja Inssinkujan vuokralaiset eivät toistaiseksi ole havainneet, että pakotteet olisivat vaikuttaneet kiinteistöjen huoltoon tai ylläpitoon.

Imatran kerrostalojen venäläisten ostajien motiiveista ja liiketoimintasuunnitelmista olisi parasta kysyä heiltä itseltään.

Asiamies Simanaisen kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt eivät tuota tulosta, eikä sähköposteihin tule vastauksia.

Lopulta Inssinkujan talon ostanut Olga Kovzel löytyy venäläisestä VKontakte-palvelusta. HS lähettää hänelle kysymyksiä kerrostalokaupasta, tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa sekä pakotteiden vaikutuksesta liiketoimintaan.

Kovzel suostuu tapaamiseen Imatralla, josta on tullut perheen tukikohta. Samalla hän kertoo opiskelevansa suomea: menossa on monikon partitiivin pänttääminen.

Kun tapaamisen aika lähestyy, Kovzel ilmoittaa, ettei haluakaan antaa vielä haastattelua. Hän vetoaa siihen, että ei ole julkisuuden henkilö tai liike-elämän edustaja.

”Olen kauan vilpittömästi rakastanut Suomea ja suomen kieltä. Olen pitkään ollut kiinnostunut upean maanne historiasta ja kulttuurista. Kerrostalon ostaminen on yksityinen sijoitukseni, joka on tehty noudattaen Suomen ja Venäjän lakeja. En usko, että yksittäistapaukseni voisi olla Teille tai lukijoillenne kiinnostava.”

Kovzel lisää, että on valmis tapaamaan toimittajan, kun on saanut jotakin konkreettista aikaiseksi.

”Olen vasta aloittamassa talon kunnostusta, ja ylimääräinen huomio tuskin edistää asiaa. Kun työni tuottaa tulosta, varmasti kutsun Teidät paikalle!”