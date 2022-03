Liikkeitä sulkeutuu ostoskeskuksista ja somepalveluita internetistä. Venäjän hyökkäyssota on tehnyt tavallisten kansalaisten elämästä maassa yhä rajoitetumpaa.

Rajusti nousseita hintoja, tyhjiä hyllyjä, suljettuja liikkeitä. Vaikeuksia maksuliikenteen kanssa, lopettaneita uutismedioita, suljettuja some-palveluita.

Tavallinen elämä, ostosreissut ja muu kuluttaminen ovat muuttuneet Venäjällä dramaattisesti viime viikkojen aikana.

Sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi joukkonsa aloittamaan laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, länsimaat ovat asettaneet maalle tiukkoja talouspakotteita ja lukuisat yritykset ovat itse ilmoittaneet vetäytyvänsä maasta.

Lisäksi Putinin hallinto on itse puuttunut yhä ankarammin venäläisten elämään rajoittamalla esimerkiksi sosiaalisen median ja riippumattomien journalistien toimintaa.

Millaiseksi venäläisten arki on muuttunut sodan aikana pakotteiden ja hallinnon kovien otteiden myötä?

Kuluttajahinnat lähtivät nousuun Venäjällä heti täysimittaisen hyökkäyksen ensimmäisellä viikolla ja ruoan hinta oli yksi kovimmista nousijoista, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n haastattelema Moskovassa asuva nainen kertoo, että ei usko ruoan loppuvan kaupoista, mutta pelkää sen edelleen kallistuvan.

Nainen on alkanut hamstrata tavaraa varastoon.

”Ostimme neljä kiloa kahvia, neljä litraa auringonkukkaöljyä, neljä litraa oliiviöljyä ja neljä pulloa viskiä”, hän kertoo. Lisäksi hän on tilannut tarvitsemaansa verenpainelääkettä kolmeksi kuukaudeksi riittävän määrän.

Joitakin lääkkeitä on jo nyt vaikeampi saada hankittua, hän sanoo.

Nainen onnistui myös ostamaan auton huoltoja varten suodattimia ja öljyä varastoon ennen kuin niiden hinnat lähtivät nousuun.

Samassa jutussa haastateltu Moskovassa asuva EU-kansalainen kertoo, että hän tilasi ennen hyökkäystä ruokaostokset 5 500 ruplalla, ja sama ostoskori maksaa nyt 8 000 ruplaa.

Sota-aika näkyy nyt esimerkiksi venäläisissä ostoskeskuksissa.

Tubettaja Niki Proshin esittelee perjantaina 11. maaliskuuta julkaistussa videossaan pietarilaista ostoskeskusta. Osa ulkomaisista liikkeistä, esimerkiksi H&M, on suljettu ketjun vetäydyttyä Venäjän markkinoilta.

Videolta näkee, että esimerkiksi suomalainen S-ryhmän Prisma oli perjantaina yhä auki vaikka Prisma on kertonut jo poistuvansa Venäjältä.

S-ryhmä on ilmoittanut, ettei Venäjän Prismoihin enää toimiteta tavaraa Suomesta. Viime perjantaina tuotteita myytiin pietarilaisessa Prismassa puoleen hintaan.

SOK kertoi perjantaina 4. maaliskuuta päättäneensä luopua liiketoiminnasta Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolme Sokos Hotellia ja yhteensä noin tuhat työntekijää.

HS seurasi lauantai-iltana 5. maaliskuuta kaupankäyntiä Aleksanteri Nevalaisen aukion Prismassa, joka sijaitsee monelle suomalaiselle tutun Moskova-hotellin alla. Tuolloin moni paikallinen suri Prisman vetäytymistä.

”Rakastan tätä kauppaa. Tämä on erittäin miellyttävästi järjestetty kauppa, aivan erilainen kuin muut supermarketit. Täältä saa aina tuoretta kalaa, juustoa ja voita. Ennen oli suomalaista jogurttiakin. Uudenvuoden alla täällä on aina myyty suomalaista joulutavaraa”, kertoi lähistöllä asuva Tanja Kulakova.

Lue lisää: ”Hämmästyin, että kauppa on vielä auki” – Pietarissa surtiin Prismojen sulkemista

Proshin käy videolla paikallisen Apple-jälleenmyyjän liikkeessä. Hän kertoo, että kaksi viikkoa aiemmin esimerkiksi Ipad Minin hinta oli noin 53­ 000 ruplaa. Viime viikolla kuvatulla videolla näkyy, että hinta on tuolloin noussut 72 000 ruplaan.

Todennäköisesti laitteet loppuvat pian liikkeestä kokonaan, sillä Apple on monien muiden yhtiöiden tavoin ilmoittanut lopettavansa tuotteidensa myynnin Venäjällä.

Videollaan Proshin kertoo myös, että pakotteiden takia hän ei voi maksaa Photoshopista, ja on siirtynyt käyttämään ilmaista kuvankäsittelyohjelmaa.

Myös Paypal on lakannut toimimasta, ja tubettaja on avannut itselleen kryptovaluuttalompakon.

Hän mainitsee, että Tiktok on suljettu Venäjällä ja hän on menettänyt yhteyden seuraajiinsa siellä. Sittemmin Venäjä on estänyt kansalaistensa pääsyn myös Instagramiin.

Proshinin huolena on, että myös Youtube suljetaan Venäjällä.

Yksi symbolisesti merkittävimmistä Venäjän markkinoilta lähtevistä yrityksistä on pikaruokajätti McDonald’s.

Hampurilaisketju tuli Venäjälle vuonna 1990 Neuvostoliiton lähestyessä loppuaan, ja se otettiin vastaan innostuneena.

Kun yhtiö viikko sitten kertoi sulkevansa kaikki 847 ravintolaansa, Venäjällä alkoi pian ilmestyä jälleenmyyntiin viime hetkellä ostettuja McDonald’sin ruokia jopa kymmenkertaisella hinnalla, BBC kertoo.

Kuntosalialalla toimiva henkilö kertoo BBC:n jutussa uskovansa, että alalla toimivat yritykset joutuvat lopettamaan.

Vuokrat, siivouskulut ja laitteiden hinnat ovat kallistuneet, ja samalla asiakasmäärät laskevat ja asiakkaat pyytävät rahoja takaisin jäsenyyksistään.

Kielikouluja pyörittävä yrittäjä taas kertoo, että ulkomailta käsin työskenteleville opettajille ei voida maksaa, koska kaikki maksukanavat on jäädytetty. Samoin ulkomailla olevat opiskelijat eivät kykene maksamaan kursseista.

BBC:n haastattelema moskovalainen nainen, joka kertoi hamstranneensa kahvia, öljyjä ja viskiä, sanoo pitävänsä syynä pakotteisiin Putinia.

Monet venäläiset kuitenkin saavat tietonsa valtion virallisista medioista, ja uskovat niiden viestiä.

Toiset taas eivät kannata sotaa, mutta pysyvät hiljaa, koska eivät halua itselleen seurauksia.

Venäjä on kieltänyt aloittamansa hyökkäyssodan kutsumisen hyökkäykseksi, invaasioksi tai sodaksi. Entisestään tiukentunut sananvapauden rajoittaminen on saanut monet riippumatonta journalismia tehneistä medioista keskeyttämään toimintansa.

Venäläisten elämästä tulee yhä rajoitetumpaa paitsi tavaran kuluttamisen, myös tiedon saamisen osalta.