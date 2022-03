Saudi-Arabia on myynyt öljyä pelkästään Yhdysvaltain dollareissa vuodesta 1974 lähtien.

Öljyntuottajamaa Saudi-Arabia neuvottelee Kiinan hallinnon kanssa öljyn myymisestä Kiinaan maan yuan-valuutassa, kertoo amerikkalaislehti The Wall Street Journal (WSJ) nimettömien lähteidensä perusteella.

Maat ovat käyneet neuvotteluita öljytoimitusten yuan-hinnoittelusta kuutisen vuotta vaihtelevalla intensiteetillä, mutta neuvottelutahti on WSJ:n mukaan kiihtynyt tänä vuonna.

Kyseessä olisi suuri muutos öljykaupassa, sillä Saudi-Arabia on myynyt öljyä pelkästään Yhdysvaltain dollareissa vuodesta 1974 lähtien. Öljyn dollarikauppa on osa maiden välistä sopimusta, jossa Yhdysvallat on antanut Saudi-Arabialle turvatakuut.

Dollari on valtavaluutta öljymarkkinoilla, sillä lähes 80 prosenttia maailman öljykaupasta tehdään dollareissa.

WSJ:n mukaan Saudi-Arabia on neuvotellut Kiinan kanssa, koska Yhdysvallat ei ole tukenut sitä Jemenin sisällissodassa. Öljymaa on myös tyytymätön Yhdysvaltain aikeisiin solmia Iranin kanssa ydinsopimus.

Kiina ostaa yli neljänneksen Saudi-Arabian vientiöljystä, ja maa on maailman suurimpia öljyn tuojia.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen taloudellinen mielenkiinto Saudi-Arabian öljyä kohtaan on vähentynyt, sillä Yhdysvallat kuuluu nykyisin maailman suurimpien öljyntuottajamaiden joukkoon.