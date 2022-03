Ravintola C on saanut perustamisensa jälkeen lukuisia tunnustuksia.

Palkittu tamperelainen ravintola C on ilmoittanut sulkevansa ovensa.

”Realiteetit pakottavat välillä ikäviin ratkaisuihin ja yksi niistä on nyt luopuminen C:stä. Päätimme laittaa omalta osaltamme ravintolamme oven lopullisesti kiinni ja antaa seuraavalle intohimoiselle yrittäjälle täydellisen mahdollisuuden jatkaa ravintolan pitämistä erinomaisella liikepaikalla”, kirjoittavat ravintola C:n ravintoloitsijat Christina Suominen ja Ilkka Isotalo sosiaalisen median Instragram-palvelussa tiistaina.

Ravintola C perustettiin vuonna 2008. Se on saanut sen jälkeen lukuisia tunnustuksia. Gastronominen seura nosti sen vuoden ravintolaksi 2011 ja menestystä on tullut myös muun muassa Suomen 50 parasta ravintolaa -listauksessa sekä pohjoismaisessa 360eatguide-julkaisussa. Aamulehden arvioissa ravintola on saanut toistuvasti täydet viisi tähteä, viimeksi 2021 lokakuussa.

Mistä oikein on kysymys, ravintoloitsija ja keittiömestari Ilkka Isotalo?

”Kyse ei ole taloudellisesta syistä. Meillä menee paremmin kuin koskaan, mutta terveydelliset syyt pakottavat tähän ratkaisuun”, kertoo Isotalo Aamulehdelle.

”Etsimme nyt ostajaa. Katsomme rauhassa, mitä lähdemme sen jälkeen tekemään – yhdessä tai erikseen. Kiirettä ei kuitenkaan ole.”

Ravintolan liikevaihto on pyörinyt viime vuosina 400 000:n ja 500 000 euron välissä. Ravintola on työllistänyt noin seitsemän henkeä.