Yandexin johtaja Tigran Khudaveryan osallistui Kremlissä oligarkkien tapaamiseen Vladimir Putinin kanssa 24. helmikuuta 2022.

Venäjän vastaiset pakotteet laajenevat ja nyt Euroopan Unionin pakotelistalle on lisätty myös Venäjän Googleksi kutsutun teknologiajätti Yandexin johtaja Tigran Khudaverdyan.

Pakotelistalle joutumisen jälkeen Venäjän johtaviin teknologiayhtiöihin kuuluva Yandex ilmoitti Khudaverdyanin jättäneensä tehtävänsä Hollantiin rekisteröidyssä yhtiössä ja sen hollantilaisissa tytäryhtiöissä.

EU:n virallisen lehden mukaan mukaan Yandexin entinen uutisista vastaava johtaja on kertonut, että yhtiö on ollut ”avainasemassa piilottamassa tietoja” venäläisiltä Ukrainan sodasta.

Lisäksi yhtiö on varoittanut hakukoneessaan Ukrainan sodasta uutisia etsiviä venäläisiä käyttäjiään epäluotettavasta tiedosta sen jälkeen kun Venäjän hallinto aloitti sotasensuurin.

Lisäksi armenialainen Khudaveryan osallistui Kremlissä oligarkkien tapaamiseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa 24. helmikuuta 2022. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta. Kokouksessa oli käsitelty länsimaiden pakotteiden vaikutuksia.

”Se tosiasia, että hänet kutsuttiin tuohon kokoukseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin", EU:n virallisessa lehdessä kerrotaan.

Tämä myös osoittaa, että Khudaveryan tukee Venäjän toimintaa Ukrainassa ja voi edesauttaa Ukrainan vakautta ja turvallisuutta uhkaavia toimia.

”Lisäksi hän on yksi johtavista liikemiehistä Venäjän taloussektorilla, joka on merkittävä liikevaihdon lähde Venäjän hallinnolle, joka on vastuussa Krimin valtauksesta ja Ukrainan horjuttamisesta.”

Mäntsälän datakeskus on aikeissa vaihtaa nimensä. Yandex-nimikyltti poistettiin datakeskuksen kyljestä viikko sitten.

Yandex toimii Suomessa paikallisten tytäryhtiöiden kautta. Yandex omistaa taksipalvelu Yangon, jota vastaan on aloitettu boikotteja.

Mäntsälässä Kapulin teollisuusalueella taas sijaitsee Yandexin vuonna 2015 perustama datakeskus, jota pyörittää myös erillinen venäläisen Yandexin suomalainen tytäryhtiö. Datakeskuksen kyljestä poistettiin viikko sitten Yandexin logot ja datakeskus on aikeissa vaihtaa nimeään.

Yandexin datakeskuksesta on tullut tärkeä osa Mäntsälän energiapalettia. Keskuksen hukkalämpöä hyödynnetään kunnan kaukolämmöntuotannossa, josta suurin osa tulee datakeskuksesta.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä on datakeskuksen toiminnan ja samalla Mäntsälän lämmöntuotannon kohtalo. Yandex on kertonut jatkavansa päivittäistä toimintaansa normaalisti.

Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila sanoo, datakeskuksen toiminta on jatkunut ”suhteellisen” normaalisti. Kunnalla ei ole tarkkaa tietoa tilanteesta. Mäntsälä on selvittänyt datakeskuksen lämmöntuotannolle vaihtoehtoja, joista varteenotettavia ovat maakaasu tai kevyt polttoöljy. Vaihtoehdot ovat tällä hetkellä kunnalle sekä kalliita että epäekologisia.

Pakotetilanne on kiristynyt Yandexin ympärillä.

”On vain ajan kysymys, että Yandex joutuu kokonaisuudessaan pakotelistalle ja silloin se yhteystyö loppuu”, Laurila kertoo.

Yandex yhtiönä ei ole Yhdysvaltojen, Euroopan unionin tai Britannian pakotelistoilla. Maksupalveluyhtiö Yoo Moneyn, joka tunnettiin aiemmin nimellä Yandex Money, maksupalvelut eivät toimi Venäjän ulkopuolella pakotteiden vuoksi.

Hollantiin rekisteröidyn omistajayhtiön Yandexin osake on listattu pörssiin Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Yhtiö on vaarassa ajautua nopeasti todella isoihin rahoitusvaikeuksiin. Yhtiön tekemän rahoitusjärjestelyn mukaan tietyillä rahoittajilla on oikeus vaatia rahojaan takaisin, jos kaupankäynti yhtiön osakkeella Wall Streetillä on keskeytynyt yli viideksi kauppapäiväksi.

Tämä viisi päivää on tullut täyteen jo ajat sitten eli ehto on täytetty. Yhtiön osakkeilla ei voi edelleenkään käydä kauppaa. Yhtiön mukaan vastuita on yhteensä 1,25 miljardin dollarin edestä eikä Yandexin rahat riitä tällaisiin vastuisiin.

Yandex on aidossa vaarassa kaatua.