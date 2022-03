Eniten kärsivät leipomot, joiden leipäuunit käyvät maakaasun voimin.

Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu vaikuttaa myös suomalaisten leipomojen arkeen.

Suurimpia huolenaiheita leipomoissa ovat energian sekä viljan hinta, kertoo Suomen Leipuriliiton varapuheenjohtaja ja tamperelaisen Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

Jaakkolan mukaan moni leipomo, varsinkin eteläisessä Suomessa, käyttää leipäuuneissaan maakaasua, jonka hinta on ollut hyvin korkealla jo ennen Ukrainan sotaa.

Tamperelaisen Leivon Leipomon leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

”Tilanne on hyvin raskas. Moni leipomo on jo tehnyt investointiratkaisuja pois maakaasu-uuneista”, Jaakkola kertoo.

Myös leivonnassa paljon käytetty höyry vaatii energiaa. Jaakkola on joutunut siirtymään höyryn käytön energialähteenä takaisin öljyyn äärimmäisten kannattavuusongelmien vuoksi.

”Tuntuu vähän hassulta, kun se on kuitenkin se vähiten vihreä vaihtoehto. Että joudumme ikään kuin pakittamaan tässä.”

Energiakustannusten lisäksi leipureita huolestuttaa kotimaisen viljan tilanne. Jaakkolan mukaan varsinkin vehnä ja kaura ovat kallistuneet silmissä.

Vaikka suomalaiset leipomot käyttävät lähes yksinomaan kotimaista jauhoa, on maailmantilanne nostanut hintoja. Kotimaisen kauran hinta on Jaakkolan mukaan viime syksyyn verrattuna tuplaantunut ja vehnänkin hinta on noussut 25–30 prosenttia. Myös hiivan hinta on ollut nousussa.

”En keksi raaka-ainetta, jonka hinta olisi laskenut”, Jaakkola sanoo.

Raaka-aineiden osuus leivän tuotannon kuluista on Jaakkolan mukaan noin 20–30 prosenttia, ja jauho on raaka-aineista ylivoimaisesti tärkein.

Kohonneet kustannukset eivät ainakaan vielä näy leivän hinnan nousuna kuluttajille. Jaakkolan mukaan tämä on myös osin ongelma, sillä leipurit joutuvat nyt ottamaan erotuksen omasta taskustaan.

Jaakkola toivoo, että kaupat tulisivat mukaan keskusteluun kustannusten kattamisesta. Kuluttajien tulisi myös Jaakkolan mielestä ymmärtää tilanteen vaikeus tuottajalle.

”Kaikkien kuluttajien tulisi hyväksyä että poikkeuksellisessa tilanteessa suomalaisesta ruuasta tulisi maksaa enemmän.”

Jos muutoksia leivän hintaan tulee, ne näkyvät kuluttajalle Jaakkolan arvion mukaan vasta aikaisintaan kesällä tai alkusyksystä.

Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole suoranaista raaka-ainepulaa tai tilannetta, jossa leipomot eivät pystyisi tuottamaan leipää kauppoihin. Tulevana syksynä tilanne voi kuitenkin Jaakkolan mukaan olla toinen.

”Syksyllä voi tulla isoa pulaa joistain raaka-aineista”, hän sanoo.

Tällaisia raaka-aineita voisivat olla esimerkiksi auringonkukan siemenet.

Jaakkola pelkää aidosti myös kotimaisen viljan puolesta. Lannoitteiden saatavuus sekä korkea hinta aiheuttavat leipurien keskuudessa huolen siitä, riittääkö kotimainen vilja tulevana syksynä.

”Varmaan kaikki suomalaiset haluaisivat, että suomalainen leipä olisi jatkossakin tehty suomalaisista jauhoista”, Jaakkola pohtii.